สหรัฐฯจับ “หลานสาว-เหลน” พลเอก IRGC ของอิหร่าน “กอเซม โซไลมานี” ใช้ชีวิตเสวยสุขในอเมริกามานานหลายปี “ใช้ของแบรนด์เนม-ถ่ายรูปในชุดวาบหวิว” ขัดกับประเพณีบังคับหญิงอิหร่านในประเทศ

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ - กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯแถลงวันเสาร์(4 เม.ย) จับกุมหลานสาวและเหลนของอดีตผู้บัญชาการกองกำลังคัดส์ภายใต้กองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิหร่าน IRGC พลเอก กอเซม โซไลมานี ที่ถูกโดรนสหรัฐฯลอบสังหารที่สนามบินแบกแดดเมื่อวันที่ 3 ม.ค ปี 2020 พบทั้งสองอาศัยในอเมริกาที่ LA ใช้ชีวิตหรูหราโชว์ชุดวาบหวาม อาบแดด ขัดประเพณีบังคับหญิงอิหร่าน ช้อปแบรนด์หรู ชมการแข่ง F-1 แต่เป็นกระบอกเสียงเตหะรานสนับสนุนต่อต้านอเมริกา
รอยเตอร์รายงานวันเสาร์(4 เม.ย)ว่า กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯกล่าวผ่านแถลงการณ์วานนี้(4)ว่า “ฮามิเดห์ โซไลมานี อัฟชาร์ (Hamideh Soleimani Afshar)และลูกสาวของเธอกำลังอยู่ในเรือนจำสำนักงานการกำกับการเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ (ICE)” และเสริมว่า รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ ได้ถอนสถานะการเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในอเมริกาหรือ “กรีนการ์ด”
แต่ทว่ากระทรวงไม่ได้เปิดเผยว่าการจับกุมเกิดขึ้นเมื่อใด แถลงการณ์เปิดเผยเพียงว่า ฮามิเดห์ โซไลมานี อัฟชาร์และลูกสาวถูกจับกุมตัวในวันศุกร์(3)
ทั้งนี้อัฟชาร์หลานสาวโซไลมานีมีความสุขต่อการใช้ชีวิตที่หรูหราในแอลเอ โดยมีการบันทึกไว้ผ่านอินสตาแกรมของอัฟชาร์ที่ถูกลบไปไม่นานมานี้
อัลญะซีเราะฮ์ของกาตาร์รายงานว่า ในแถลงการณ์นี้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯได้กล่าวหา ฮามิเดห์ โซไลมานี อัฟชาร์ ว่าเป็นกระบอกเสียงสำคัญของเตหะรานในการสนับสนุนอิหร่านและต่อต้านอเมริกา
รอยเตอร์รายงานว่า อย่างไรก็ตามสื่อทางการอิหร่านได้อ้าง แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ประจำกระทรวงต่างประเทศอิหร่านในวันอาทิตย์(5)ยืนยันว่า พลเมืองอิหร่านที่โดนจับกุมในอเมริกาเมื่อไม่นานมานี้ไม่มีความเกี่ยวข้องเป็นญาติกับโซไลมานี
สำนักข่าวอิหร่านต่างรายงานวันเสาร์(4)ว่า นาเจส โซไลมานี (Narjes Soleimani) บุตรสาวของโซไลมานี ออกมาเปิดเผยว่าครอบครัวของนายพลกอเซม โซไลมานี ไม่เคยอาศัยในสหรัฐฯและอีกทั้งเขามีหลานชาย 2 คนไม่ใช่หลานสาว
กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯแถลงว่า อัฟชาร์สนับสนุนรัฐบาลเตหะรานของอิหร่านและโฆษณาชวนเชื่อจากเตหะราน กระทรวงยังแถลงประกาศห้ามสามีของอัฟชาร์เดินทางเข้าสหรัฐฯ
การประกาศข่าวการจับกุมเกิดขึ้นท่ามกลางสงครามอิหร่านย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเปิดฉากเมื่อวันที่ 28 ก.พ
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ของสหรัฐฯรายงานว่า ลูกสาววัย 25 ปีของอัฟชาร์คือ ซารินาซาดัต ฮอสไซนี (Sarinasadat Hosseiny) ที่โดน ICE จับกุมถ่ายภาพโชว์ลงอินสตาแกรมในชุดบิกินีสีดำอวดลายสักที่หน้าท้องที่ซึ่งไม่สามารถกระทำได้ในประเทศอิหร่านของเธอที่ผู้หญิงต้องแต่งกายมิดชิดและสวมผ้าคลุมศีรษะฮิญาบอย่างถูกต้อง
อินสตาแกรมที่โพสต์โชว์เหลนโซไลมานีเมื่อไม่นานมานี้เดินทางไปเมืองไมอามี รัฐฟลอริดาและโพสต์ถ่ายกับเครื่องดื่ม และที่รัฐอะแลสกาที่เธออยู่ในชุดบิกินี ส่วนที่เมืองลาสเวกัสพบว่า เธอได้เข้าชมการแข่ง F-1
ขณะที่อัฟชาร์ซึ่งขับรถเทสลาสีดำาโมเดล 3 ที่ด้านในรถเต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมรวม กระเป๋า Miss Dior หมอนอิง Hermes สินค้าเครื่องสำอางค์จากร้าน Sephora
นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า เฟซบุกของอัฟชาร์ยังเปิดเผยว่า เธอเคยไปยิงปืนที่สนามซ้อมยิงปืนในสหรัฐฯที่เธอเรียกว่า “รัฐซาตาน”
รอยเตอร์รายงานต่อว่า กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯได้เปิดเผยว่า เมื่อต้นเดือนได้สั่งยุติสถานะทางกฎหมายของฟาเตเมห์ อาร์เดชีร์-ลาริจานี( Fatemeh Ardeshir-Larijani) ลูกสาวนักการเมืองอิหร่าน อาลี ลาริจานี(Ali Larijani) พร้อมกับสามีคือ เซเยด คาลันตาร์ โมตาเมดี (Seyed Kalantar Motamedi)
อาร์เดชีร์-ลาริจานี และสามีไม่ได้อยู่ในสหรัฐฯและถูกสั่งห้ามเข้าอเมริกา
ทั้งนี้พบว่าลูกสาวของลาริจานีนั้นทำงานตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสถาบันมะเร็งวินชิป (Winship Cancer Institute) ชื่อดังของมหาวิทยาลัยอีโมรี ( Emory University)