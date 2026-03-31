อื้ออึง!! โปรอิหร่านทำ PSYOP ปล่อยเฟคนิวส์ทางโซเชียลอ้าง “ทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯ” โดน IRGC จับตัวเป็นเชลยได้บนเกาะคาร์ก

เอเจนซีส์ - กำลังทหารอเมริกันยังคงเดินหน้าถูกส่งเข้าตะวันออกกลางไม่หยุดท่ามกลางสถานการณ์อาจมีการส่งทหารบุกภาคพื้นในอิหร่านและผู้นำสหรัฐฯออกมาข่มขู่ถึงการใช้กำลังทหารเข้ายึดเกาะคาร์ก(Kharg Island) ที่ถือเป็นฮับสำคัญการส่งออกพลังงานของอิหร่านถึง 90% จากทั้งหมด แต่ทว่าเมื่อไม่นานมานี้เตหะรานปล่อยภาพเฟคนิวส์อ้างเป็นทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯที่ถูกเบลอใบหน้าอ้างโดนจับได้ที่เกาะคาร์ก
ฟรานซ์24ของฝรั่งเศสรายงานวานนี้(30 มี.ค)ว่า ระหว่างความตรึงเครียดที่เพิ่มขึ้นรอประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจขั้นต่อไป แคมเปญดิสเครดิตโฆษณาชวนเชื่อจากฝ่ายตรงข้ามสหรัฐฯได้แพร่กระจายไปทั่วเดกี่ยวกับกองกำลังสหรัฐ โดยบัญชีฝ่ายโปรอิหร่านได้เผยแพร่เนื้อหาเฟคนิวส์ที่อ้างว่า เตหะรานจับทหารอเมริกันได้
หนึ่งในนั้นเป็นภาพที่อ้างว่าเตหะรานประสบความสำเร็จสามารถจับกุมทหารหน่วยรบพิเศษหน่วยเดลต้าของสหรัฐฯได้ และยังมีวิดีโอคลิปที่แพร่ไปทั่วอีกชิ้นปรากฏเลียนแบบคล้ายการรายงานผ่านหน้าจอทีวีโดยมีภาษาอารบิกประกอบอ้างว่า เตหะรานสามารถจับตัวเชลยเป็นทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯได้ที่บนเกาะคาร์ก (Kharg Island)
ฟรานซ์24 รายงานว่า ภาพปลอมเหล่านี้เผยแพร่ออกมาอย่างเป็นระบบของการปล่ยเฟคนิวส์เพื่อประโยชน์ทาจิตวิทยาของสงคราม โดยมีเฟคนิวส์ที่คล้ายกันเคยปรากฎเมื่อต้นมีนาคมเมื่อผู้นำระดับสูงเตหะราน อาลี ลาริจานี(Ali Larijani)ที่โดนอิสราเอลลอบสังหารออกมาอ้างว่า ได้จับตัวทหารอเมริกันจำนวนหนึ่งเป็นตัวประกันแต่สหรัฐฯปกปิดข่าวไว้