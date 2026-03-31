อาหรับเพื่อนมะกันดันหลังทรัมป์ให้ลุยต่อ จนกว่าอิหร่านจะแพ้ราบคาบ

พันธมิตรของสหรัฐฯ ในอ่าวเปอร์เซีย นำโดยซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กำลังเรียกร้องแบบลับๆ ให้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ดำเนินการทำสงครามกับอิหร่านต่อไป โดยให้เหตุผลว่าเตหะรานยังไม่ถูกบั่นทอนมากพอจากการโจมตีทางอากาศที่นำโดยสหรัฐฯ ซึ่งกินเวลามานานหนึ่งเดือนแล้ว ตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ พันธมิตรในอ่าวเปอร์เซีย และอิสราเอล
หลังจากที่บ่นกันอย่างลับๆ ในช่วงเริ่มต้นของสงครามว่าพวกเขาไม่ได้รับแจ้งล่วงหน้าอย่างเพียงพอ เกี่ยวกับการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอล และบ่นว่าสหรัฐฯ เพิกเฉยต่อคำเตือนของพวกเขาว่าสงครามจะส่งผลร้ายแรงต่อพันธมิตรในภูมิภาค แต่ตอนนี้บางส่วนกำลังโน้มน้าวทำเนียบขาวว่า ขณะนี้เป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ที่จะทำลายการปกครองของกลุ่มผู้นำศาสนาในเตหะรานให้สิ้นซาก
เจ้าหน้าที่จากซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต และบาห์เรน ได้สื่อสารกันเป็นการส่วนตัวว่า พวกเขาไม่ต้องการให้ปฏิบัติการทางทหารยุติลงจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อผู้นำอิหร่าน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อพฤติกรรมของอิหร่าน ตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่เหล่านั้น ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะและขอไม่เปิดเผยชื่อ
แรงกดดันจากบรรดาประเทศในอ่าวเปอร์เซียเกิดขึ้นในขณะที่ทรัมป์เริ่มลังเลว่าจะทำอย่างไรดี ระหว่างการอ้างว่าผู้นำอิหร่านอ่อนแอพร้อมที่จะยุติความขัดแย้ง กับการขู่ว่าจะยกระดับสงครามขึ้นไปอีกหากไม่บรรลุข้อตกลงในเร็ววัน
ในขณะเดียวกัน ทรัมป์กำลังดิ้นรนเพื่อรวบรวมการสนับสนุนจากประชาชนในประเทศสำหรับสงครามที่คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 3,000 คนทั่วตะวันออกกลางและกำลังสั่นคลอนเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ผู้นำสหรัฐฯ กำลังแสดงความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าเขาได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากพันธมิตรที่สำคัญในตะวันออกกลางของเขา แม้กระทั่งบางประเทศที่เคยลังเลเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้
“ซาอุดีอาระเบียกำลังตอบโต้อย่างหนัก กาตาร์กำลังตอบโต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังตอบโต้ คูเวตกำลังตอบโต้ บาห์เรนกำลังตอบโต้” ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันในเย็นวันอาทิตย์ ขณะเดินทางจากบ้านพักในฟลอริดาไปยังวอชิงตัน “พวกเขาทั้งหมดกำลังตอบโต้”
ประเทศเหล่านี้ในอ่าวเปอร์เซีย ล้วนเป็นที่ตั้งของกองกำลังและฐานทัพสหรัฐฯ ซึ่งสหรัฐฯ ใช้เป็นฐานในการโจมตีอิหร่าน แต่ประเทศเหล่านี้ไม่ได้เข้าร่วมในการโจมตีด้วยในช่วงที่ผ่านมา
พันธมิตรในอ่าวเปอร์เซียสนับสนุนสงครามในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ในขณะที่ผู้นำในภูมิภาคส่วนใหญ่สนับสนุนแบบกว้างๆ ต่อการโจมตีของสหรัฐฯ แต่นักการทูตจากอ่าวเปอร์เซียคนหนึ่งบอกว่าเริ่มมีเสียงแข็งให้เห็นแล้ว โดยมีซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นผู้นำในการเรียกร้องให้สหรัฐฯ เพิ่มแรงกดดันทางทหารต่อเตหะราน
นักการทูตรายนี้บอกว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลายเป็นประเทศที่แข็งกร้าวที่สุดในกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซีย และกำลังผลักดันอย่างหนักให้ทรัมป์สั่งการบุกโจมตีทางบก คูเวตและบาห์เรนก็เห็นด้วยกับตัวเลือกนี้เช่นกัน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเผชิญกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านมากกว่า 2,300 ครั้ง ยิ่งรู้สึกไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่สงครามยืดเยื้อและภัยคุกคามจากการโจมตีเหล่านั้นอาจทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศในฐานะศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย บริสุทธิ์ และมั่งคั่งของตะวันออกกลางต้องมัวหมอง
โอมานและกาตาร์ ซึ่งในอดีตมีบทบาทเป็นตัวกลางระหว่างอิหร่านที่ถูกโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจมายาวนานกับโลกตะวันตก ต่างสนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางการทูต
นักการทูตกล่าวว่า ซาอุดีอาระเบียได้โต้แย้งกับสหรัฐฯ ว่าการยุติสงครามในตอนนี้จะไม่นำไปสู่ “ข้อตกลงที่ดี” ที่รับประกันความมั่นคงให้กับบรรดาชาติอาหรับเพื่อนบ้านของอิหร่าน
ซาอุดีอาระเบียกล่าวว่า การยุติสงครามในที่สุดจะต้องทำให้โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านหมดพิษสง ทำลายขีดความสามารถด้านขีปนาวุธ ยุติการสนับสนุนกลุ่มนักรบตัวแทนของเตหะราน และต้องรับประกันว่าช่องแคบฮอร์มุซจะไม่สามารถถูกปิดกั้นโดยสาธารณรัฐอิสลามได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นระหว่างความขัดแย้งครั้งนี้ ทั้งนี้ ก่อนเกิดสงคราม น้ำมันประมาณ 20% ของโลกไหลผ่านเส้นทางน้ำแห่งนี้
การบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนทิศทางแบบหักดิบต่อระบอบการปกครองที่ครอบครองประเทศมาตั้งแต่การปฏิวัติอิสลามปี 1979 หรือไม่ก็ต้องโค่นล้มถอนรากถอนโคนระบอบนั้นไปเสียเลย
ขณะเดียวกัน บรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็เริ่มแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นต่ออิหร่านเช่นกัน
“รัฐบาลอิหร่านที่ยิงขีปนาวุธใส่บ้านเรือน ใช้การค้าโลกเป็นอาวุธ และสนับสนุนกลุ่มนักรบตัวแทน ไม่ใช่สิ่งที่ยอมรับได้อีกต่อไปในภูมิภาคนี้” นูรา อัล คาบี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เขียนไว้ในคอลัมน์ที่ตีพิมพ์เมื่อวันจันทร์โดยหนังสือพิมพ์ The National ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่เชื่อมโยงกับรัฐบาล เธอกล่าวเสริมว่า “เราต้องการการรับประกันว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก”
ทำเนียบขาวปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเรื่องการหารือกับพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซีย แต่รัฐมนตรีต่างประเทศ มาร์โก รูบิโอ เน้นย้ำเมื่อวันจันทร์ว่า สหรัฐฯ และพันธมิตรอาหรับในอ่าวเปอร์เซียมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับอิหร่าน
“พวกเขาเป็นพวกคลั่งศาสนาที่ไม่ควรได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ เพราะพวกเขามีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตที่เลวร้าย และประเทศเพื่อนบ้านของพวกเขาทั้งหมดก็รู้เรื่องนี้ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมประเทศเพื่อนบ้านของพวกเขาทั้งหมดจึงสนับสนุนความพยายามที่เรากำลังดำเนินการอยู่” รูบิโอ กล่าวถึงอิหร่านในการปรากฏตัวในรายการ “Good Morning America” ทางช่อง ABC
มกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ผู้นำโดยพฤตินัยของซาอุดีอาระเบีย ได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวว่า การลดทอนศักยภาพทางทหารและผู้นำทางศาสนาของอิหร่านลงอีกนั้น เป็นประโยชน์ระยะยาวของภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียและภูมิภาคอื่นๆ จากการบอกเล่าโดยบุคคลที่ได้รับทราบรายละเอียดของการสนทนาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ซาอุดีอาระเบียตระหนักดีว่า ยิ่งความขัดแย้งยืดเยื้อออกไปนานเท่าใด อิหร่านก็ยิ่งมีโอกาสโจมตีมากขึ้นต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจชาติที่ร่ำรวยด้วยน้ำมันรายนี้
เจ้าหน้าที่รัฐบาลซาอุดีอาระเบียเน้นย้ำว่า ในท้ายที่สุดแล้ว ซาอุดีอาระเบียต้องการเห็นทางออกทางการเมืองสำหรับวิกฤตการณ์นี้ แต่สิ่งสำคัญในขณะนี้คือการปกป้องประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ
รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยืนยันเมื่อเช้าวันอังคารว่า การโจมตีของเตหะรานต่อรัฐอาหรับในอ่าวเปอร์เซียมีเป้าหมายเฉพาะกองกำลังสหรัฐฯ เท่านั้น แม้ว่าจะมีการโจมตีเป้าหมายพลเรือนด้วยก็ตาม
“อิหร่านเคารพราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและถือว่าเป็นประเทศพี่น้อง” อับบาส อาราคชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเขียนบน X พร้อมแชร์ภาพที่อ้างว่าแสดงความเสียหายต่อเครื่องบินอเมริกันที่ฐานทัพอากาศในซาอุดีอาระเบีย
“ปฏิบัติการของเรามุ่งเป้าไปยังผู้รุกรานที่เป็นศัตรู ซึ่งไม่เคารพชาวอาหรับหรือชาวอิหร่าน และไม่สามารถดูแลให้ความปลอดภัยแก่ใครได้ ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ควรจะขับไล่กองกำลังสหรัฐฯ ออกไป” รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ระบุ
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ทรัมป์พยายามเน้นย้ำว่าประเทศในอ่าวส่วนใหญ่ยืนหยัดเคียงข้างรัฐบาลสหรัฐฯ ในการทำสงคราม โดยมีการรวมตัวกันในช่วงวิกฤต แต่ในขณะเดียวกัน ทรัมป์ก็วิจารณ์พันธมิตรนาโตที่ไม่เข้าร่วมกับสหรัฐฯ ในการต่อสู้ครั้งนี้
เมื่อวันศุกร์ ทรัมป์เพิ่งยกย่องบาห์เรน คูเวต กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่แสดง “ความกล้าหาญ” ในขณะที่สงครามดำเนินอยู่
ตอนนั้นทรัมป์กล่าวในการปราศรัยที่งานในไมอามี ซึ่งจัดโดยกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของซาอุดีอาระเบีย โดยยกย่องมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียเป็นพิเศษว่าเป็น “นักรบ” และ “บุคคลที่ยอดเยี่ยม”
ทรัมป์ยังกล่าวเป็นนัยว่าประเทศในอ่าวเปอร์เซียลังเลเกี่ยวกับการตัดสินใจของเขาและนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอลในช่วงเริ่มสงคราม แต่หลังจากนั้นก็รวมตัวกันสนับสนุน
“พวกเขาไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้น ไม่มีใครคิด” ทรัมป์กล่าว โดยอ้างถึงอิหร่านที่ยิงขีปนาวุธตอบโต้หลายพันลูกรอบอ่าวเปอร์เซีย “และพวกเขาก็หันมาต่อต้านอิหร่านและรวมตัวกันอย่างแข็งแกร่ง พวกเขาอยู่กับเรา พวกเขาไม่ได้อยู่กับเราแบบอ้อมๆ แต่พวกเขาอยู่กับเราจริงๆ”
ทรัมป์ยังไม่ได้เรียกร้องให้ประเทศในอ่าวเปอร์เซียเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตี ปัจจัยหนึ่งอาจเป็นเพราะฝ่ายบริหารอาจคำนวณแล้วว่าไม่คุ้มกับความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้นจากการเพิ่มฝูงบินในน่านฟ้านอกเหนือไปจากของอิสราเอล
ช่วงที่ผ่านมา เครื่องบินรบอเมริกัน 3 ลำถูกยิงตกโดยความผิดพลาดของฝ่ายคูเวตในช่วงแรกของการสู้รบ ท่ามกลางการโจมตีทางอากาศของอิหร่าน ลูกเรือทั้ง 6 คนดีดตัวออกจากเครื่องบิน F-15E Strike Eagle ได้อย่างปลอดภัย
ทหารอเมริกัน 6 นายเสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 มีนาคม เมื่อเครื่องบินเติมเชื้อเพลิง KC-135 ของพวกเขาตกในอิรัก
ยาซมิน ฟารุก ผู้อำนวยการด้านอ่าวเปอร์เซียและคาบสมุทรอาหรับของกลุ่มวิเคราะห์วิกฤตการณ์ระหว่างประเทศ (International Crisis Group) กล่าวว่า อีกปัจจัยหนึ่งคือ มีเพียงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาห์เรนเท่านั้นที่อยู่ในกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับอิสราเอล ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนให้กับสถานการณ์นี้
“การขาดเป้าหมายที่ชัดเจน การขาดความไว้วางใจว่าสหรัฐฯ จะดำเนินการจนถึงที่สุดและทำให้ภารกิจเสร็จสิ้น ทำให้บางประเทศลังเล แต่หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงหรือมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในประเทศใดประเทศหนึ่งเหล่านั้น ก็จะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลสำหรับพวกเขาที่จะเข้าร่วมสงคราม” ฟารุกกล่าว
ทั้งนี้ อิหร่านได้เตือนว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงโรงงานผลิตน้ำจืดที่ใช้สำหรับจัดหาน้ำดื่มให้กับภูมิภาค หากทรัมป์ดำเนินการตามคำขู่ที่จะโจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่านหากไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในวันที่ 6 เมษายน
ที่มา เอพี