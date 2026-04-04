ช่วยกันกู้ระเบียบโลก! 'มาครง' เรียกร้องประเทศต่างๆ อย่าตกเป็น 'รัฐบริวาร' ของสหรัฐฯ หรือจีน

ประธานาธิบดี เอมมานูเอล มาครง แห่งฝรั่งเศส เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่าตกเป็น “รัฐบริวาร” (vassals) ของสหรัฐฯ หรือจีน หลังจากที่เขาและประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ มีปากเสียงกันอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับสบครามอิหร่านและนาโต
ระหว่างการเยือนกรุงโซลเมื่อวันศุกร์ (3 เม.ย.) มาครงเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ รวมถึงเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น บราซิล อินเดีย ออสเตรเลีย และแคนาดา จัดตั้ง “พันธมิตรแห่งความเป็นอิสระ” โดยยึดมั่นในพันธสัญญาที่มีร่วมกันในประเด็นต่างๆ เช่น กฎหมายระหว่างประเทศ ประชาธิปไตย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
“ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เรามีความมั่นคงที่เรียกว่า ‘เสถียรภาพ’ ซึ่งตั้งอยู่บนระเบียบระหว่างประเทศนี้และความแน่นอนเพียงไม่กี่อย่างที่เรามี ตอนนี้มันขึ้นๆ ลงๆ เราไม่ควรนิ่งเฉยในความวุ่นวายครั้งใหม่นี้ เราต้องสร้างระเบียบใหม่” มาครง กล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยยอนเซ
“เป้าหมายของเราไม่ใช่การเป็นรัฐบริวารของสองมหาอำนาจ… เราไม่ต้องการพึ่งพาการครอบงำของประเทศใดประเทศหนึ่ง เช่น จีน (และ) เราไม่ต้องการตกอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอนของสหรัฐฯ มากเกินไป”
มาครงปฏิเสธที่จะสนับสนุนสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่าน และตอบโต้ ทรัมป์ ที่เยาะเย้ยองค์การสนธิสัญญาแอตอลนติกเหนือ (นาโต) ว่าเป็น “เสือกระดาษ” หลังจากที่สมาชิกยุโรปปฏิเสธที่จะตอบรับคำเรียกร้องของเขาในการช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
“ผมไม่เชื่อว่า เราจะแก้ไขสถานการณ์ได้เพียงแค่การทิ้งระเบิด หรือปฏิบัติการทางทหาร” ผู้นำฝรั่งเศสกล่าว โดยอ้างถึงการแทรกแซงของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ตามรายงานของนิวยอร์กไทมส์ ฝรั่งเศสได้เข้าร่วมกับรัสเซียและจีนในการคัดค้านมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จะอนุญาตให้ใช้ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ การลงคะแนนเสียงซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันศุกร์ (3) ได้ถูกเลื่อนออกไปเป็นสัปดาห์หน้า
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มาครง ได้เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมของฝรั่งเศสอย่างมีนัยสำคัญ โดยเน้นไปที่ขีดความสามารถด้านขีปนาวุธ โดรน และเรือดำน้ำ เมื่อเดือนที่แล้ว เขากล่าวว่าฝรั่งเศสอาจขยายร่มนิวเคลียร์เพื่อปกป้องเยอรมนีและประเทศอื่นๆ ในยุโรป
ที่มา: RT