ถูกถล่มไม่พอ!ส่อโดนขูดรีดอีก ทรัมป์เล็งขอบรรดารัฐอาหรับ แบกรับค่าใช้จ่ายทำสงครามกับอิหร่าน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แสดงความสนใจที่จะเรียกร้องให้บรรดาชาติอาหรับ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในต้นทุนทำสงครามกับอิหร่าน จากการเปิดเผยของแคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำเนียบขาวในวันจันทร์(30 มี.ค.) พร้อมระบุการเจรจากับเตหะรานเพื่อยุติความขัดแย้ง กำลังคืบหน้าไปด้วยดี
เมื่อถูกถามระหว่างการแถลงข่าวว่า บรรดาชาติอาหรับจะก้าวเข้ามารับผิดชอบช่วยจ่ายเงินสำหรับทำสงครามหรือไม่ ลีวิตต์ ตอบว่าเธอไม่สามารถก้าวล่วงประธานาธิบดี แต่เผยว่ามันเป็นความคิดที่ทรัมป์มีอยู่ก่อนแล้ว
"การเรียกร้องให้พวกเขาทำเช่นนั้น ฉันคิดว่ามันเป็นบางอย่างที่ประธานาธิบดีให้ความสนใจอย่างยิ่ง ฉันรู้ว่าท่านมีความคิดนี้ และมันเป็นบางอย่างที่ฉันคิดว่าพวกคุณจะได้ยินเพิ่มเติมจากปากท่านเอง" โฆษกทำเนียบขาวระบุ
ลีวิตต์ อ้างว่าต่อหน้าสาธารณะแล้ว เตหะราน พูดต่างจากกับตอนที่คุยกับพวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯอย่างลับๆ และในทางลับแล้ว อิหร่าน ยินยอมตามวอชิงตันในบางประเด็น "แม้ท่าทีทั้งหมดต่อหน้าสาธารณะที่คุณได้ยินจากระบอบการปกครองนี้ รวมถึงรายงานข่าวเท็จต่างๆนานา แต่การเจรจายังคงเดินหน้าต่อไป และเป็นไปด้วยดี"
"แน่นอน สิ่งที่พูดต่อสาธารณะ แตกต่างอย่างมากกับสิ่งที่พวกเขาสื่อสารกับเราในทางลับ" ลีวิตต์กล่าว
ก่อนหน้านี้ในวันจันทร์(30 มี.ค.) ทรัมป์ เตือนจะทำลายล้างโรงงานไฟฟ้าและบ่อน้ำมันของอิหร่าน ถ้าไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซ หลังเตหะรานให้คำจำกัดความข้อเสนอสันติภาพของสหรัฐฯว่า "เป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริง" และซัลโวขีปนาวุธเข้าใส่อิสราเอลเป็นชุด
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ อ้างว่าการเจรจากับเตหะรานเป็นไปด้วยดี และบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงระบอบปกครองในอิหร่าน เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้ว
"เราได้เปลี่ยนแปลงระบอบ ถ้าคุณดูดีๆ เราได้เปลี่ยนแปลงระบอบเรียบร้อยแล้ว เพราะว่าระบอบหนึ่งๆถูกทำลายล้าง พวกเขาตายหมดเกลี้ยงแล้ว ระบอบถัดไปก็ตายเกือบหมด และกับระบอบที่ 3 เรากำลังต่อรองกับคนที่ต่างออกไปจากพวกคนที่เคยต่อรองก่อนหน้านี้ พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง" ทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวในวันอาทิตย์(29มี.ค.)
อย่างไรก็ตาม มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับรายงานกู้ด มอร์นิง อเมริกา ในวันจันทร์(30 มี.ค.) แม้มีข่าวดีว่าอิหร่านอาจมีผู้นำใหม่และมีคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบ "ซึ่งมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตที่สมเหตุสมผลกว่าเดิม" แต่ทางสหรัฐฯยังจำเป็นต้อง "เตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ หรือกระทั่งความน่าจะเป็น ที่มันจะไม่เป็นเช่นนั้น"
ลีวิตต์ ถูกถามในวันจันทร์(30 มี.ค.) ว่าสหรัฐฯจะมั่นใจได้อย่างไรว่ากำลังทำข้อตกลงกับคนที่สามารถนำข้อตกลงดังกล่าวไปปฏิบัติได้ ในเรื่องนี้เธอเตือนว่าทุกอย่างที่อิหร่านพูดกับวอชิงตันในทางลับจะเป็นบททดสอบ และอเมริกายืนกรานได้เลยว่าเตหะรานจะต้องรับผิดชอบ
"ถ้าพวกเขาไม่ทำตาม ประธานาธิบดีได้วางกรอบผลสนองทางทหารที่ระบอบปกครองอิหร่านจะได้เห็นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถ้าพวกเขาไม่ทำตามคำพูด ที่เราได้ยินอย่างลับๆอยู่หลังฉาก" เธอกล่าวอ้าง
(ที่มา:รอยเตอร์/ไฟแนนเชียลไทม์ส)