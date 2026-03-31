ญี่ปุ่นเรียกร้อง G7 มีมาตรการรักษาเสถียรภาพพลังงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันจันทร์ (30 มี.ค.) ว่าญี่ปุ่นเรียกร้องให้กลุ่มประเทศร่ำรวย G7 และสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) เตรียมพร้อมที่จะใช้มาตรการที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดพลังงาน หากสงครามกับอิหร่านยืดเยื้อต่อไป
มาตรการเหล่านั้นอาจรวมถึงการปล่อยน้ำมันสำรองเพิ่มเติมอย่างเป็นระบบในเวลาที่เหมาะสม นายเรียวเซ อากาซาวะ กล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังจากเข้าร่วมการประชุมออนไลน์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่ม G7
“ในเอเชีย ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับอุปทานกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยการขาดแคลนเชื้อเพลิงและวัตถุดิบกำลังทำให้ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกหยุดชะงัก และอาจส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมาก” เขากล่าว
สงครามกับอิหร่านที่สหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ได้ลุกลามไปทั่วตะวันออกกลาง คร่าชีวิตผู้คนไปหลายพันคน และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกด้วยการหยุดชะงักของพลังงานโลกครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา อิหร่านอธิบายข้อเสนอของสหรัฐฯ ในการยุติความขัดแย้งว่า "ไม่สมจริง ไร้เหตุผล และมากเกินไป" และได้ยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลเพิ่มขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตการณ์และการขาดแคลนอุปทานที่เกิดขึ้น ประเทศต่างๆ จำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะจีน ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าน้ำมัน ก๊าซ และผลิตภัณฑ์จากอ่าวเปอร์เซีย ได้ใช้มาตรการจำกัดการส่งออกเพื่อเสริมความมั่นคงของอุปทานภายในประเทศ
อย่างไรก็ตาม หลังจากการประชุมเมื่อวันจันทร์ กลุ่ม G7 ได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ "งดเว้นจากการใช้มาตรการจำกัดการส่งออกไฮโดรคาร์บอนและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเหตุผล"
สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานเมื่อวันจันทร์ว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้จัดซื้อน้ำมันดีเซล 142,000 บาร์เรลจากญี่ปุ่น ซึ่งไปถึงที่หมายเมื่อวันที่ 26 มีนาคม
อากาซาวะกล่าวว่า ญี่ปุ่นมีห่วงโซ่อุปทานในประเทศต่างๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจากมุมมองของการรักษาห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้ การรับประกันอุปทานเชื้อเพลิงของแต่ละประเทศในภูมิภาคเป็นสิ่งสำคัญ
"ในขณะที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาความมั่นคงของอุปทานพลังงานภายในประเทศ เรายังตั้งใจที่จะรักษาการสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับแต่ละประเทศ" เขากล่าวเสริม
ที่มา รอยเตอร์