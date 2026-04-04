เตหะรานสอยเครื่องบินทหารสหรัฐฯร่วง 2 ลำ? สองวันหลังจาก ‘ทรัมป์’ ประกาศว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่าน ‘ถูกทำลายเรียบ’ แล้ว

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ https://asiatimes.com/2026/04/defenses-not-annihilated-iran-reportedly-downs-two-us-planes/)
Defenses not ‘annihilated,’ Iran reportedly downs two US planes
by Stephen Prager
04/04/2026
เครื่องยิงขีปนาวุธของอิหร่านราวๆ ครึ่งหนึ่งยังคงอยู่ในสภาพใช้งานได้ ขณะที่โดรนก็ยังมีเหลืออยู่ประมาณ 50% ทั้งนี้ตามการประเมินล่าสุดของข่าวกรองสหรัฐฯ ที่โทรทัศน์ข่าวซีเอ็นเอ็นนำมารายงาน
สองวันหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่า อิหร่าน “ไม่ได้เป็นภัยคุกคามอีกต่อไปแล้ว” และระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านก็ได้ถูก “ทำลายล้าง” ไปแล้ว เมื่อวันศุกร์ (3 เม.ย.) ที่ผ่านมา กลับมีรายงานว่ากองกำลังของอิหร่านได้ยิงเครื่องบินไอพ่นของกองทัพสหรัฐฯตกไป 2 ลำ
แอคซิออส (Axios) เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ชื่อดังในสหรัฐฯ รายงานข่าวเมื่อบ่ายวันศุกร์ (3 เม.ย.) โดยอ้างอิงเจ้าหน้าที่อิสราเอลผู้หนึ่ง และแหล่งข่าวรายที่ 2 ที่มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องนี้ ระบุว่า มีลูกเรือ 2 คนกำลังควบคุมเครื่องบินขับไล่ไอพ่น เอฟ-15อี สไตรค์ อีเกิล (F-15E Strike Eagle) อยู่ ขณะถูกฝ่ายอิหร่านยิง และพวกเขาได้ดีดตัวออกจากเครื่องบิน
นี่ถือเป็นครั้งแรกที่ทราบกันว่าเครื่องบินสหรัฐฯที่มีมนุษย์ประจำอยู่ได้ถูกยิ่งร่วงเหนือดินแดนอิหร่าน ตั้งแต่ที่สหรัฐฯกับอิสราเอลเปิดสงครามครั้งนี้ขึ้นมาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
ตามรายงานของสื่อวอชิงตันโพสต์ ลูกเรือคนหนึ่งของ เอฟ-15 อี ได้รับความช่วยเหลือจากองทหารรบพิเศษสหรัฐฯให้พ้นภัยแล้ว ถึงแม้อาการของเขาเป็นอย่างไรยังไม่เป็นที่ทราบกัน ส่วนคนที่สองยังค้นหาไม่พบ โดยมีรายงานว่ายังคงมีการปฏิบัติการอย่างเข้มข้นเพื่อค้นหาตัวเขาในอิหร่าน
หลังจากนั้น สื่อ ดิ อินเทอร์เซปต์ (The Intercept) รายงานต่อมาในบ่ายวันศุกร์ว่า เครื่องบินรบไอพ่นลำที่สองของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเครื่องบินโจมตีสนับสนุนภาคพื้นดินระยะใกล้ แบบ เอ-10 วอร์ตฮ็อก (A-10 Warthog) ได้ร่วงลงมาที่บริเวณใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ในเวลาประมาณใกล้เคียงกันกับ เอฟ-15 อี และในทำนองเดียวกัน ลูกเรือคนหนึ่งของเครื่องได้รับการกู้ภัยพ้นอันตรายแล้ว ขณะที่อีกคนหนึ่งยังสูญหาย
นอกจากนั้น อัลจาซีรา (Al Jazeera) สื่อกาตาร์รายงานว่า เฮลิคอปเตอร์แบบ แบล็กฮอว์ก (Black Hawk) ของสหรัฐฯลำหนึ่งก็ถูกยิงด้วยอาวุธปล่อย ขณะกำลังเข้าร่วมในภารกิจค้นหา แต่ได้พยายามถอยออกมาจากน่านฟ้าอิหร่านจนสำเร็จก่อนที่จะร่อนลงจอดได้อย่างปลอดภัย
พวกนักวิเคราะห์พากันหยิบยกความเป็นไปที่ว่า หากลูกเรือที่ยังคงสูญหายไปถูกกองกำลังอิหร่านจับตัวได้ ก็อาจจะถูกนำมาใช้เป็นเบี้ยต่อรองในการเจรจากับวอชิงตัน
อิหร่านนั้นอ้างความรับผิดชอบในการสอย เอฟ-15 อีร่วงในครั้งนี้ โดยระบุว่าเป็นการยิงด้วยระบบต่อสู้อากาศยาน ทั้งนี้ สำนักข่าวทัสนิม (Tasnim) ซึ่งเป็นสำนักข่าวกึ่งทางการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน (Islamic Revolutionary Guard Corps หรือ IRGC) ย้ำว่าเครื่องบินลำนี้ถูกทำลายยับ
สำหรับกองบัญชาการทหารด้านกลางของสหรัฐฯ (US Central Command หรือ CENTCOM) ซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบครอบคลุมตะวันออกกลาง ที่ผ่านมาได้ปฏิเสธการคุยโวครั้งก่อนๆ ของฝ่ายอิหร่านในเรื่องการสอยเครื่องบินทหารสหรัฐฯ –รวมทั้งครั้งที่พวกเขาอ้างว่ายิงตกใกล้ๆ ช่องแคบฮอร์มุซในวันพฤหัสบดี (2 เม.ย.) ด้วย อย่างไรก็ดีสหรัฐฯยังไม่ได้ออกมาปฏิเสธทำนองเดียวกันนี้สำหรับเหตุการณ์ในวันศุกร์ (3 เม.ย.) อีกทั้งได้ยืนยันแล้วว่า ได้สูญเสีย เอฟ-15อี ไปลำหนึ่ง
ทรัมป์กล่าวอวดอ้างเอาไว้ระหว่างการกล่าวปราศรัยต่อประชาชนทั่วประเทศถ่ายทอดสดทางทีวีในคืนวันพุธ (1 เม.ย.) ว่า อิหร่าน “ได้ถูกควักใส้ควักพุงจนหมดพลัง และโดยสาระสำคัญนั้นไม่ได้เป็นภัยคุกคามจริงจังอะไรอีกต่อไปแล้ว” ซึ่งต้องขอบคุณการรณรงค์ถล่มโจมตีของสหรัฐฯอย่างไร้ความปรานีตลอดช่วง 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา
เขาพูดเจาะจงเป็นพิเศษว่า การป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านนั้น ได้ถูกกำจัดไปอย่างหมดสิ้นแล้ว โดยบอกว่า “พวกเขาไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ต่อสู้อากาศยานใดๆ แล้ว” ทรัมป์ บอก “เรดาร์ของพวกเขาถูกทำลายล้างไปชนิด 100% เราคือพลังที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้”
สัปดาห์ก่อนหน้านั้น ทรัมป์กล่าวอ้างอยู่เรื่อยว่า คณะผู้นำอิหร่านพรักพร้อมแล้วที่จะทำข้อตกลงกับสหรัฐฯ เนื่องจากพวกเขา “ไม่สามารถทำอะไรสักอย่าง” เพื่อคุ้มครองพวกเขาเองจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ ด้านรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีต เฮกเซก ก็กล่าวรับลูกพูดสำทับในทำนองเดียวกัน โดยเชิดชูสรรเสริญ “ความเหนือชั้นกว่าในทางอากาศ” ของสหรัฐฯ
การกล่าวอ้างเหล่านี้ได้ถูกตั้งข้อสงสัยมาก่อนแล้วจากรายงานชิ้นหนึ่งของสื่อโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็นเมื่อวันพฤหัสบดี (2 เม.ย.) ซึ่งบอกว่า พวกเครื่องยิงขีปนาวุธของอิหร่านราวๆ ครึ่งหนึ่งทีเดียวยังคงอยู่ในสภาพใช้งานได้ รวมทั้งประเทศนั้นยังมีโดรนเหลืออยู่อีกประมาณครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ตามการประเมินเป็นการภายในของทางข่าวกรองสหรัฐฯ แหล่งข่าวรายนี้ได้บอกกับซีเอ็นเอ็นด้วยว่า อิหร่านยังคง “พร้อมมากๆ ที่จะสร้างความเสียหายอย่างยับเยินสุดๆให้แก่ตลอดทั่วทั้งภูมิภาคนี้”
ถ้าหากเป็นที่ยืนยันว่า อิหร่านคือผู้รับผิดชอบในการสอยร่วงเครื่องบินไอพ่นทหารอเมริกันเหล่านี้จริง มันย่อมชี้ให้เห็นว่า ข้ออ้างที่ว่าขีดความสามารถของประเทศนั้นได้ถูกทำลายหมดสิ้นไปแล้ว ต้องเป็นเรื่องโกหก
มีทหารอเมริกันอย่างน้อยที่สุด 15 คนถูกสังหารไปในภูมิภาคนี้นับแต่ที่ทรัมป์เปิดฉากทำสงครามในอิหร่าน ทั้งนี้ตามบทวิเคราะห์ที่เผยแผร่โดย ดิ อินเทอร์เซปต์ ก่อนหน้านี้ในสัปดาห์นี้ นอกจากนั้นยังมีทหารสหรัฐฯได้รับบาดเจ็บมากกว่า 520 คน ทว่าทาง CENTCOM ได้ใช้วิธีจัดส่งตัวเลขการบาดเจ็บล้มตายที่ล้าสมัยให้แก่บรรดาสื่อทั้งหลาย และเมื่อถูกจี้ถาม ก็ปฏิเสธที่จะบอกว่ามีทหารทั้งหมดเท่าไรแน่ที่ถูกสังหาร จนกำลังนำไปสู่การกล่าวหาที่ว่า “มีการปกปิดอำพรางข้อเท็จจริง”
สำหรับฝ่ายอิหร่าน โมฮัมหมัด กาลิบาฟ (Mohammad Ghalibaf) ประธานรัฐสภาของอิหร่าน ได้ออกมาฉลองแสดงความดีอกดีใจทางสื่อสังคม หลังจากมีข่าวเผยแพร่ว่า เครื่องบินสหรัฐฯลำหนึ่งถูกยิงตกในวันศุกร์ (3 เม.ย.) พร้อมกับล้อเลียนคำกล่าวอ้างของทรัมป์ที่ว่า สหรัฐฯกับอิสราเอลสามารถทำลายระบอบปกครองอิหร่านได้แล้ว
“หลังจากกำลังสร้างความพ่ายแพ้ให้อิหร่านมา 37 ครั้งต่อเนื่องกันแล้ว” กาลิบาฟ ปล่อยมุกผ่านทางสื่อสังคม “สงครามไม่มียุทธศาสตร์ที่แสนฉลาดหลักแหลม ซึ่งพวกเขาก่อขึ้นมา เวลานี้ก็กำลังถูกลดเกรดจาก “การเปลี่ยนแปลงระบอบปกครอง” ให้กลายเป็น “เฮ้ มีใครหานักบินของเราเจอบ้างไหม? ช่วยบอกหน่อยเถอะ?”
ข้อเขียนชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็บไซต์ข่าว คอมมอน ดรีมส์ (https://www.commondreams.org/news/trump-iran-war-failure)