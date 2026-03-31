ใส่เกียร์ถอย! สื่อ WSJ เผย 'ทรัมป์' เล็งยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านแม้ยังเปิด 'ช่องแคบฮอร์มุซ' ไม่ได้ จ่อบีบ 'ชาติพันธมิตร' ช่วยกดดันต่อ

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ บอกกับผู้ช่วยว่าเขาพร้อมที่จะยุติปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน แม้ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงถูกปิดอยู่เป็นส่วนใหญ่ก็ตาม ซึ่งจะส่งผลให้เตหะรานยังคงควบคุมเส้นทางเดินเรือสำคัญแห่งนี้ได้ต่อไป และทำให้การเปิดช่องแคบอีกครั้งต้องดำเนินการอย่างซับซ้อนในภายหลัง ตามรายงานของหนังสือพิมพ์วอลล์ตรีทเจอร์นัล (WSJ)
รายงานระบุว่า ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ทรัมป์ และผู้ช่วยของเขาประเมินว่า ภารกิจในการเปิดช่องแคบจะทำให้ความขัดแย้งยืดเยื้อเกินกว่ากรอบเวลาที่เขากำหนดไว้ 4-6 สัปดาห์ เขาจึงตัดสินใจว่าสหรัฐฯ ควรบรรลุเป้าหมายหลักในการบั่นทอนกำลังกองทัพเรือและคลังขีปนาวุธของอิหร่าน และยุติการสู้รบในปัจจุบันไปพร้อมๆ กับการกดดันเตหะรานทางการทูตให้กลับมาเปิดการค้าเสรีอีกครั้ง หากล้มเหลว วอชิงตันจะกดดันพันธมิตรในยุโรปและอ่าวเปอร์เซียให้เป็นผู้นำในการเปิดช่องแคบอีกครั้ง ตามจ้อมูลจากเจ้าหน้าที่
แนวทางดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงลำดับความสำคัญที่ขัดแย้งกันภายในรัฐบาล ทรัมป์เคยขู่ว่าจะเพิ่มการโจมตี รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่าน หากการขนส่งทางเรือไม่กลับคืนสู่สภาพเดิม ในขณะเดียวกัน แต่ในบางครั้งเขาก็กล่าวว่า การหยุดชะงักดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับประเทศอื่นๆ มากกว่าสหรัฐอเมริกา
ช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นทางแคบๆ ที่เชื่อมอ่าวเปอร์เซียกับตลาดโลก เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันประมาณ 1 ใน 5 ของโลก การปิดช่องแคบนี้บางส่วนได้ส่งผลกระทบต่อการค้า ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น และก่อให้เกิดผลกระทบในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องพึ่งพาการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง
นักวิเคราะห์ชี้ว่า การปล่อยให้ปัญหาช่องแคบฮอร์มุซคาราคาซังอยู่เช่นนี้เสี่ยงที่จะบั่นทอนเสถียรภาพของตลาดโลก บางคนเตือนว่าอิหร่านอาจใช้ช่องแคบนี้เป็นเครื่องมือต่อรองในการเจรจาต่อไป รวมถึงบังคับให้สหรัฐฯ และพันธมิตรต้องเลือกระหว่างการยอมอ่อนข้อทางการทูตและการใช้ปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติม
ฝ่ายที่วิจารณ์กลยุทธ์ที่คาดว่ากำลังจะเกิดขึ้นนี้เตือนว่า การยุติปฏิบัติการทางทหารก่อนที่จะสามารถฟื้นฟูการขนส่งทางเรือจะทำให้เป้าหมายหลักยังไม่บรรลุผล โดย ซูซาน มาโลนีย์ นักวิจัยอาวุโสจากสถาบัน Brookings กล่าวว่า การทำเช่นนั้นอาจก่อผลกระทบทางเศรษฐกิจที่รุนแรงขึ้น โดยสังเกตว่าตลาดพลังงานโลกทำให้สหรัฐฯ ยากที่จะป้องกันตัวเองจากความปั่นป่วนได้
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลสหรัฐฯก็ยังคงเสริมกำลังทางทหารในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง มีการส่งกำลังทางเรือและนาวิกโยธินเพิ่มเติม และกำลังพิจารณาการส่งกำลังทหารเพิ่มเติมอีก ตามรายงานระบุ
แม้จะมีการระดมกำลังดังกล่าว แต่เจ้าหน้าที่ระบุว่การเปิดช่องแคบอีกครั้งไม่ใช่เป้าหมายทางทหารหลักในขณะนี้ แต่จะมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารและความสามารถที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ของอิหร่าน
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่า คาดว่าขั้นตอนปฏิบัติการในปัจจุบันจะสิ้นสุดลงภายในไม่กี่สัปดาห์ หลังจากนั้นความรับผิดชอบในการฟื้นฟูการเข้าถึงทางทะเลอาจเปลี่ยนไปอยู่ที่อิหร่าน หรือกลุ่มพันธมิตรระหว่างประเทศ ซึ่งอาจได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ
การที่อิหร่านวางทุ่นระเบิดในเส้นทางเดินเรือและข่มขู่เรือสินค้าก่อนหน้านี้ส่งผลให้ปริมาณการจราจรทางน้ำลดลงอย่างมาก และทำให้ความพยายามในการรักษาระดับการขนส่งทางน้ำให้เป็นปกติเป็นไปได้ยากขึ้น เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คาดการณ์ถึงสถานการณ์เช่นนี้ไว้แล้ว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ในปฏิบัติการขนาดใหญ่เพื่อเคลียร์เส้นทางดังกล่าว
ในระหว่างนี้ วอชิงตันได้สำรวจมาตรการชั่วคราวต่างๆ รวมถึงการเรียกร้องให้เรือขนส่งสินค้าพาณิชย์ดำเนินการต่อไป และพิจารณาการจัดกองเรือคุ้มกันข้ามชาติสำหรับเรือบรรทุกน้ำมัน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารยังเน้นย้ำว่า การปิดช่องแคบส่งผลกระทบอย่างมากต่อภูมิภาคที่นำเข้าพลังงาน เช่น ยุโรปและเอเชีย และกดดันให้พันธมิตรเตรียมพร้อมสำหรับบทบาทที่กระตือรือร้นมากขึ้นในการรับรองเสรีภาพในการเดินเรือ
เกือบ 40 ประเทศได้แสดงความเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในความพยายามดังกล่าว แม้ว่าจะยังไม่มีการเริ่มปฏิบัติการที่ประสานงานกันอย่างเป็นทางการก็ตาม
ราคาน้ำมันได้พุ่งสูงกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้ว และนักวิเคราะห์บางคนเตือนว่าราคาอาจสูงขึ้นอีกหากภาวะชะงักงันยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลก
