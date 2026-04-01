เครื่องบิน An-26 ของกองทัพรัสเซียโหม่งโลกที่ 'ไครเมีย' ดับรวม 29 ศพ

กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงเมื่อเช้าวันพุธ (1 เม.ย.) ว่า เครื่องบินขนส่งทางทหารรุ่น An-26 ของรัสเซีย ตกกระแทกหน้าผาในไครเมีย ทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิต 29 คน เนื่องจากอาจเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิค ตามรายงานของสำนักข่าวต่างๆ
สำนักข่าว TASS อ้างคำแถลงของกระทรวงกลาโหมว่า การติดต่อกับเครื่องบินขาดหายไปเมื่อเวลาประมาณ 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (1500 GMT) ของวันอังคาร (31 มี.ค.) ขณะกำลังบินอยู่เหนือไครเมีย คาบสมุทรแห่งนี้ซึ่งปกคลุมไปด้วยภูเขาสูงชันทอดยาวลงสู่ชายฝั่งทะเลดำถูกรัสเซียผนวกจากยูเครนในปี 2014
"กระทรวงกลาโหมรายงานว่า ทีมค้นหาพบจุดเกิดเหตุแล้ว" TASS รายงาน "จากรายงานในที่เกิดเหตุ ลูกเรือ 6 คน และผู้โดยสาร 23 คน เสียชีวิต"
รายงานของกระทรวงไม่ได้ระบุจำนวนผู้โดยสารบนเครื่อง แต่ไม่ได้กล่าวถึงผู้รอดชีวิตจากเครื่องบิน An-26 ซึ่งเป็นเครื่องบินขนส่งทางทหารขนาดเบาที่ใช้งานมานานหลายทศวรรษ สามารถบรรทุกสินค้าและผู้โดยสารได้มากถึง 40 คน ในระยะทางสั้นและปานกลาง
สำนักข่าว TASS รายงานโดยอ้างคำกล่าวของกระทรวงว่า "ไม่มีการชนใดๆ ต่อเครื่องบิน" ซึ่งหมายความว่าไม่มีวัตถุ เช่น ขีปนาวุธ โดรน และนก เข้ามาเกี่ยวข้อง
"สาเหตุเบื้องต้นของการตกคือความผิดพลาดทางเทคนิค คณะกรรมการจากกองทัพกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุ" กระทรวงกล่าว
กระทรวงกลาโหมรัสเซียยังไม่ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมจากสื่อมวลชน
เครื่องบิน An-26 เริ่มใช้งานตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1960 และยังคงถูกใช้โดยสายการบินเพื่อขนส่งสินค้า ทว่าก็มีประวัติเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุร้ายแรงหลายครั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
เครื่องบิน An-26 ของยูเครนลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกขณะทำการบินทดสอบทางเทคนิคในภูมิภาคซาปอริซเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนในปี 2022 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 คน อีกหนึ่งลำประสบอุบัติเหตุตกขณะทำการบินทดสอบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนในปี 2020 ทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมด 27 คน รอดเพียงคนเดียว
นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียชีวิต 8 คน รวมถึงชาวรัสเซีย 5 คน จากอุบัติเหตุเครื่องบิน An-26 ตกในซูดานใต้เมื่อปี 2020 และผู้โดยสาร 4 ใน 10 คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบิน An-26 ตกขณะลงจอดในไอวอรีโคสต์ทางตะวันตกของแอฟริกาในปี 2017
ที่มา: รอยเตอร์