'ทรัมป์' ขอเพิ่มงบกลาโหมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ $1.5 ล้านล้านในปี 2027 แต่หั่นงบโครงการในประเทศลง 10%

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ขอให้ลดงบประมาณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศลง 10% สำหรับปีงบประมาณ 2027 และเพิ่มงบประมาณด้านการทหารขึ้นอีก 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่สหรัฐฯ ยังคงทำสงครามกับอิหร่านอยู่
คำร้องของบประมาณปี 2027 นี้เกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีกำลังเผชิญกับทางเลือกที่สุ่มเสี่ยงในต่างแดน โดย ทรัมป์ กำลังส่งทหารเข้าไปยังตะวันออกกลาง ส่วนชาวอเมริกันในประเทศก็กำลังเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความขัดแย้ง
คำขอใช้งบประมาณนี้จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรส ซึ่งความขัดแย้งเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านงบประมาณของ ทรัมป์ เมื่อเร็วๆ นี้เคยนำไปสู่การชัตดาวน์ปิดหน่วยงานรัฐบาลที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ มาแล้ว
การเพิ่มงบป้องกันประเทศอย่างมหาศาลเป็น 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ จากประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 นั้น รวมถึงการขึ้นเงินเดือนให้กับบุคลากรทางการทหาร 5-7% ในขณะที่กำลังพลหลายพันนายกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่
ทำเนียบขาวอ้างว่า การเพิ่มงบกลาโหมครั้งนี้ใกล้เคียงกับ “การเพิ่มขึ้นครั้งประวัติศาสตร์ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2” และแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับมุมมองที่ค่อนข้างระแวงของ ทรัมป์ ต่อการใช้จ่ายด้านการทหารในสมัยแรกของเขา ซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยเรียกงบประมาณระดับนี้ว่า “บ้าไปแล้ว”
ทรัมป์ เข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ โดยให้คำมั่นว่าจะลดการใช้จ่ายของรัฐบาลกลาง และควบคุมการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้นของประเทศ โดยดึงบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอย่าง อีลอน มัสก์ มาเป็นผู้นำกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาล (DOGE) ที่ทำให้ลูกจ้างรัฐประมาณ 300,000 คนถูกปลดออก
ถึงกระนั้นก็ตาม การขาดดุลของสหรัฐฯ ซึ่งหมายถึงช่องว่างระหว่างจำนวนเงินที่รัฐบาลกลางได้รับและจำนวนเงินที่ใช้จ่าย ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานงบประมาณสภาคองเกรสซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่ขึ้นกับพรรคการเมืองใดๆ คาดการณ์ว่า จะมีงบประมาณขาดดุลสูงถึง 1.853 ล้านล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วที่ขาดดุล 1.775 ล้านล้านดอลลาร์
หนี้สาธารณะของอเมริกา 39.016 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้รัฐบาลของทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครต ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการต่อสู้ทางการเมืองส่วนใหญ่เกี่ยวกับการใช้จ่ายนั้นเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่สภาควบคุมโดยตรง ซึ่งคิดเป็นประมาณ 1ใน 4 ของงบประมาณทั้งหมด หรือที่เรียกว่า "การใช้จ่ายตามดุลยพินิจ" (discretionary spending)
ทั้งนี้ คำของบประมาณปี 2027 ยังไม่ได้รวมส่วนที่แพงที่สุดของการใช้จ่ายภาคบังคับของรัฐบาลกลาง นั่นคือ เงินบำนาญประกันสังคมและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเมดิแคร์สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งการเสนอให้ตัดลดนั้นถือว่ามีความเสี่ยงทางการเมืองมาก
หากผ่านการอนุมัติ การใช้จ่ายของรัฐบาลกลางทั้งหมดจะสูงถึง 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2027 เทียบกับประมาณ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ใช้จ่ายไปในปีงบประมาณปัจจุบัน
คำขอเพิ่มงบด้านการทหารนี้น่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจฝ่ายที่สนับสนุนสงครามในสภา แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่า ทรัมป์ พยายามหาเงินมาสนับสนุนการเพิ่มงบประมาณด้านการทหาร แม้พรรครีพับลิกันจะเพิ่มงบประมาณกลาโหมไปเมื่อปีที่แล้วในร่างกฎหมายที่เป็นไปตามแนวทางของพรรคก็ตาม
กระทรวงกลาโหมได้ขอเพิ่มงบประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในสงครามกับอิหร่านแล้ว แต่ทำเนียบขาวยังไม่ได้ยื่นคำขออย่างเป็นทางการต่อสภาคองเกรส ซึ่งคาดว่าจะต้องเผชิญกับการตรวจสอบจากสมาชิกสภาทั้งสองพรรค
งบประมาณที่เพิ่มขึ้นอื่นๆ ที่ ทรัมป์ เสนอ ได้แก่ ระบบป้องกันขีปนาวุธ Golden Dome ที่เป็นที่ถกเถียงกัน งบประมาณสำหรับการสร้างแหล่งแร่ที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และ 65,800 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างเรือรบและเรือสนับสนุนใหม่ 34 ลำ
งบประมาณสำหรับการต่อเรือ ซึ่งเป็นสิ่งที่ ทรัมป์ ให้ความสำคัญมาตั้งแต่สมัยแรกนั้น รวมถึงงบประมาณเริ่มต้นสำหรับเรือรบชั้น Trump และเรือดำน้ำด้วย
ที่มา: รอยเตอร์