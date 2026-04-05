หน่วยรบพิเศษสหรัฐฯบุกเข้าอิหร่านช่วย “ลูกเรือ F-15E” ที่โดนยิงตก "ทรัมป์" ยืนยันช่วยลูกเรือคนที่ 2 สำเร็จ

เอเจนซีส์ - หน่วยรบพิเศษสหรัฐฯบุกเข้าอิหร่านในคืนวันศุกร์(3 เม.ย) เพื่อช่วยนักบิน F-15E ลำที่โดนเตหะรานยิงตกแข่งกับอิหร่านที่ประกาศให้ค่าหัว 60,000 ดอลลาร์ ฮ.ลำที่ส่งไปช่วยโดนยิงแต่บินกลับเข้าอิรักปลอดภัย การค้นหาประสบความสำเร็จผู้นำสหรัฐฯแถลงสามารถช่วยลูกเรือคนที่ 2 ออกมาได้ ขณะที่เครื่องบิน A-10 Warthog ลำที่ตกใกล้ช่องแคบฮอร์มุซวันศุกร์(3 ม.ย)เป็นเครื่องบินสนับสนุน นักบินรอดถูกช่วยออกมาได้เช่นกัน
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันเสาร์(4 เม.ย)ว่า สหรัฐฯเสียเครื่องบินรบลำแรกเหนือน่านฟ้าอิหร่านในวันศุกร์(3)เกิดขึ้นนับตั้งแต่สงครามเริ่มเปิดฉากเมื่อวันที่ 28 ก.พ ก่อนหน้า
ลูกเรือของ F-15 จำนวน 2 คนสามารถดีดตัวหนีออกมาได้ทัน แต่ทั้งสหรัฐฯและอิหร่านต่างแข่งกับเวลาในการคามหาคนทั้งคู่
ในเวลาต่อมาพบนักบิน 1 คนสามารถได้รับการช่วยออกมาได้สำเร็จหลังสหรัฐฯส่งเฮลิคอปเตอร์ทหาร 2 ลำมาพร้อมกับเครื่องบินแท็งเกอร์เติมน้ำมันบินเพดานต่ำที่ทั้งหมดตกเป็นเป้าโจมตีจากเตหะราน
เฮลิคอปเตอร์กองทัพสหรัฐฯถูกยิงจากฝ่ายตรงข้ามโดยมีหนึ่งลำมีควันขึ้นลอยเป็นทางยาวระหว่างที่บินกลับเข้าไปในดินแดนอิรักและสามารถร่อนลงจอดได้อย่างปลอดภัย แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่เปิดเผย
แต่ทว่านักบิน F-15E คนที่ 2 ยังคงล่องหนในคืนวันศุกร์(3)
ขณะที่อิหร่านมีการประกาศเสนอรางวัลค่าหัวนักบินอเมริกันถึง 60,000 ดอลลาร์ระหว่างฉลองชัยชนะครั้งใหญ่ในการที่สามารถยิงเครื่องบินรบอเมริกันตกได้สำเร็จ
อ้างอิงจาก NBC News รายงานว่า การค้นหาตัวลูกเรือ F-15E ที่สูญหายย่างเข้าสู่วันที่ 2 ในวันเสาร์(4) เจ้าหน้าที่เตหะรานออกมาปฎิเสธรายงานที่อ้างว่า นักบินอเมริกันโดนจับกุมแล้ว
เดอะการ์เดียนรายงานล่าสุดวันอาทิตย์ (5 เม.ย) ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมายืนยันด้วยตัวเองทางโซเชียลมีเดียว่า ลูกเรืออเมริกันคนที่ 2 สามารถช่วยออกมาได้สำเร็จ
มีการเปิดเผยว่าลูกเรือที่สูญหายมียศ “พันเอก” ผู้นำสหรัฐฯโพสต์ว่า กองกำลังสหรัฐฯมอนิเตอร์พิกัดของเขาตลอด 24 ชั่วโมงระหว่างวางแผนในการเข้าช่วย
“พวกเราได้ตัวเขาแล้ว! เพื่อนชาวอเมริกันของผมทั้งหลาย ตลอดเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา กองทัพสหรัฐฯได้ออกปฎิบัติการที่ท้าทายมากที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯต่อปฎิบัติการกู้ภัยและค้นหาสำหรับเจ้าหน้าที่สมาชิกลูกเรือที่น่าเหลือเชื่อที่บังเอิญเป็นนายพันเอกที่น่านับถือและเป็นบุคคลที่ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ต้องการให้พวกคุณได้รู้ว่าในเวลานี้ปลอดภัยและสมบูรณ์!”
ประธานาธิบดีสหรัฐฯเปิดเผยว่าในคำสั่งของเขา “กองทัพสหรัฐฯส่งอากาศยานหลายสิบลำออกไปเพื่อนำตัวเขากลับมา” และยังอ้างต่อว่า ไม่มีพลเมืองอเมริกันถูกสังหารระหว่างปฎิบัติการ
ทั้งนี้นักบิน F-15E ถูกช่วยมาได้ในวันศุกร์(3)
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษกล่าวว่า ยังมีรายงานเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับเครื่องบินอเมริกัน A-10 Warthog ตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันศุกร์(3)นั้นพบว่า แท้จริงเป็นเครื่องบินสนับสนุน แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐนกล่าวว่า นักบินถูกช่วยออกมาได้
ในเวลานั้นประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ปฎิเสธที่จะเปิดเผยว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปหากลูกเรืออเมริกันที่สูญหายโดนทำร้าย
โดยในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ ดิอินดีเพนเดนท์ ของอังกฤษ ผู้นำอเมริกันกล่าวว่า “เอาอย่างงี้นะ ผมไม่สามารถบอกอะไรได้เกี่ยวกับมันเป็นเพราะ...พวกเราหวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้น”