'ทรัมป์' ขู่ทำลายโรงไฟฟ้า-บ่อน้ำมันอิหร่าน หากยังไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เตหะรานเมินข้อเสนอสันติภาพ-ชี้ทำไม่ได้จริง

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ออกมายื่นคำขู่รอบล่าสุดเมื่อวันจันทร์ (30 มี.ค.) ว่า สหรัฐฯ จะทำลายโรงไฟฟ้าและบ่อน้ำมันของอิหร่านหากยังไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่เตหะรานชี้ว่าข้อเสนอสันติภาพของสหรัฐฯ นั้น"ไม่อยู่บนพื้นฐานความจริง" (unrealistic) และยังคงยิงขีปนาวุธหลายระลอกใส่อิสราเอล
กองทัพอิสราเอลระบุว่า โดรน 2 ลำจากเยเมนถูกสกัดกั้นเมื่อวันจันทร์ (30) เช่นกัน เพียงสองวันหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศเข้าร่วมสงครามโดยการยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอล ขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนก็ได้ยิงจรวดใส่รัฐยิวด้วย
กองกำลังอิสราเอลโจมตีด้วยขีปนาวุธใส่สิ่งที่พวกเขาเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานทางทหารในกรุงเตหะราน รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ใช้ในเบรุต ทำให้มีควันดำปกคลุมเมืองหลวงของเลบานอน
กระทรวงกลาโหมตุรกีระบุว่า ขีปนาวุธที่ยิงจากอิหร่านได้รุกล้ำน่านฟ้าตุรกี ก่อนจะถูกยิงตกโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธของนาโตที่ประจำการอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ 4 แล้วนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ.
เตหะรานยังคงแสดงท่าทีท้าทายในสงครามที่ดำเนินมานานกว่า 1 หนึ่งเดือนแล้ว ซึ่งเริ่มต้นด้วยการโจมตีอิหร่านโดยสหรัฐฯ และอิสราเอลเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ก่อนจะลุกลามไปทั่วภูมิภาค ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคน ส่งผลกระทบต่อการจัดหาพลังงาน และกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
รายงานผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดขึ้นในอิหร่านและเลบานอน และส่วนมากเป็นพลเรือน อิหร่านยังได้ปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นทางน้ำแคบๆ ที่ใช้ในการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณ 1 ใน 5 ของโลก
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ สองคนเปิดเผยกับรอยเตอร์เมื่อวันจันทร์ (30) ว่า ทหารหลายพันนายจากหน่วย 82nd Airborne Division ซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษของกองทัพสหรัฐฯ เริ่มเดินทางมาถึงตะวันออกกลางแล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมกำลังที่จะขยายทางเลือกของ ทรัมป์ ให้รวมถึงการส่งกำลังทหารเข้าไปในดินแดนอิหร่าน แม้ว่าเขาจะยังคงเจรจากับเตหะรานอยู่ก็ตาม
คาโรลีน ลีวิตต์ โฆษกทำเนียบขาวกล่าวในภายหลังว่า ทรัมป์ ต้องการบรรลุข้อตกลงกับเตหะรานก่อนวันที่ 6 เม.ย. ซึ่งเป็นเส้นตายใหม่ที่เขากำหนดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากขยายเวลาเดิมที่เขากำหนดไว้สำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ลีวิตต์ ยืนยัน ว่าการเจรจากับอิหร่านกำลังคืบหน้า โดยเสริมว่าสิ่งที่เตหะรานกล่าวต่อสาธารณะแตกต่างจากสิ่งที่บอกกับเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เป็นการส่วนตัว
ก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ (30) อิหร่านกล่าวว่าได้รับข้อเสนอสันติภาพจากสหรัฐฯ ผ่านตัวกลาง หลังจากการเจรจาเมื่อวันอาทิตย์ (29) ระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของปากีสถาน อียิปต์ ซาอุดีอาระเบีย และตุรกี
เอสมาอิล บากาอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่าข้อเสนอของสหรัฐฯ "ไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ไร้เหตุผล และมากเกินไป"
"จุดยืนของเราชัดเจน เรากำลังถูกรุกรานทางทหาร ดังนั้นความพยายามและกำลังทั้งหมดของเราจึงมุ่งเน้นไปที่การป้องกันตนเอง" เขากล่าวในการแถลงข่าว
หลังจากที่ บากาอี กล่าวเช่นนั้นไม่นาน ทรัมป์ก็โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่า สหรัฐฯ กำลังเจรจากับ "รัฐบาลที่มีเหตุผลมากกว่า" เพื่อยุติสงครามในอิหร่าน แต่เขาก็ได้ออกคำเตือนใหม่เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซด้วย
“มีความคืบหน้าไปมากแล้ว แต่ถ้าหากด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ในเร็ววัน ซึ่งน่าจะเป็นไปได้ และถ้าหากช่องแคบฮอร์มุซไม่ ‘เปิดให้ทำการค้า’ ในทันที เราจะยุติ ‘การพำนัก’ อันแสนสุขของเราในอิหร่านด้วยการระเบิดและทำลายโรงไฟฟ้า บ่อน้ำมัน และเกาะคาร์กทั้งหมดของพวกเขาให้สิ้นซาก” ทรัมป์ เขียน
ทรัมป์ ยังขู่ว่าจะโจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดที่จัดหาน้ำสะอาดให้กับอิหร่านด้วย
ขณะเดียวกัน คณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติในรัฐสภาอิหร่านได้อนุมัติร่างกฎหมายที่ห้ามเรือจากสหรัฐฯ อิสราเอล และประเทศที่คว่ำบาตรอิหร่านฝ่ายเดียว ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ตามรายงานจากสื่อของรัฐ ทว่าร่างกฎหมายนี้ยังต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาเต็มคณะ และยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการลงคะแนนเสียงเมื่อใด หรือจะเกิดขึ้นหรือไม่
บากาอี กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า รัฐสภาอิหร่านกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการถอนตัวออกจากสนธิสัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ (NPT) ซึ่งรับรองสิทธิในการพัฒนา วิจัย ผลิต และใช้พลังงานนิวเคลียร์ ตราบใดที่ไม่มีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
ที่มา: รอยเตอร์