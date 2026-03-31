นิวยอร์กไทม์สเผย! สหรัฐฯ ใช้ขีปนาวุธแม่นยำสูงรุ่นใหม่ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบโจมตี 'โรงเรียน-สนามกีฬา' ในเมืองลาเมิร์ดของอิหร่าน

หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ (29 มี.ค.) ผ่านมา โดยอ้างอิงจากการวิเคราะห์ภาพวิดีโอและผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธว่า สหรัฐฯ โจมตีโรงเรียนและสนามกีฬาในเมืองลาเมิร์ด (Lamerd) ทางตอนใต้ของอิหร่านด้วยขีปนาวุธที่ยังไม่เคยทดสอบในการรบจริงมาก่อน
ขีปนาวุธที่พัฒนาใหม่ของสหรัฐฯ โจมตีสถานที่พลเรือนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่ 28 ก.พ. โดยมีเป้าหมายที่สนามกีฬาและโรงเรียนประถมที่อยู่ติดกับฐานทัพทหารในเมืองลาเมิร์ด ตามหลักฐานภาพที่ตรวจสอบโดยนิวยอร์กไทมส์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ถูกอ้างถึงในสื่ออิหร่านรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 21 คนจากการโจมตีครั้งนี้
จากการวิเคราะห์วิดีโอและภาพถ่ายจากที่เกิดเหตุชี้ให้เห็นว่า อาวุธที่ใช้คือขีปนาวุธโจมตีแม่นยำ (Precision Strike Missile หรือ PrSM) ซึ่งเป็นขีปนาวุธระยะสั้นที่พัฒนาโดยกองทัพสหรัฐฯ
ขีปนาวุธนี้ถูกออกแบบมาให้ระเบิดเหนือเป้าหมาย และกระจาย "เม็ดทังสเตน"ขนาดเล็ก ทำให้เกิดความเสียหายจากการแตกกระจาย ผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่ารูปแบบความเสียหายที่เกิดขึ้นในโรงยิม โรงเรียน และพื้นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงนั้นตรงกับลักษณะของขีปนาวุธ PrSM
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คนหนึ่งบอกกับนิวยอร์กไทมส์ว่า ขีปนาวุธที่ใช้ในการโจมตีที่ลาเมิร์ดคือ PrSM
“ถึงแม้เราจะรู้ว่ามีการยิง PrSM แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นผลลัพธ์สุดท้ายระบบอย่างแท้จริง” เจฟฟรีย์ ลูอิส ผู้เชี่ยวชาญด้านการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์จากวิทยาลัยมิดเดิลเบอรี กล่าวหลังจากตรวจสอบวิดีโอและภาพถ่ายของเหตุการณ์
เฟรเดอริก กราส ผู้เชี่ยวชาญด้านกระสุนอีกคนหนึ่ง สนับสนุนความเห็นของลูอิส
"รูปแบบความเสียหายจากการแตกกระจายนั้นน่าทึ่งและสอดคล้องกับข้อมูลทางเทคนิคเพียงเล็กน้อยที่มีอยู่เกี่ยวกับ PrSM" กราส บอกกับนิวยอร์กไทม์ส
การโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงระลอกแรกของปฏิบัติการร่วมระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ขีปนาวุธของอเมริกาทำลายโรงเรียนประถมหญิงในเมืองมินาบ (Minab) ของอิหร่านจนทำให้มีผู้เสียชีวิต 175 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กๆ
เช่นเดียวกับในมินาบ โรงเรียนและสนามกีฬาในลาเมิร์ดที่ตกเป็นเป้าหมายตั้งอยู่ติดกับฐานที่มั่นของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) โดยตรง หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ระบุเพิ่มเติมว่า ภาพถ่ายดาวเทียมเก่าแสดงให้เห็นว่า โรงเรียนและสนามกีฬาถูกปิดล้อมจากฐานที่มั่นของ IRGC มาอย่างน้อย 15 ปีแล้ว และถูกระบุว่าเป็น "สิ่งอำนวยความสะดวกของพลเรือน" ในบริการแผนที่ออนไลน์ยอดนิยมต่างๆ รวมถึงบน Google Maps
นิวยอร์กไทม์ส ชี้ว่า เนื่องจากขีปนาวุธนี้เป็นของใหม่ จึงเป็นการยากที่จะประเมินว่า การโจมตีด้วยขีปนาวุธ PrSM นั้น "ตั้งใจ" หรือเกิดจากข้อบกพร่องในการออกแบบ หรือข้อมูลข่าวกรองที่ผิดพลาด
ข้อมูลอย่างเป็นทางการระบุว่า มีพลเรือนเสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลในอิหร่านมากกว่า 1,000 คน แม้ว่าประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ จะปฏิเสธที่จะยอมรับความรับผิดชอบต่อการโจมตีโรงเรียนในมินาบ แต่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้เปิดการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว
ที่มา: Anadolu, RT