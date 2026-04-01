น้ำมันลง-ทองปิดบวกแรง ดาวโจนส์พุ่ง1.1พันจุด หลังมีสัญญาณสงครามอาจคลี่คลาย

ราคาน้ำมันขยับลงแรงในวันอังคาร(31 มี.ค.) หลังมีข่าวไม่ยืนยันระบุประธานาธิบดีอิหร่าน พร้อมยุติสงคราม หากประเทศของเขาได้รับคำรับประกันบางอย่าง ปัจจัยนี้ประกอบกับท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯเอง ผลักให้วอลล์สตรีทพุ่งแรง ขณะที่ทองคำปิดบวก ยังคงกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม ลดลง 1.50 ดอลลาร์ ปิดที่ 101.38 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 5.57 ดอลลาร์ ปิดที่ 118.35 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตามในส่วนของน้ำมันดิบเบนรท์ สัญญญางวดส่งมอบเดือนมิถุนายน ลดลง 3.42 ดอลลาร์ ปิดที่ 103.97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ตลาดน้ำมันขยับลงหลังมีข่าวว่า มาซูด เปเซชเคียน ปะธานาธิบดีอิหร่าน บอกว่าเตหะรานพร้อมยุติสงครามแต่ต้องการคำรับประกันต่างๆนานา
เปเซชเคียน บอกกับ อันโตนิโอ คอสตา ประธานสภายุโรป ว่าอิหร่านมีความจำเป็นที่จะต้องยุติสงครามนี้ อย่างไรก็ตามเขาระบุต่อว่า "อิหร่านคาดหมายถึงการปรับประกันความมั่นคงและผลประโยชน์ของประชาชนชาวอิหร่าน" และป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งปะทุขึ้นมาอีกในอนาคต ตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐ
รายงานข่าวนี้ ประกอบกับท่าทีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯเอง ดันให้ตลาดหุ้นอเมริกาปิดบวกแรงในวันอังคาร(31 มี.ค.) จากความหวังสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางคลี่คลาย หลังจากก่อนหน้าที่มันผลักให้ราคาน้ำมันพุ่งทะยาน โหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 1,125.37 จุด (2.49 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,341.51 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 184.80 จุด (2.91 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,528.52 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 795.99 จุด (3.83 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 21,590.63 จุด
วอลล์สตรีทดีดตัวขึ้น หลังจากวอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานเมื่อวันจันทร์(30 มี.ค.) ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ บอกับบรรดาผู้ช่วยระดับสูงว่า เขามีความตั้งใจยุติปฏิบัติการทางทหารกับอิหร่าน แม้ว่าช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกปิดเป็นส่วนใหญ่
พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯบอกว่าในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า จะเป็นตัวชี้ชะตาสงครามอิหร่าน และเตือนเตหะรานว่าความขัดแย้งจะเข้มข้นขึ้น ถ้าพวกเขาไม่ทำข้อตกลง
อย่างไรก็ตามในส่วนของราคาทองคำพุ่งแรงในวันอังคาร(30 มี.ค.) นักลงทุนยังคงมีความกังวลเกี่วกับเงินเฟ้อและความคาดหมายว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง สืบเนื่องจากผลกระทบของสงครามอิหร่าน โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 2.7% ปิดที่ 4,678.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)