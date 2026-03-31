ทรัมป์ฉุน “สตาร์เมอร์” ไม่ยอมส่งทหารUKร่วมบุกอิหร่านเย้ย “อังกฤษออกไปเอาน้ำมันเอง” สเปนสั่งปิดน่านฟ้าห้ามบินรบอเมริกันผ่าน

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯวันจันทร์(31 มี.ค) โพสต์ประณามอังกฤษบนโซเชียลมีเดีย บอกให้ UK “ไปเอาน้ำมันของพวกคุณกันเอง” หลังนายกรัฐมนตรีอังกฤษ เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ประกาศไม่ส่งทหารราบอังกฤษไปอิหร่านยืนยันจะไม่ยอมให้โดยลากเข้าติดหล่มสงครามอิหร่านตามสหรัฐฯ ส่วนสเปนสั่งปิดน่านฟ้าห้ามเครื่องบินรบอเมริกันที่เข้าร่วมการรบในสงครามอิหร่านผ่านน่านฟ้าหลังก่อนหน้าแบนห้ามสหรัฐฯใช้ฐานทัพร่วมเพื่อปฎิบัติการ Epic Fury
สกายนิวส์ของอังกฤษรายงานวันนี้(31 มี.ค)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วันอังคาร(31)โพสต์ข้อความแสดงความฉุนเฉียวต่อการตัดสินใจของรัฐบาลอังกฤษที่ไม่ต้องการเข้าร่วมการบุกอิหร่านในปฎิบัติการภาคพื้นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
ข้อความกล่าวว่า “ทุกประเทศเหล่านี้ที่ไม่สามารถมีน้ำมันเครื่องบินเป็นเพราะช่องแคบฮอร์มุซ เหมือนเช่น อังกฤษ ที่ได้ปฎิเสธการเข้าร่วมการทำลายอิหร่าน ผมขอให้คำแนะนำแก่คุณดังนี้ ข้อ1 ซื้อน้ำมันจากสหรัฐฯเพราะพวกเรามีมากมาย และข้อ 2 พยายามสร้างความกล้าหาญที่ล่าช้า เดินทางไปที่ช่องแคบและเอาน้ำมันมาเอง”
ผู้นำสหรัฐฯเสริมว่า “พวกคุณจะต้องเริ่มเรียนรู้ที่จะสู้อะไรเพื่อตัวเอง (เพราะ) สหรัฐอเมริกาจะไม่อยู่ที่นั่นเพื่อช่วยพวกคุณอีกต่อไป เหมือนเช่นที่พวกคุณไม่อยู่ที่นั่นเพื่อพวกเรา”
ทรัมป์ยืนยันว่า “อิหร่านถูกทำลายอย่างหนักบางส่วน ส่วนที่ยากได้จบสิ้นแล้ว ออกไปเอาน้ำมันของตัวเอง!”
เกิดขึ้นหลังอ้างอิงจาก ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันจันทร์(30 ม.ค)ว่า เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ได้ออกมายืนยันว่า เขาจะไม่ยอมส่งทหารราบเข้าอิหร่านโดยชี้ว่า อังกฤษจะไม่ยอมถูกลากไปในความขัดแย้งที่โดนยกระดับของโดนัลด์ ทรัมป์ในภูมิภาคเด็ดขาด
กลายเป็นความวิตกไปทั่วเมื่อรายงานบ่งชี้ว่าในเวลานี้เพนตากอนรอแต่เวลาของการอนุมัติปฎิบัติการเท่านั้น
นายกรัฐมนตรีอังกฤษยืนยันว่า อังกฤษออกมาตรการป้องกันรวมไปถึงการส่งนักบินออกไป แต่จะไม่เกี่ยวข้อกับสงครามภาคพื้น
การออกมาปฎิเสธของอังกฤษตามหลังสเปนที่แสดงจุดยืนอย่างหนักแน่นในการต่อต้านความพยายามของทรัมป์ในการทำสงครามอิหร่าน นายกรัฐมนตรีสเปนเคยออกมาประณามโดยชี้ว่า เป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรม
รอยเตอร์รายงานว่า รัฐมนตรีกลาโหมสเปน มาการิตา โรเบิลส์ (Margarita Robles) แถลงวันจันทร์(31) เปิดมาตรการใหม่กีดกันความพยายามของสหรัฐฯ โดยประกาศปิดน่านฟ้าต่อเครื่องบินสงครามอเมริกันที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีอิหร่านที่เป็นมาตรการตามมาหลังก่อนหน้าแดนกระทิงดุไม่อนุญาตให้สหรัฐฯใช้ฐานทัพร่วมของตัวเองในการโจมตีอิหร่าน
“พวกเราไม่อนุญาตทั้งในการใช้ฐานทัพของพวกเราหรือการใช้น่านฟ้าเพื่อปฎิบัติการเกี่ยวข้องกับสงครามในอิหร่าน” โรเบิลส์แถลงกับนักข่าววานนี้(30)ที่กรุงมาดริด
การปิดน่านฟ้าส่งผลทำให้เครื่องบินทหารอเมริกันต้องบินอ้อมสเปนเพื่อไปสู่จุดหมายในตะวันออกกลาง แต่ทว่าการปิดน่านฟ้านี้ไม่รวมไปถึงสถานการณ์ฉุกเฉิน อ้างอิงจากสื่อสเปน El Pais