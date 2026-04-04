CNN รายงาน 1 ในนักบิน F-15E รอดตายอยู่ในมือกองทัพสหรัฐฯแต่ยังไม่พบคนที่ 2 หลังเตหะรานให้ค่าหัวสูงลิ่ว “6หมื่นดอลลาร์” แลกตัวนักบินอเมริกัน ส่วน “ทรัมป์” ได้รับรายงานสรุปเครื่องบินโดนยิงตก

เอเจนซีส์ – กองทัพสหรัฐฯล่าสุดพบตัวลูกเรือเครื่องบินรบ F-15E จำนวน 1 คนจากทั้งหมด 2 คนและสามารถช่วยไว้ได้รอดตายแต่ยังไม่พบตัวคนที่เหลือระหว่างเตหะรานประกาศให้ค่าหัว 60,000 ดอลลาร์กับประชาชนสำหรับการส่งตัวนักบินอเมริกันออกมา ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้รับรายงานสรุปเครื่องบินรบขับไล่สุดทันสมัยของอเมริกาโดนยิงตกเหนือน่านฟ้าอิหร่านครั้งแรก
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันศุกร์(3 เม.ย)ว่า กองกำลังสหรัฐฯประสบความสำเร็จสามารถช่วย 1 ใน 2 ของนักบินบนเครื่องรบอเมริกัน F-15E ที่โดนยิงตกในอิหร่าน อ้างอิงจากแหล่งข่าวใกล้ชิด 3 คนที่รู้ในเรื่องนี้
โดย 2 คนจากทั้งหมดเปิดเผยว่า นักบินที่รอดตายนั้นชีวิตและอยู่ในการดูแลของฝ่ายสหรัฐฯและกำลังอยู่ระหว่างการรับการรักษาพยาบาล
แต่ทว่าในเวลานี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดถึงสถนะของนักบิน F-15E คนที่ 2 โดยแหล่งข่าวเปิดเผยว่าปฎิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงเดินหน้าต่อไปหลังเครื่องตก ซึ่งเครื่องบินรุ่นนี้มักมีนักบิน 1 คนและเจ้าหน้าหน้าที่ระบบอาวุธอีก 1 คนอยู่บนเครื่อง
ขณะเดียวกันฝ่ายอิหร่านออกตามหานักบินอเมริกันเช่นกัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอิหร่านในภาคตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพื้นที่เครื่องตกได้ออกมาร้องต่อสาธารณะให้ตามหาลูกเรืออเมริกันที่มากับเครื่องที่ตกพร้อมรางวัลตอบแทน โดยสื่ออิหร่านหลายแห่งรายงานว่า ตัวแทนภาคธุรกิจของอิหร่านได้เสนอรางวัลสินบนสูงถึง 60,000 ดอลลาร์
ด้านโฆษกทำเนียบขาวเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้รับรายงานสรุปจากเหตุเครื่องบิน F-15E ตกในอิหร่านวันศุกร์(3)แล้วซึ่งเป็นเครื่องบินรบอเมริกันลำแรกที่โดนยิงตกนับตั้งแต่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านภายใต้ปฎิบัติการ Epic Fury มาตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ
โดยสำนักข่าวอิหร่าน Nour News ที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC รายงานว่า เครื่องบินรบอเมริกันโดนทำลายในท้องฟ้าภาคกลางของอิหร่านโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศใหม่ล้ำสมัยของกองกำลังทางอากาศ IRGC
ขณะที่สำนักข่าวกึ่งทางการอิหร่าน Mehr ได้รายงานเผยแพร่คลิปที่กล่าวว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่า “ชาวอิหร่านท้องถิ่นที่กล้าหาญได้ยิงใส่เฮลิคอปเตอร์อิหร่านด้วยปืน”