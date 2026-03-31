มึน! ฝรั่งแดนผู้ดีสุดฉุนระเบิดบ้านพังทั้งหลังถล่ม หลังโดนขึ้นค่าเช่ามหาโหดจาก 80 ปอนด์เป็น 540 ปอนด์ ตายพร้อมสุนัขคู่ใจ

เอเจนซีส์ – ชายจากนอตติงแฮมเชอร์โดนเรียกขึ้นค่าเช่าแบบมหาโหดบ้านที่อาศัยมานานร่วม 11 ปีจาก 80 ปอนด์เป็น 540 ปอนด์ โกรธจัดถึงขั้นระเบิดในบ้านพังทั้งหลังเจ้าตัวเสียชีวิตพร้อมเจ้าตูบคู่ใจ
เดลีสตาร์ของอังกฤษรายงานวันจันทร์(30 มี.ค)ว่า เดวิด ฮาวเวิร์ด (David Howard)ชาวนอตติงแฮมเชอร์(Nottinghamshire)
อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 26 ถนนจอห์น ในเวิร์กซอป(Worksop)มานานถึง 11 ปี
ก่อนที่เขาจะตัดสินใจระเบิดบ้านที่อาศัยจนถล่มส่งผลทำให้เจ้าตัวเสียชีวิตพร้อมกับสุนัขคู่ใจเมื่อวันที่ 12 เม.ย ปี 2025 เกิดในวันเดียวกันกับที่เขาได้รับจดหมายจากเจ้าของบ้านเช่า ซาราห์ ไรลี(Sarah Reilly) แจ้งว่าค่าเช่าบ้านรายเดือนของเขาจะขึ้นจาก 80 ปอนด์ต่อเดือนมาอยู่ที่ 540 ปอนด์
สื่ออังกฤษชี้ว่า อย่างไรก็ตามค่าเช่าบ้านของฮาวเวิร์ดนั้นส่วนใหญ่ได้รับการอุดหนุนจาก Bassetlaw District Council
เมื่อเวลาราว 15.00 น. ของวันที่ 12 เม.ย ปี 2025 ชายผู้นี้เริ่มบอกเพื่อนฝูงว่า เขาวางแผนจะระเบิดบ้านตัวเอง โดยกล่าวออกมาว่า “ขอให้รอจนกว่าพระอาทิตย์จะตกดิน” อ้างอิงจากการไต่สวนการเสียชีวิตของฮาวเวิร์ดในวันนี้(30) DC Daniel Akehurst ให้การรายละเอียดของหนึ่งในเพื่อนของผู้ตายระหว่างการไต่สวน
ตำรวจอังกฤษได้รับการแจ้งทางโทรศัพท์เมื่อเวลา 19.39 น. ว่ามีเหตุร้ายแรงเกิดระเบิดครั้งใหญ่ที่บ้านที่เดวิด ฮาวเวิร์ดอาศัย
DC Akehurst ขึ้นให้การในรายละเอียดอย่างน่าสุดสะพรึงว่า บ้านทั้งหลังถล่มลงมาภายในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุที่โกลาหลและกลายเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่
ทั้งนี้ในการระเบิดบ้านนี้พบว่า ฮาวเวิร์ดได้บอกกับเพื่อนที่รู้จักว่า เขาจัดการดึงท่อแก๊สออกมาเพื่อต้องการให้เกิดระเบิดรุนแรง
มีรายงานว่า เขาได้บ่นให้เพื่อนๆฟังว่า เขาเครียดกับค่าเช่ามหาโหดที่ขึ้นมาอย่างไม่มีปี่ไม่ขลุ่ยและทำให้เจ้าตัวนอนไม่หลับมาเป็นเวลา 3 คืนติดต่อกันยังไม่รวมอารมณ์เครียดตลอดเวลา