หรือว่าใกล้จบ!ทรัมป์กับปธน.อิหร่านพูดตรงกันแล้ว ต่างส่งสัญญาณพร้อมยุติสงคราม

ประธานาธิบดีมาซูด เปเซชเคียน ของอิหร่าน ในวันอังคาร(30 มี.ค.) ระบุประเทศของเขามีความจำเป็นที่จะต้องหยุดสงครามที่กำลังดำเนินอยู่กับอิสราเอลและสหรัฐฯ แต่กำลังหาทางรับประกันว่าความขัดแย้งจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก ท่าทีล่าสุดที่สอดคล้องกับคู่ขัดแย้งอย่างประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของอเมริกา ที่แน้มว่าสงครามกับเตหะรานน่าจะจบลงเร็วๆนี้
"เรามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะยุติความขัดแย้งนี้ หากได้รับการตอบสนองเงื่อนไขต่างๆที่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำรับประกันที่จำเป็นสำหรับป้องกันการรุกรานซ้ำอีก" เปเซชเคียน กล่าวระหว่างพูดคุยทางโทรศัพท์กับ อันโตนิโอ คอสตา ประธานสภายุโรป ตามถ้อยแถลงของทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเน้นย้ำข้อเรียกร้องหลักของเตหะราน
ส่วนอันโตนิโอ คอสตา โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ เรียกสถานการณ์ปัจจุบันในตะวันออกกลางว่า "อันตรายอย่างยิ่งยวด" และเรียกร้องอิหร่านลดอุณหภูมิความขัดแย้งลง
"เพื่อลดสถานการณ์ความตึงเครียด ผมเรียกร้องอิหร่านให้หยุดการโจมตีที่ไม่อาจยอมรับได้ใส่ประเทศต่างๆในภูมิภาค และมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในเส้นทางด้านการทูต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสหประชาชาติ เพื่อรับประกันเสรีภาพการล่องเรือในช่องแคบฮอร์มุซ" เขาโพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
ท่าทีของเขา สอดคล้องกับความเห็นล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่กล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ว่า สงครามอิหร่านน่าจะจบลงเร็วๆนี้
"เราจะอยู่ที่นั่้นอีกไม่นาน ตอนนี้เราทำลายล้างพวกเขาอย่างราบคาบ พวกเขาถูกทำลายล้างโดยสิ้นเชิง" ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์โพสต์ "เราจะไม่อยู่ที่นั่นนานกว่านี้ แต่เราต้องดำเนินการเพิ่มเติมในแง่ของการทำลายศักยภาพการโจมตีของพวกเขา ไม่ว่าจะขีดความสามารถในปฏิบัติการเชิงรุกใดๆที่เหลืออยู่ของพวกเขา"
ทรัมป์ ยังกล่าวถึงกรณีช่องแคบฮอร์มุซแทบถูกปิดตายโดยสิ้นเชิง จากคำขู่ของอิหร่าน โดยเขาบอกว่า "อืม ผมคิดว่ามันจะเปิดเองโดยอัตโนมัติ มุมมองของผมคือ ผมลบล้างประเทศแห่งนี้ไปแล้ว พวกเขาไม่เหลือความเข้มแข็ง ปล่อยให้เป็นเรื่องของประเทศต่างๆที่ใช้ช่องแคบแห่งนี้ ปล่อยให้พวกเขาเข้าไปเปิดมันเอง เพราะว่าผมคิดว่าใครก็ตามที่ควบคุมน้ำมันอยู่ คงจะดีใจมากๆหากแคบนี้เปิดออก"
เมื่อสอบถามถึงรายงานข่าวของวอลล์สตรีท เจอร์นัล ที่ระบุว่าเขามีความตั้งใจยุติสงครามโดยปราศจากการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ทรัมป์ บอกับนิวยอร์กโพสต์ว่า "ผมไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันเลย ด้วยความสัตย์จริง หน้าที่หนึ่งเดียวของผมคือ ทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ และพวกเขาก็จะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ เมื่อเราออกมา ช่องแคบจะเปิดเองโดยอัตโนมัติ"
เมื่อคืนที่ผ่านมา มีปฏิบัติการโจมตีใส่เมืองอิสฟาฮาน ของอิหร่าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ตั้งนิวเคลียร์ ก่อการระเบิดตูมใหญ่ ในคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ "ผมไม่อยากพูดอะไรมาก แต่คุณจะได้รู้เร็วๆนี้ มันค่อนข้างใหญ่ ใช่ไหม" ทรัมป์พูดถึงการโจมตี
"ผลลัพธ์จะออกมา มันเป็นระเบิดที่ใหญ่กว่าที่เราคิดไว้ นั่้นหมายความว่าพวกเขามีมันมากมาย เรากำลังพรากศักยภาพทางนิวเคลียร์ของพวกเขา และเราประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนระบอบปกครองไปแล้ว คุณก็รู้ ตอนนี้เรากำลังต่อรองกับกลุ่มคนที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง พวกเขามีความสมเหตุสมผลมากกว่ากลุ่มคนก่อนหน้านี้ มีความสมเหตุสมผลมากกว่ามากๆ และมีการเปลี่ยนการปกครองแล้วจริงๆ" ทรัมป์กล่าวอ้าง
(ที่มา:นิวยอร์กโพสต์/อนาดูโล/อัลอาราบิยา)