เตหะรานโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันยักษ์อีกลำหลังสหรัฐฯขู่อีกรอบ ขณะสื่อดังเผยทรัมป์พร้อมถอยแม้อิหร่านยังปิดช่องแคบฮอร์มุซ

อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ของคูเวตนอกชายฝั่งดูไบเมื่อวันอังคาร (31มี.ค.) ท้าทายคำขู่ของทรัมป์ที่ว่า อเมริกาจะทำลายโรงงานพลังงาน บ่อน้ำมัน และอาจรวมถึงโรงงานผลิตน้ำจืดของเตหะราน หากช่องแคบฮอร์มุซยังถูกปิด ขณะที่สื่ออเมริกันทรงอิทธิพลรายงานว่า ทรัมป์บอกกับเหล่าผู้ช่วยว่า พร้อมถอยทัพ และทำเนียบขาวเผยว่า ผู้นำสหรัฐฯ กำลังชั่งใจขอให้ชาติอาหรับช่วยจ่ายค่าทำสงคราม
คูเวต ปิโตรเลียม เจ้าของเรืออัล-ซาลมี ซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ ที่เพิ่งถูกโดรนอิหร่านโจมตี เผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันอังคาร ซึ่งทำให้เกิดไฟไหม้และตัวเรือได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ดี ทางการดูไบเผยว่า ควบคุมเพลิงได้แล้ว รวมทั้งไม่มีน้ำมันรั่วไหลและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้ถือเป็นการโจมตีเรือพาณิชย์ครั้งล่าสุดของอิหร่านที่เกิดขึ้นในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซ นับจากที่อเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ซึ่งส่งผลให้ความขัดแย้งลุกลามทั่วตะวันออกกลาง ผู้คนตายนับพัน ซัปพลายพลังงานหยุดชะงัก และเศรษฐกิจโลกปั่นป่วนอลหม่าน
สงครามที่อเมริกาและอิสราเอลร่วมกันก่อขึ้นยังทำให้ครัวเรือนชาวอเมริกันเริ่มได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันและเชื้อเพลิงที่พุ่งติดจรวด และกลายเป็นปัญหาหนักทางการเมืองสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และพรรครีพับลิกัน ก่อนที่การเลือกตั้งกลางเทอมจะมีขึ้นในต้นเดือนพ.ย.นี้
ทั้งนี้ข้อมูลจากแก๊สบัดดี้ระบุว่า ราคาน้ำมันเบนซินขายปลีกเฉลี่ยของอเมริกาในวันจันทร์ (30 มี.ค.) พุ่งทะลุ 4 ดอลลาร์ต่อแกลลอนเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี
อเมริกาเดินหน้าเสริมกำลังพล
สถานการณ์การสู้รบล่าสุดยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ต่างฝ่ายยังคงโจมตีกันอย่างรุนแรง ขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่เป็นพันธมิตรของอิหร่าน ยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีอิสราเอลอีก และตุรกีรายงานว่า มีขีปนาวุธยิงมาจากอิหร่านแต่ถูกระบบป้องกันภัยขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) สกัดไว้ได้
ทางด้านอิสราเอลบอกว่าระดมโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารในเตหะราน และโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ในกรุงเบรุตของเลบานอน
เวลาเดียวกัน กองทัพอิสราเอลแถลงเมื่อเช้าวันอังคารว่า ทหาร 4 นายเสียชีวิตทางใต้ของเลบานอน ในบริเวณเดียวกับที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นทหารอินโดนีเซียจำนวน 3 คนเสียชีวิตในเหตุการณ์โจมตี 2 ครั้ง
นอกจากนี้ยังมีเสียงระเบิดในนครเยรูซาเลมอย่างน้อย 10 ครั้ง และมีผู้บาดเจ็บ 8 คนจากการโจมตีของอิหร่านใกล้ๆ เมืองเทลอาวีฟ
ที่ซาอุดีอาระเบีย มีผู้บาดเจ็บ 2 คนเพราะเศษซากที่หล่นลงมา หลังจากระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดโดรนลำหนึ่งใกล้กรุงริยาด
ในอิหร่านนั้น สำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานวันอังคารว่า มีเสียงระเบิดในบางพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของเตหะรานหลังจากอิสราเอลออกคำเตือนโจมตีไม่นาน นอกจากนั้นยังมีผู้เสียชีวิต 3 คน และบาดเจ็บ 12 คนจากการโจมตีแกรนด์ฮุสเซนนียา ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของนิกายชีอะต์ในเมืองซานจาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่าน
ขณะเดียวกัน โฆษกกองทัพอิหร่านแถลงทางทีวีด้วยว่า เป้าหมายการโจมตีตอบโต้ระลอกล่าสุดของฝ่ายตนนั้น ครอบคลุมถึงที่หลบซ่อนของทหารอเมริกันในฐานทัพสหรัฐฯ 5 แห่งในอ่าวเปอร์เซียและในอิสราเอล
ในอีกด้านหนึ่ง รอยเตอร์รายงานเมื่อวันจันทร์โดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ 2 คนว่า กองทหารจากกองพลทหารพลร่มที่ 82 ของสหรัฐฯทยอยเดินทางถึงตะวันออกกลางแล้ว ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มทางเลือกให้แก่ทรัมป์ ซึ่งรวมถึงการจตัดสินใจบุกภาคพื้นดินเข้าสู่อิหร่าน แม้เจ้าตัวยังคงคุยไม่หยุดหย่อนว่า การเจรจากับเตหะรานราบรื่นดีก็ตาม
แคโรไลน์ เลวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว แถลงพลอยพยักกับนายใหญ่ของเธอเมื่อวันจันทร์ว่า ทรัมป์ต้องการบรรลุข้อตกลงกับผู้นำอิหร่านในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก่อนเส้นตายซึ่งเลื่อนมาแล้วสองรอบจะสิ้นสุดในวันที่ 6 เม.ย. โดยที่การเจรจากับฝ่ายอิหร่านมีความคืบหน้า รวมทั้งเธอยังอ้างว่า สิ่งที่เตหะรานป่าวประกาศต่อสาธารณชนนั้น แตกต่างจากสิ่งที่คุยเป็นการส่วนตัวกับอเมริกา
ทว่า เอสมาอิล บาเกอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่า เตหะรานได้รับข้อเสนอสันติภาพของอเมริกาผ่านตัวกลางภายหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถาน อียิปต์ ซาอุดีอาระเบีย และตุรกีในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่สำทับว่า ข้อเสนอดังกล่าวไม่อิงกับความจริง ขาดตรรกะ และเรียกร้องมากเกินไป พร้อมกับย้ำว่า การติดต่อระหว่างวอชิงตันกับเตหะราน อยู่ในลักษณะที่สหรัฐฯยื่นข้อเสนอต่างๆ ผ่านตัวกลางมา โดยที่อิหร่านยังไม่ได้ยอมพูดคุยเจรจาโดยตรงกับฝ่ายสหรัฐฯแต่อย่างไรทั้งสิ้น
ทรัมป์ขู่รอบที่ร้อย
ภายหลังการแถลงของบาเกอี ทรัมป์ออกมายืนกรานอีกว่า อเมริกากำลังคุยกับ “ระบอบที่มีเหตุผลมากขึ้น” เพื่อยุติสงครามในอิหร่าน แต่เตือนอีกครั้งว่า ถ้าเตหะรานไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ อเมริกาจะทำลายโรงงานพลังงาน บ่อน้ำมัน เกาะคาร์ก ซึ่งเป็นฮับส่งออกน้ำมันของอิหร่าน และอาจรวมถึงโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล
อย่างไรก็ตาม วอลล์สตรีท เจอร์นัล รายงานเมื่อวันจันทร์ว่า ทรัมป์บอกบรรดาผู้ช่วยว่า ยินดียุติปฏิบัติการทางทหารแม้ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่เป็นส่วนใหญ่ และปล่อยให้ปฏิบัติการที่มีความซับซ้อน มาจัดการเปิดเส้นทางดังกล่าวในภายหลัง
ข่าวนี้ทำให้ราคาน้ำมันถอยลงชั่วคราวและราคาหุ้นดีดกลับ เนื่องจากนักลงทุนหวังว่า อาจมีวิธีการบางอย่างที่สามารถยุติสงครามโดยเร็ว
เมื่อถูกสอบถามเกี่ยวกับรายงานของวอลล์สตรีทเจอร์นัล ทำเนียบขาวอ้างอิงคำสัมภาษณ์ของมาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กับ สื่ออัลจาซีรา ของกาตาร์ ที่ระบุว่า ช่องแคบฮอร์มุซจะต้องเปิดอีกครั้งด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งภายหลังปฏิบัติการทางทหารของอเมริกา
นอกจากนั้นทำเนียบขาวเสริมว่า ทรัมป์กำลังพิจารณาขอให้ประเทศอาหรับช่วยจ่ายค่าสงคราม
ทั้งนี้ คณะบริหารทรัมป์ร้องของบประมาณสำหรับการทำสงครามเพิ่ม 200,000 ล้านดอลลาร์ แต่ถูกพวกสมาชิกรัฐสภา ซึ่งต้องอนุมัติงบประมาณก้อนใหม่ คัดค้านอย่างหนัก
(ที่มา: รอยเตอร์/เอเอฟพี)