แยกย้ายไม่มีเงื่อนไข!จับตาทรัมป์จะแถลงครั้งสำคัญคืนวันพุธ หลังพูดเป็นนัยจบสงครามอิหร่านภายใน2-3สัปดาห์

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เตรียมแถลงกับประชาชน อัพเดทข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอิหร่านในคืนวันพุธ(1มี.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น จากการเปิดเผยของทำเนียบขาว ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากเขาแย้มอเมริกาอาจจบปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่านภายใน 2 ถึง 3 สัปดาห์ และบอกว่าเตหะรานไม่จำเป็นต้องทำข้อตกลง ในฐานะเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการยุติความขัดแย้ง
ความเห็นดังกล่าวตอกย้ำถ้อยแถลงที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและขัดแย้งกันเองจากวอชิงตัน ต่อกรณีที่ว่าสงคราม ซึ่งเวลานี้ลากยาวเข้าสู่สัปดาห์ที่ 5 แล้ว จะลงเอยอย่างไร
"เรากำลังจะออกมาเร็วๆนี้" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในวันอังคาร(31 มี.ค.) พร้อมระบุการออกมาอาจเกิดขึ้น "ภายใน 2 สัปดาห์ บางทีอาจ 2 บางทีอาจ 3 สัปดาห์"
เมื่อถูกถามว่ามีความสำเร็จทางการทูตกับอิหร่านใดๆหรือไม่ เกี่ยวกับเงื่อนไขเบื้องต้นที่สหรัฐฯจะปิดฉากปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่า "มหากาพย์ความโกธา" ทรัมป์ตอบว่า "อิหร่านไม่จำเป็นต้องทำข้อตกลง ไม่ พวกเขาไม่จำเป็นต้องทำข้อตกลงกับผม"
ในเวลาต่อมา ทำเนียบขาวเปิดเผยว่า ทรัมป์ จะแถลงถึงประชาชนทั่วประเทศ "มอบข้อมูลอัพเดทที่สำคัญเกี่ยวกับอิหร่าน ตอน 21.00น.วันพุธ(ตรงกับเมืองไทย 8.00น.วันพฤหัสบดี)
ก่อนหน้านี้ วอชิงตันเคยขู่ยกระดับปฏิบัติการทางทหาร ถ้าเตหะรานไม่ตอบรับกรอบข้อตกลงหยุดยิง 15 ข้อที่เสนอโดยสหรัฐฯ ซึ่งหนึ่งในข้อเรียกร้องหลักคือ เตหะรานต้องให้สัญญาไม่แสวงหาอาวุธนิวเคลียร์, หยุดเสริมสมรรถนะยูเรเนียมโดยเด็ดขาด และเปิดช่องแคบฮอร์มุซเต็มรูปแบบ
ขณะที่ พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ บอกก่อนหน้านี้ในวันอังคาร(31 มี.ค.) ว่า ทรัมป์ มีความตั้งใจทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่สังหารชีวิตไปหลายพันคน ลุกลามบานปลายไปทั่วภูทิภาค ก่อความปั่นป่วนทางอุปทานพลังงานและเสี่ยงผลักเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะล่มสลาย
เฮกเซธ เผยว่าการเจรจาเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ แต่ขณะเดียวกันอเมริกาก็พร้อมเดินทางทำสงคราม ถ้าอิหร่านไม่ยอมทำตาม "เรามีทางเลือกมากมาย และพวกเขามีทางเลือกน้อยกว่า นี่เพียงแค่เดือนเดียวที่เราตั้งเงื่อนไข ช่วงไม่กี่วันข้างหน้าจะเป็นตัวชี้ขาด"
อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน เปิดเผยว่าเขาได้รับข้อความโดยตรงจาก สตีฟ วิตคอฟฟ์ ทูตพิเศษของสหรัฐฯ แต่บอกว่าข้อความดังกล่าวไม่เข้าข่าย "การเจรจา" ตามรายงานของสถานีโทรทัศน์อัลจาซีราห์ของกาตาร์ "ข้อความนี้ มีทั้งคำขู่หรือการแลกเปลี่ยนมุมมองที่ส่งผ่านมาทางมิตรสหาย"
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ในวันอังคาร(31 มี.ค.) ออกมาส่งเสียงขู่รอบใหม่ เตือนจะเล่นงานบรรดาบริษัทของสหรัฐฯในภูมิภาค เริ่มตั้งแต่วันพุธ(1เม.ย.) เป็นต้นไป พร้อมให้รายชื่อ 18 บริษัท ในนั้นรวมถึง ไมโครซอฟต์, กูเกิล, แอปเปิล, อินเทล, ไอบีเอ็ม, เทสลา และ โบอิ้ง ว่าจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีตั้งแต่ 20.00 น. ตามเวลาเตหะรานเป็นต้นไป(ตรงกับเมืองไทย 23.30 น.)
เมื่อถามว่าเขามีความกังวลหรือไม่เกี่ยวกับคำขู่โจมตีบริษัทต่างๆ ทรัมป์ตอบว่า "ไม่ พวกเขาไม่เหลืออะไรให้ขู่แล้ว" เขาพูดถึงอิหร่าน
(ที่มา:รอยเตอร์)