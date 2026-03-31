บราซิลรอดวิกฤตน้ำมันจากสงครามอิหร่านด้วยการใช้เอทานอล

ขณะที่สงครามในอิหร่านกำลังสั่นคลอนตลาดน้ำมันโลก บราซิลได้รับการปกป้องบางส่วนจากวิกฤตการณ์นี้ ด้วยกลยุทธที่ใช้มานานหลายทศวรรษ ซึ่งมีราคาถูกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผู้ขับขี่รถหลายสิบล้านคนในบราซิลสามารถเลือกเติมน้ำมันในถังได้ระหว่างเอทานอลที่ผลิตจากอ้อย 100% หรือน้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ 30%
ยานพาหนะของบราซิล ที่สามารถใช้เอทานอลและน้ำมันเบนซินผสมได้นั้น มีปริมาณมากจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โครงการนี้เปิดตัวในปี 1975 ในช่วงเผด็จการทหารของประเทศ และได้พัฒนาจนประสบความสำเร็จในยุคประชาธิปไตย เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศ
ในปัจจุบัน ขณะที่ความขัดแย้งล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน สหรัฐอเมริกา และอิสราเอลเข้าสู่สัปดาห์ที่ห้า ประเทศต่างๆ เช่น อินเดียและเม็กซิโกกำลังมองแบบจำลองของบราซิลเป็นพิมพ์เขียวสำหรับความมั่นคงด้านพลังงาน
ขณะที่ผู้บริโภคทั่วโลกเผชิญกับราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก แต่ราคาน้ำมันเบนซินในบราซิลกลับเพิ่มขึ้นเพียง 5% ในเดือนมีนาคม เมื่อเทียบกับ 30% ในสหรัฐอเมริกา นักวิเคราะห์เชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพภายในประเทศที่เติบโตเต็มที่ ทำให้บราซิลสามารถรับมือกับความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ได้โดยมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนเชื้อเพลิงน้อยที่สุด
“บราซิลเตรียมพร้อมได้ดีกว่าประเทศส่วนใหญ่ เพราะมีทางเลือกที่ใช้ได้จริงในลักษณะนี้” เอวันโด กุสซี ประธานสมาคมอุตสาหกรรมอ้อยแห่งบราซิล (UNICA) กล่าว
จังหวะเวลาถือว่าโชคดีเป็นพิเศษ เนื่องจากคาดว่าการเก็บเกี่ยวอ้อยครั้งต่อไปของบราซิล ซึ่งจะเริ่มในครึ่งแรกของเดือนเมษายน จะผลิตเอทานอลได้มากถึง 30 พันล้านลิตร ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วถึง 4 พันล้านลิตร “ปริมาณที่เพิ่มขึ้นนี้เทียบเท่ากับปริมาณน้ำมันเบนซินทั้งหมดที่บราซิลนำเข้าในปีที่แล้ว” กุสซีกล่าว
แม้จะเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ แต่บราซิลยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าเพื่อตอบสนองความต้องการเชื้อเพลิงกลั่นภายในประเทศ ปัจจุบันประเทศนี้จัดหาปิโตรเลียมจากสหรัฐอเมริกา ซาอุดีอาระเบีย รัสเซีย และประเทศเพื่อนบ้านอย่างกายอานา
อย่างไรก็ตาม เอทานอลได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางในชีวิตประจำวัน ในปี 2025 เอทานอลมียอดขาย 37.1 พันล้านลิตร ตามข้อมูลของบริษัทวิจัยพลังงานของรัฐ แม้ว่าจะมีส่วนแบ่งพลังงานโดยรวมน้อยกว่าดีเซลและน้ำมันเบนซินเล็กน้อย แต่การมีอยู่ของเอทานอลในทุกปั๊มน้ำมัน ทำให้ชาวบราซิลรู้สึกมั่นใจทั้งทางด้านจิตใจและเศรษฐกิจ
ความสำเร็จของเศรษฐกิจเชื้อเพลิงชีวภาพของบราซิลมีรากฐานมาจากรัฐเซาเปาโล ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของประเทศ
การผลิตที่นี่เป็นการผสมผสานระหว่าง "ฟาร์มขนาดใหญ่" ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมุ่งเน้นการส่งออก กับการดำเนินงานของครอบครัวขนาดเล็ก เช่น ฟาร์มบอม เรติโร ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1958 ปัจจุบันคนงานหลายสิบคนกำลังเตรียมเพาะปลูกในพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร (เกือบ 10,000 เอเคอร์)
เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพของบราซิลยังได้รับการส่งเสริมจากการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐมาหลายปี หนึ่งในนั้นตั้งอยู่นอกเมืองเซาเปาโล เป็นศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์ด้านเอทานอลที่มหาวิทยาลัย Unicamp ในเมืองกัมปินาส ซึ่งทาง หลุยส์ คอร์เตซ ผู้ประสานงานระบุว่าโครงการของบราซิลมีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใคร
“เรามีความยืดหยุ่นในการผลิตเอทานอล สำหรับเครื่องยนต์รถ และรัฐบาลกลาง ช่วยกำหนดเปอร์เซ็นต์ของเอทานอลในส่วนผสมเชื้อเพลิง ทำให้เรามีความยืดหยุ่นในสามระดับ” คอร์เตซกล่าว
เขาบอกว่า ในท้ายที่สุดแล้ว การลงทุนในด้านการวิจัย จะสร้างความแตกต่างให้เห็นที่สถานีบริการน้ำมัน
ตามข้อมูลของสมาคมผู้นำเข้าเชื้อเพลิงของบราซิล น้ำมันเบนซินที่กลั่นโดย Petrobras ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ รวมถึงส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งปัจจุบันมีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงนำเข้า 46% หรือถูกกว่า 1.16 เรียลบราซิล (0.22 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อลิตร ในทำนองเดียวกัน ดีเซลของ Petrobras มีราคาที่โรงกลั่นต่ำกว่าราคานำเข้า 63%
แม้ว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซจะยังไม่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดน้ำมันเบนซินของบราซิล แต่ประเทศกำลังเผชิญกับราคาน้ำมันดีเซลที่สูงขึ้น เนื่องจากน้ำมันดีเซลส่วนใหญ่ผลิตจากน้ำมันดิบนำเข้าและมีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพในสัดส่วนที่น้อย
ต่างจากความสำเร็จของเอทานอลจากอ้อย น้ำมันไบโอดีเซลของบราซิล ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากถั่วเหลือง มีสัดส่วนเพียง 14% ในส่วนผสมของน้ำมันดีเซลเท่านั้น ตัวเลขนี้อาจเพิ่มขึ้นเป็น 30% เท่ากับที่ใช้ในน้ำมันเบนซินภายในปี 2030 หากการวิจัยและการพัฒนาทางเทคโนโลยีเอื้ออำนวย ซึ่งหมายความว่าสงครามอิหร่านยังส่งผลกระทบในส่วนของดีเซล
ราคาน้ำมันดีเซลของบราซิลพุ่งสูงขึ้นกว่า 20% ในเดือนมีนาคม ทำให้ประธานาธิบดี ลุยซ์ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา เสนอให้มีการอุดหนุนการนำเข้าจนถึงเดือนพฤษภาคม รัฐบาลประมาณการว่าประเทศต้องซื้อน้ำมันดีเซลระหว่าง 20% ถึง 30% ทุกเดือน โดยส่วนใหญ่มาจากรัสเซีย ทั้งนี้ ทางการบราซิลระบุว่าประเทศนำเข้าน้ำมันดีเซลเกือบ 17 พันล้านลิตรเมื่อปีที่แล้ว
ลูลา ผู้นำวัย 80 ปี ที่กำลังหาเสียงเลือกตั้งอีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้ สำหรับเขาแล้ว การรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันดีเซลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการประท้วงหยุดงานของคนขับรถบรรทุก และควบคุมการเฟ้อของราคาอาหาร
กุสซี ประธาน UNICA กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดสงครามอิหร่านครั้งล่าสุดนี้ ผู้นำหลายประเทศได้ติดต่อเขาเพื่อหารือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพของบราซิล หนึ่งในนั้นคือประธานาธิบดีคลอเดีย เชนบอม แห่งเม็กซิโก ซึ่งกล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ว่า เธอสนใจเทคโนโลยีของ Petrobras ในการผลิตเอทานอลจากต้นอะกาเว ซึ่งเป็นพืชที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศของเธอ
“ข่าวดีที่สุด แม้ในสถานการณ์เช่นที่เรากำลังเผชิญอยู่ นั่นคือแนวทางการแก้ปัญหาแบบนี้มีศักยภาพในการทำซ้ำได้ในระดับสูง” กุสซีกล่าว
ที่มา เอพี