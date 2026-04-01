ทูตรัสเซียเผย “มอจตาบา” ยังอยู่ในอิหร่านแต่ไม่กล้าปรากฏตัวต่อสาธารณะรอ “ทรัมป์” ตัดสินใจส่งกำลังทหารอเมริกันบุก เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯลำที่ 3 USS George HW Bush กำลังมา

เอเจนซีส์ - เอกอัครราชทูตรัสเซียเปิดเผยว่า อยาตอลเลาะห์คนใหม่ของอิหร่าน ยังคงอยู่ในอิหร่านแต่ทว่าเลี่ยงที่จะแสดงตัวต่อสาธารณะระหว่างทั่วโลกเฝ้าจับจ้องสงครามอิหร่านผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังตัดสินใจจะส่งกำลังทหารอเมริกันบุกเมื่อไหร่หลังหย่อนระเบิดบังเกอร์ (bunker buster bomb)โจมตีคลังแสงเก็บกระสุนใต้ดินอิหร่านระหว่างเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ 3 USS George HW Bush กำลังเดินทางมา
สกายนิวส์ของอังกฤษรายงานวันนี้(31 มี.ค)ว่า เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงเตหะรานออกมาเปิดเผยล่าสุดเกี่ยวกับผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านคนใหม่ มอจตาบา คาเมเนอี ที่ก่อนหน้ามีรายงานมากมายเกี่ยวกับตัวเขาทั้งแอบหลบเข้ากรุงมอสโกเพื่อรับการรักษาตัวหรือแม้กระทั่งอาจเสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรงจนเสียโฉมหมดรูป
แต่ทว่าในการรายงานของสื่อรัสเซีย RTVI ทูตรัสเซียเผยว่า มอจตาบานั้นยังคงอยู่ในอิหร่านแต่หลีกเลี่ยงที่จะปรากฎตัวต่อสาธารณะด้วยเหตุผลที่สามารถเข้าใจได้
อยาตอลเลาะห์คนใหม่เป็นลูกชายของอดีตผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อาลี คาเมเนอี ที่เสียชีวิตในการโจมตีในชั่วโมงแรกของสงคราม แต่ทว่ามอจตาบาไม่เคยปรากฎตัวต่อสาธารณะนับตั้งแต่นั้น
สหรัฐฯที่ร่วมกับอิสราเอลลอบสังหารคาเมเนอีผู้พ่อกล่าวว่า เชื่อว่ามอจตาบายังคงมีชีวิตแต่บาดเจ็บและน่าจะเสียโฉมผิดรูปผิดร่าง
รัสเซียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านและได้ซื่อโดรน Shahed ในการทำสงครามกับยูเครนและทั้งสองชาติได้ลงนามในความเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ร่วมกันเมื่อปีที่แล้ว
เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เพนตากอนส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่ 3 เข้ามาในภูมิภาคตะวันออกกลาง สกายนิวส์ชี้
อ้างอิงจากแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อเมริกัน 2 คน เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ USS George HW Bush มีกำหนดที่จะออกเดินทางจากเมืองนอร์ฟอล์ก (Norfolk) รัฐเวอร์จิเนีย ในวันอังคาร(31) มุ่งหน้ามาที่ตะวันออกกลาง
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯเปิดเผยว่า คาดว่าจะเป็นการผลัดเปลี่ยนกับเรือบรรทุกเครื่องบินที่ในเวลานี้อยู่ในตะวันออกกลาง
ปัจจุบันสหรัฐฯมีเรือบรรทุกเครื่องบิน 2 ลำได้แก่ USS Abraham Lincoln และ USS Gerald R Ford ในตะวันออกกลางและทำหน้าที่สนับสนุนในปฎิบัติการ Epic Fury ของสหรัฐฯ ส่วนเรือบรรทุกเครื่องบินอีกลำที่เกิดไฟไหม้ที่ห้องซักรีดนี้กำลังซ่อมบำรุงในโครเอเชีย
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานว่า สหรัฐฯหย่อนระเบิดบังเกอร์ (bunker buster bomb) โจมตีคลังแสงเก็บกระสุนใต้ดินอิหร่านในอิสฟาฮาน( Isfahan)
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วันอังคาร(31)แชร์คลิปช่วงเวลาที่ระเบิดหนัก 2,000 ปอนด์โจมตีไปที่เป้าหมายส่งผลทำให้เกิดระเบิดครั้งใหญ่ ทั้งเมืองปกคลุมไปด้วยควันดำมืดมิด ซึ่งคลังเก็บกระสุนใต้ดินอิสฟาฮานนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในคลังอาวุธใหญ่ที่สุดในประเทศ การโจมตีเกิดขึ้นไม่นานหลังทรัมป์ออกมาออกมากล่าวเป็นนัยถึงการยุติสงครามอิหร่าน
อ้างอิงจากแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯที่เปิดเผยกับวอลสตรีทเจอร์นัลระบุว่า มีการใช้ระเบิดเจาะเป็นจำนวนมากในปฎิบัติการชี้ไปว่า เป้าหมายอาจเป็นสถานที่มั่นคงแข็งแกร่งหรืออยู่ใต้ดินยากที่จะทำลายซึ่งอิสฟาฮานเป็นฮับทางการทหารสำคัญและยังเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์อิหร่าน ฮินดูสถานของอินเดียรายงาน