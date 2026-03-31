น้ำมันสัญญาUSทะลุ$100-ทองคืนชีพ$115 หุ้นมะกันปิดแคบผวาสงครามลุกลาม

ราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันจันทร์(30มี.ค.) สัญญาสหรัฐฯปิดเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2022 หลังพวกฮูตีเยเมนขยายวงสงครามอิหร่าน ด้วยการเปิดฉากยิงใส่อิสราเอลเป็นครั้งแรก ส่วนวอลล์สตรีทขยับลง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งเสียงขู่เตหะรานรอบใหม่ ในขณะที่ความขัดแย้งที่มีท่าทีลุกลามบานปลายขึ้นเรื่อยๆ ผลักให้ทองคำพุ่งทะยาน
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 3.24 ดอลลาร์ ปิดที่ 102.88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 21 เซนต์ ปิดที่ 112.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
กองทัพอิสราเอลเผยว่าพวกเขาสกัดโดรน 2 ลำ ที่ยิงออกมาจากเยเมนในวันจันทร์(30 มี.ค.) หรือ 2 วันหลังจากพวกฮูตีที่ภักดีต่ออิหร่าน ยิงขีปนาวุธเข้าใส่อิสราเอลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้น กระนั้นราคาน้ำมันยังขยับขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก ฮูตี ยังไม่ได้เล่นงานเรือในทะเลแดง ที่เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าคิดเป็นสัดส่วน 15% ของอุปทานโลก
ถ้าพวกฮูตีโจมตีเรือและปิดตายทางออกทางใต้ที่เข้าสู่ทะเลแดง มันอาจผลักให้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นอีกราว 5 ดอลลาร์ ถึง 10 ดอลลาร์ จากความเห็นของ โรเบิร์ต ยอเกอร์ ผู้อำนวยการด้านสัญญาซื้อขายพลังงานล่วงหน้าของมิซูโฮะ
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดในกรอบแคบๆในวันจันทร์(30 มี.ค.) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งเสียงเตือนรอบใหม่ถึงอิหร่าน และความขัดแย้งที่ลุกลามออกไปเรื่อยๆในตะวันออกกลาง ซึ่งกัดเซาะความหวังในแง่บวก เกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของเขาว่ากำลังเจรจาอย่างเป็นไปด้วยดีกับเตหะราน
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 49.50 จุด (0.11 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 45,126.14 เอสแอนด์พี ลดลง 25.13 จุด (0.39 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,343.72 จุด แนสแดค ลดลง 153.72 จุด (0.73 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 20,794.64 จุด
ทรัมป์ กล่าวว่าสหรัฐฯ กำลังพูดคุยอย่างจริงจังกับ "รัฐบาลที่มีเหตุมีผลมากกว่าเดิม" ของอิหร่าน เพื่อยุติสงคราม แต่เน้นย้ำคำขู่ให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซ ไม่เช่นนั้นเสี่ยงที่อเมริกาจะโจมตีบ่อน้ำมันและโรงไฟฟ้าของอิหร่าน อย่างไรก็ตามทาง เตหะราน สวนกลับว่า ข้อเสนอสันติภาพของสหรัฐฯ ไม่อยู่ในความเป็นจริง
ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งก็ดูเหมือนกำลังลุกลาม หลังกบฏฮูตีในเยเมน ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ก็ได้เข้าร่วมวงสงครามเมื่อช่วงสุดสัปดาห์
ด้านราคาทองคำพุ่งแรง 2 วันติดต่อกันในวันจันทร์(30 มี.ค.) นักลงทุนแห่ถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ ท่ามกลางความกังวลความขัดแย้งตะวันออกกลางผลักเงินเฟ้อพุ่งสูงและเฟดอาจจำเป็นต้องปรับดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามถ้านับตลอดทั้งเดือนแล้ว โลหะมีค่าชนิดนี้ย่อตัวลงจากเดือนกุมภาพันธ์ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 115.30 ดอลลาร์ ปิดที่ 4,524.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)