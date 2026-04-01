ธุรกิจเสี่ยงพังยับ!อิหร่านขู่ถล่ม18'บิ๊กเทค-บ.กลาโหมUS'ในตอ.กลาง ทั้ง'เอ็นวิเดีย-แอปเปิล-ไมโครซอฟต์'ถ้าไม่หยุดสังหารผู้นำ

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน เมื่อวันอังคาร(31 มี.ค.) ขู่เล็งเป้าเล่นงานบรรดาบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทกลาโหมสัญชาติสหรัฐฯ ที่ปฏิบัติการในตะวันออกกลาง ถ้าอเมริกาและอิสราเอลยังคงเล็งเป้าหมายสังหารผู้นำของพวกเขา
ในถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดยสำนักข่าวทาสนิม กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน บอกว่าปฏิบัติการโจมตีจะเริ่มขึ้นอย่างเร็วที่สุดในเย็นวันพุธนี้(1 เม.ย.) พร้อมแนะนำพนักงานและชาวบ้านที่อยู่ภายในรัศมี 1 กิโลเมตรของที่ตั้งบรรดาบริษัทสัญชาติสหรัฐฯเหล่านี้ ให้อพยพออกจากพื้นที่
ถ้อยแถลงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ให้รายชื่อ 18 บริษัท ที่พวกเขาขู่เล่นงานโทษฐานมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นกับแผนการก่อการร้าย ในนั้นประกอบด้วย ซิสโก, เอชพี, อินเทล, ออราเคิล, โมโครซอฟต์, แอปเปิล, กูเกิล, เมตา, ไอบีเอ็ม, เดลล์, พาลันเทียร์, เอ็นวิเดีย, เทสลา และ โบอิ้ง รวมถึง จีอี, สไปร์ โซลูชั่น, จี42 และเจพี มอร์แกน
ทางทำเนียบขาวระบุในถ้อยแถลงตอบโต้คำขู่ใหม่จากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน บอกกับเว็บไซต์ข่าวโพลิติโก ว่า "กองทัพสหรัฐฯพร้อมและเตรียมพร้อมสกัดการโจมตีใดๆของอิหร่าน ในขณะที่มีหลักฐานว่าการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของระบอบปกครองก่อการร้าย ลดลงแล้วกว่า 90%"
ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคม ทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ก็เคยขู่โจมตีบริษัทจำนวนหนึ่งที่มีโครงสร้างพื้นฐานในอิสราเอลและในบรรดาชาติอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งทั้งหมดล้วนมีชื่ออยู่ในถ้อยแถลงวันอังคาร(31 มี.ค.) ไม่ว่าจะเป็นกูเกิล, ไมโครซอฟต์, ไอบีเอ็ม, เอ็นวิเดีย และ ออราเคิล โดยชี้ว่าเทคโนโลยีของบริษัทเหล่านี้ถูกใช้งานด้านการทหาร
การสู้รบในตะวันออกกลาง เน้นย้ำความเสี่ยงต่อความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่หวังผลักดันขยายโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีในภูมิภาคแห่งนี้ การโจมตีด้วยโดรนก่อปัญหาขัดข้องแก่กระแสไฟฟ้าที่ป้อนสู่ศูนย์ข้อมูลหน่วยธุรกิจคลาวด์ Amazon Web Services ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาห์เรน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ท่ามกลางคำเตือนว่าเหตุโจมตีลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นอีก
"ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงที่มันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย ศูนย์ข้อมูลเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญๆต่างๆนานา" แซม วินเทอร์-เลวี ผู้เชี่ยวชาญบอกกับเว็บไซต์ข่าวโพลิติโก
คำเตือนจากอิหร่าน ก่อความเสี่ยงใหญ่หลวงแก่บรรดาบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐฯ และก่อคำถามว่าจะมีการคุ้มครองที่ตั้งเหล่านี้อย่างไร ในกรณีที่ถูกโจมตี "เราไม่คิดว่าโครงสร้างพื้นฐานไอเอ เป็นสินทรัพย์เชิงพาณิชย์เพียวๆอีกต่อไป และในบางบริบทมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงแห่งชาติ" ฮัมซา ชอดรี หัวหน้าฝ่ายเอไอและความมั่นคงของสถาบัน Future of Life ให้ความเห็น
(ที่มา:โพลิติโก)