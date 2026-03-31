ชาวโลกเหนื่อยต่อไป!เนทันยาฮูอ้างบรรลุเป้าหมายในอิหร่านเกินครึ่งแล้ว แต่บอกไม่ได้สงครามจบเมื่อไหร่

เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล กล่าวในวันจันทร์(30 มี.ค.) สงครามกับอิหร่านบรรลุเป้าหมายต่างๆแล้วมากกว่าครึ่ง แต่ขณะเดียวกันเขาไม่ได้ระบุถึงกรอบเวลาว่าความขัดแย้งนี้จะจบลงเมื่อไหร่
"แน่นอนว่ามันเลยจุดครึ่งทางแล้ว แต่ผมไม่อยากระบุกรอบเวลาอย่างเจาะจง" เนทันยาฮู ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Newsmax สื่อมวลชนอนุรักษ์นิยมของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เนทันยาฮู บอกต่อ ที่เขาพูดว่า สงครามล่วงเลยครึ่งทางไปแล้วนั้น หมายถึง "ในแง่ของภารกิจ ไม่ใช่ในแง่ของระยะเวลา"
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สหรัฐฯ ซึ่งเปิดร่วมกับ เนทันยาฮู เปิดสงครามกับอิหร่าน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เบื้องต้นบอกว่าปฏิบัติการอาจใช้เวลาราวๆ 4 ถึง 6 สัปดาห์ ส่วน มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกา ให้สัมภาษณ์ในวันจันทร์(30 มี.ค.) เน้นย้ำว่าสงครามจะลากยาวต่อไปอีกไม่กี่สัปดาห์ ไม่ถึงขั้นหลายเดือน ท่ามกลางเสียงคัดค้านหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆจากประชาชนชาวสหรัฐฯ ที่ไม่เห็นด้วยกับการทำศึกสงครามนี้ ที่ผลักให้ราคาน้ำมันพุ่งไม่หยุด
เนทันยาฮู อ้างว่าได้บรรลุเป้าหมายต่างๆนานาของสงครามแล้ว ในนั้นรวมถึงสังหารสมาชิกกองกำลัพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านไปหลายพันนาย นอกจากนี้แล้วอิสราเอลและสหรัฐฯ ยังใกล้ปิดฉากอุตสาหกรรมอาวุธของเตหะรานด้วย "รากฐานอุตสาหกรรมทั้งมวล ถูกกำจัดจนหมดสิ้น คุณก็รู้ ทั้งโรงงานและตัวโครงการนิวเคลียร์เอง"
ทรัมป์ และ เนทันยาฮู เน้นย้ำคำกล่าวหาที่ว่า อิหร่าน ใกล้สร้างอาวุธนิวเคลียร์ คำกล่าวอ้างที่หน่วยงานเฝ้าระวังทางนิวเคลียร์ของสหประชาชาติปฏิเสธ ขณะที่คำกล่าวอ้างนี้ยังมีอยู่ แม้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เคยบอกว่าเจาได้ทำลายล้างที่ตั้งสำคัญๆทางนิวเคลียร์ของอิหร่านไปเรียบร้อยแล้ว ในปฏิบัติการโจมตีเมื่อปี 2025
ผู้นำอิสราเอลยังส่งเสียงแสดงความเชื่อมั่นว่สาธารณรัฐอิสลามของอิหร่านจะล่มสลาย แต่เป็นอีกครั้งที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่เป้าหมายของปฏิบัติการทางทหาร "ผมคิดว่าระบอบการปกครองนี้จะล่มสลายภายใน แต่ ณ ช่วงเวลานี้ ตอนนี้ สิ่งที่พวกเขาทำคือลดศักยภาพทางทหารของพวกเขา ลดศักยภาพขีปนาวุธของพวกเขา ลดศักยภาพทางนิวเคลียร์ของพวกเขา และกำลังสร้างความอ่อนแอแก่พวกเขาจากภายใน"
สงครามมีขึ้นหลายสัปดาห์ หลังจากเจ้าหน้าที่อิหร่านทำการปราบปรามการประท้วงต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่ สังหารผู้คนไปหลายพันคน
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ทรัมป์ กล่าวอ้างว่าสงครามประสบความสำเร็จในการ "เปลี่ยนระบอบปกครอง" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยการเพิ่มอำนาจแก่บุคคลอื่นๆที่อยู่ภายในรัฐที่ปกครองด้วยระบบศาสนจักรแห่งนี้ กลุ่มบุคคลที่ ทรัมป์ อ้างว่าพูดคุยได้ง่ายกว่าเดิม
(ที่มา:เอเอฟพี)