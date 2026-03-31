ใช่จะผ่านได้ทุกลำ!เรือบรรทุกน้ำมันโดนยิงอีกแล้วใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ท่ามกลางสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน

เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งเกิดไฟลุกท่วมใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ หลังถูกโจมตีด้วยอาวุธไม่ทราบชนิด ตามรายงานของหน่วยงานปฏิบัติการด้านการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักร (United Kingdom Maritime Trade Operations : UKMTO)
หน่วยงานปฏิบัติการด้านการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักร อ้างอิงรายงานจากบริษัทเจ้าของเรือ ระบุว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้ อยู่ห่างจากดูไบ ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 31 ไมล์ทะเล(ราว 57.4 กิโลเมตร) ตอนที่ถูกกระสุนดังกล่วพุ่งเข้าใส่บริเวณด้านข้างกราบขวาเรือ
อย่างไรก็ตามทาง UKMTO ยืนยันว่าลูกเรือทุกคนปลอดภัยดี และไม่มีรายงานเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
เรือสินค้าทั้งหลายถูกโจมตีโดยขีปนาวุธ รวมถึงโดรนติดระเบิดทางอากาศและทางทะเล ทั้งในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซ นับตั้งแต่สหรัฐฯและอิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
ก่อนหน้านี้ในวันจันทร์(30 มี.ค.) เรือตู้สินค้าลำหนึ่งทีมีกรีซเป็นเจ้าของ ซึ่งกำลังล่องอยู่นอกชายฝั่งเมืองราส ทานูรา ของซาอุดีอาระเบีย ได้แจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ระทึก 2 เหตุการณ์ อาวุธถูกยิงตกใกล้ๆตัวเรือ อย่างไรก็ตามเรือไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด
ตัวแทนรายหนึ่งของเรือ Express Rome ประดับธงลิเบีย แจ้งว่ามีอาวุธ 2 ลูก พุ่งหล่นใส่น้ำใกล้กับเรือบรรทุกสินค้าลำนี้ ตอนที่อยู่ห่างจากเมืองราส ทานูรา ประมาณ 22 ไมล์ทะเล(ราว 40.7 กิโลเมตร) เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นห่างกันไม่ถึง 1 ชั่วโมง แต่ลูกเรือปลอดภัยดี
ก่อนหน้านี้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน เคยอ้างว่าได้ทำการโจมเตือเรือ Express Rome มาแล้วหนหนึ่งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม อย่างไรก็ตามในส่วนของเหตุการณ์เมื่อวันจันทร์(30 มี.ค.) ยังไม่มีใครออกมาอ้างความรับผิดชอบ
