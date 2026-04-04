ตามมาติดๆ!เครื่องบินรบอีกลำของสหรัฐฯร่วงในอิหร่าน เกิดเหตุไล่เลี่ยกับF-15Eแต่นักบินปลอดภัย

เครื่องบินรบของกองทัพอากาศสหรัฐฯลำที่ 2 โหม่งโลกในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียในวันศุกร์(3เม.ย.) แต่นักบินเพียงรายเดียวได้รับความช่วยเหลืออย่างปลอดภัย ตามรายงานของนิวยอร์กไทม์สอ้างอิงเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม
รายงานข่าวของนิวยอร์กไทม์ส ระบุว่าเครื่องบินโจมตีสนับสนุนทางอากาศระยะใกล้ A-10 Warthog ตกใกล้ๆกับช่องแคบฮอร์มุซ ในช่วงเวลาเดียวกับที่เครื่องบิน F-15E ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ถูกสอยร่วงเหนือท้องฟ้าอิหร่าน โดยในเหตุการณ์ดังกล่าวนักบินได้รับความช่วยเหลือแล้ว และพวกปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยกำลังตามหานักบินอีกคน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯบอกในวันศุกร์(3 เม.ย.) ว่าเหตุเครื่องบินกองทัพอเมริกาถูกสอยร่วง จะไม่ส่งผลกระทบกับการเจรจายุติความขัดแย้งที่ลากยาวมานานกว่า 1 เดือนกับอหร่าน ตามรายงานของเอ็นบีซีนิวส์
เบื้องต้นพวกเจ้าหน้าที่ยังให้รายละเอียดเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับเหตุ A-10 โดยยังไม่ได้เผยว่ามันร่วงลงโหม่งโลกได้อย่างไรหรือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณไหน
(ที่มา:นิวยอร์กไทม์ส)