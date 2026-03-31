ผลงานปูติน! เปิดภาพความเสียหายเครื่องบินตาทิพย์อเมริกัน E-3 Sentry พังยับ เปลี่ยนลำใหม่ต้องจ่าย $700 ล้าน อิหร่านโชว์ผลงานลิสต์เป้าหมายใหญ่โจมตีบนโดรน Shahed 136

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ภาพถ่ายที่ได้รับการยืนยันเปิดภาพแรกให้เห็นถึงความเสียหายตาทิพย์เครื่องบิน AWACS มูลค่า 270 ล้านดอลลาร์ – 700 ล้านดอลลาร์หลังโดนอิหร่านโจมตีที่ฐานทัพอากาศ Prince Sultan Air Base ซาอุดีอาระเบียเมื่อวันศุกร์(20 มี.ค) และทำให้ทหารอเมริกันไม่ต่ำกว่า 12 นายได้รับบาดเจ็บ ผู้เชี่ยวชาญออสซีตะลึง เพนตากอนไม่ใช้กลยุทธ์สงครามยูเครนเป็นบทเรียนห้ามเอาเครื่องบินเรดาร์ราคาแพงลงจอดเสี่ยงโดนดาวเทียมศัตรูเจอตกเป็นเป้านิ่งเชื่ออิหร่านได้ดาวเทียมจารกรรมลับรัสเซียช่วย ด้าน IRGC เย้ยโชว์ผลงานเขียนเป้าหมายยุทโธปกรณ์ทหารอเมริกันไว้บนโดรน Shahed 136 สถานทูตอิหร่านโชว์ภาพ 2 ผู้บัญชาการเรือรบสหรัฐฯ USS Spruance ยิงจรวดโทมาฮอว์กไปที่โรงเรียนนักเรียหญิงอิหร่านดับ 136 คน
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันนี้(30 มี.ค)ว่า ภาพความเสียหายหลังเกิดเหตุของ E-3 Sentry ที่ได้รับการยืนยันความถูกต้องนี้พบว่า มีภาพตอนกลางของเครื่องบินเรดาร์ AWACS ดูเหมือนถูกระเบิดพังและทำให้เห็นสภาพด้านใน รวมไปถึงภาพที่เครื่องบินตาทิพย์ของสหรัฐฯกำลังจอดนิ่งสงบกลางซากปรักหักพังภายในฐานทัพอากาศ Prince Sultan ตามหลังการโจมตีทั้งมิสไซล์และโดรนในวันศุกร์(20)
ขณะที่อีกภาพปรากฏเจ้าหน้าที่อเมริกันในชุดป้องกันภัยสารเคมีชีวภาพกำลังตรวจสอบความเสียหายของเครื่องที่ดูเหมือนส่วนระบบเรดาร์จะถูกทำลายฉีกขาดที่อาจตกเป็นเป้าการโจมตี และอีกภาพแสดงส่วนหางเครื่องที่ขาดออกจากกัน และตกอยู่ที่รันเวย์ท่ามกลางซากชิ้นส่วนความเสียหาย
เดลีเมลรายงานว่า ดูเหมือนความเสียหานจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่บริเวณด้านหลังของเครื่องบินที่เป็นส่วนที่ตั้งโดมเรดาร์ที่หมุนได้และระบบอิเล็กทรอนิกที่อ่อนไหวที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบสอดแนม
ข้อมูลบ่งชี้ว่าเครื่องบินที่ถูกทำลายมีหมายเลขที่หาง 81-0005 และเครื่องบิน E-3G Sentry ถูกสั่งให้ประจำการที่ปีกควบคุมการบินที่ 552 (the 552nd Air Control Wing)ของฐานทัพอากาศทิงเกอร์ (Tinker Air Force Base)ในรัฐโอกลาโฮมา
เครื่องบิน E-3 นั้นเป็นหัวใจของปฎิบัติการทางอากาศของสหรัฐฯสามารถให้ข้อมูลจารกรรมลับแบบนาทีต่อนาทีและควบคุมการต่อสู้ทางอากาศ
ความเสียหายครั้งร้ายแรงที่วอลสตรีทเจอร์นัลระบุว่าหากกองทัพสหรัฐฯต้องเปลี่ยนลำใหม่ในปัจจุบันอาจต้องจ่ายถึง 700 ล้านดอลลาร์นี้เกิดขึ้นหลังเตหะรานยิงมิสไซล์และส่งโดรน 29 ตัวโจมตีที่เป็นการยกระดับความตรึงเครียดไปทั่วภูมิภาค
อ้างอิงจากแหล่งข่าวที่ได้รับการรายงานสรุปเปิดเผยว่ามีทหารอเมริกันไม่ต่ำกว่า 15 คนได้รับบาดเจ็บรวม 5 คนอยู่ในขั้นร้ายแรงในการโจมตีล่าสุด
ฐานทัพอากาศที่โดนโจมตีนี้ตั้งอยู่ห่างจากกรุงริยาดออกไปราว 60 ไมล์และอยู่ภายใต้กองทัพอากาศซาอุดีอาระเบียและยังเป็นที่ตั้งของกองกำลังสหรัฐฯแต่ตกอยู่ภายใต้การโจมตีจากอิหร่านนับครั้งไม่ถ้วนตั้งแต่เกิดสงคราม
CNN ของสหรัฐฯรายงานว่า ปีเตอร์ เลย์ตัน (Peter Layton)อดีตเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศออสเตรเลียและเป็นผู้เชี่ยวชาญสถาบันกริฟฟิธเอเชีย(Griffith Asia Institute) เรียกการเสียเครื่อง E-3 Sentry บนพื้นดินว่า “เป็นการละเมิดขั้นร้ายแรงต่อกฎการป้องกันกองกำลัง”
ขณะที่เซดริค เลห์ตัน (Cedric Leighton) นักวิเคราะห์ทางการทหารประจำCNN และอดีตทหารอากาศสหรัฐฯ ประเมินว่า การเสียเครื่อง AWACS นี้ถือเป็นการผลร้ายอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการสอดแนมของสหรัฐฯพร้อมกล่าวว่า เชื่อว่ารัสเซียอาจอยู่เบื้องหลังช่วยอิหร่านในการโจมตียุทโธปกรณ์ทหารสำคัญของสหรัฐฯ
“รัสเซียน่าจัหพิกัดทางภูมิศาสตร์และภาพถ่ายดาวเทียมแก่อิหร่านสำหรับพิกัดที่แม่นยำ(ในการโจมตี)” เขากล่าว
ยูเรเชียไทม์สรายงานว่า ขณะเดียวกันบนแพลตฟอร์ม X พบว่ากองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลามได้เปิดเผยภาพลิสต์รายชื่อเป้าหมายการโจมตีบนโดรน Shahed-136 ของตัวเอง โดยเป็นการแสดงเป้าหมายที่ทำลายสำเร็จด้วยการติ๊กเครื่องหมายถูกข้างหน้าเป็นต้นว่า ระบบเรดาร์แพทริออต MPQ-65 ,ระบบเรดาร์ THAAD TPY-2, ระบบเรดาร์เตือนภัยล่วงหน้า FPS-132 และเครื่องบิน AWACS “E-3 Sentry”
พร้อมข้อความต่อว่า “ใครจะเป็นคนถัดไป?”
อิหร่านยังใช้แพลตฟอร์ม X ในการทำสงครามจิตวิทยากับสหรัฐฯผ่านแอกเคาท์สถานทูตอิหร่านในหลายชาติเป็นต้นว่า ไทย อินเดีย เวียดนาม เกาหลีใต้ เป็นต้นโดยโพสต์เมื่อวันที่ 29 มี.ค แสดงภาพ 2 ผู้บัญชาการเรือรบสหรัฐฯ USS Spruance พร้อมระบุว่าเป็นผู้ออกคำสั่งยิงมิสไซล์โทมาฮอว์ก 3 ครั้ง สังหารเด็กที่ไม่รู้เดียงสา 168 คนในโรงเรียนมีนาบโดยกล่าวว่า ขอให้จดจำอาชญากร 2 คนนี้ให้ดีพร้อมเปิดเผยชื่อคนทั้งคู่