'ทรัมป์' ของบเกือบ 5,000 ล้านบาท เปิดใช้งาน 'คุกอัลคาทราซ' อีกครั้ง

ทำเนียบขาวได้ร้องของบประมาณ 152 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 5,000 ล้านบาท) จากสภาคองเกรสวานนี้ (3 เม.ย.) เพื่อนำไปฟื้นฟูเกาะอัลคาทราซซึ่งเคยถูกใช้เป็นเรือนจำให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ตามคำเรียกร้องของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ เมื่อปีที่แล้ว ที่ต้องการพลิกโฉมสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในอ่าวซานฟรานซิสโกแห่งนี้
คำขอดังกล่าวถูกรวมอยู่ในงบประมาณที่ทำเนียบขาวเสนอสำหรับปีงบประมาณ 2027 ซึ่งโดยปกติแล้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาคำขอใช้จ่ายในลักษณะนี้เป็นเพียงข้อเสนอแนะ
งบประมาณดังกล่าวขอให้มีการจัดสรรเงินทุนสำหรับสำนักงานเรือนจำกลาง เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในปีแรกของการสร้างอัลคาทราซขึ้นใหม่ให้เป็น "เรือนจำที่มีความปลอดภัยสูงและทันสมัย"
เรือนจำแห่งนี้ปิดตัวลงในปี 1969 และปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ
เมื่อเดือน พ.ค. ปีที่แล้ว ทรัมป์ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียว่า เขาได้สั่งการให้สำนักงานเรือนจำกลาง กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานอื่นๆ "เปิดเรือนจำอัลคาทราซที่ขยายใหญ่ขึ้นและสร้างใหม่ เพื่อใช้คุมขังผู้กระทำความผิดที่โหดเหี้ยมและรุนแรงที่สุดของอเมริกา"
เรือนจำอัลคาทราซซึ่งเปิดทำการในปี 1934 ได้รับการยกย่องว่าเป็นเรือนจำที่ปลอดภัยที่สุดในอเมริกา เนื่องจากตั้งอยู่บนเกาะ มีน้ำทะเลที่เย็นจัด และกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก ไม่เคยมีการบันทึกการหลบหนีที่สำเร็จอย่างเป็นทางการ แม้ว่าจะมีนักโทษ 5 คนที่ถูกระบุว่า "หายสาบสูญ และสันนิษฐานว่าจมน้ำเสียชีวิต" ก็ตาม
ก่อนที่จะปิดตัวลง เรือนจำแห่งนี้เคยเป็นที่คุมขังอาชญากรชื่อดังอย่าง อัล คาโปน และ เจมส์ "ไวท์ตี" บัลเจอร์
เว็บไซต์ของสำนักงานเรือนจำกลางระบุว่า เรือนจำแห่งนี้ปิดตัวลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงเกินไป โดยระบุว่ามีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสูงกว่าเรือนจำของรัฐบาลกลางแห่งอื่นเกือบ 3 เท่า
