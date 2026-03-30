ยิวสั่งขยายเขตกันชนทางใต้เลบานอน คุยโวฮิซบอลเลาะห์-ฮามาสแพ้ราบคาบ

เอเอฟพี/เอเจนซีส์ – เนทันยาฮูสั่งกองทัพขยายเขตกันชนทางใต้ของเลบานอนเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ความมั่นคงในบริเวณดังกล่าว อ้างอิหร่าน ฮิซบอลเลาะห์ ฮามาสพ่ายแพ้แล้ว ขณะเดียวกัน อินโดนีเซียแถลงประณามการโจมตีเลบานอนของกองทัพอิสราเอล หลังสมาชิกกองกำลังรักษาสันติภาพของตนเสียชีวิตจากการถูกโจมตีใกล้ที่มั่นทางใต้ของเลบานอน
นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอล แถลงผ่านวิดีโอเมื่อวันอาทิตย์ (29 มี.ค.) ว่าได้สั่งการให้กองทัพขยายเขตกันชนทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อยุติภัยคุกคามจากการรุกรานของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ รวมทั้งการยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังจากชายแดนเลบานอนเข้าสู่อิสราเอล
เนทันยาฮูเสริมว่า ปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความปลอดภัยบริเวณพรมแดนด้านเหนือของประเทศ ขณะที่มีการยิงตอบโต้ข้ามพรมแดนระหว่างทหารอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ซึ่งกระตุ้นความกังวลว่า สงครามในตะวันออกกลางกำลังลุกลามกว้างขวางมากขึ้น
ผู้นำอิสราเอลระบุว่า ฮิซบอลเลาะห์อาจยังหลงเหลือความสามารถในการยิงจรวดเข้าสู่อิสราเอล แต่ศักยภาพดังกล่าวได้รับความเสียหายยับเยินจากการโจมตีของกองทัพอิสราเอล รวมทั้งยังอวดอ้างว่า ทั้งอิหร่าน ฮิซบอลเลาะห์ และฮามาสไม่ได้เป็นกองกำลังก่อการร้ายที่เป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของอิสราเอลอีกต่อไป แต่เป็นแค่ศัตรูที่พ่ายแพ้และกำลังพยายามต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเท่านั้น
ทางด้านกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเลบานอน (ยูนิฟิล) แถลงเมื่อเช้าวันจันทร์ (30 มี.ค.) ว่า เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ 1 คนเสียชีวิต และบาดเจ็บสาหัสอีก 3 คน หลังจากจรวดลูกหนึ่งระเบิดในที่มั่นของยูนิฟิลใกล้หมู่บ้านอัดชิตอัล-กูไซร์ ทางใต้ของเลบานอน โดยขณะนี้กำลังสอบสวนว่า จรวดดังกล่าวยิงมาจากที่ใด
ในเวลาต่อมา กระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซียแถลงว่า เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพที่เสียชีวิตเป็นพลเมืองอินโดนีเซีย และเสริมว่า ยังมีเจ้าหน้าที่อีก 3 คนได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีด้วยปืนใหญ่ที่ทำให้เกิดไฟไหม้ในที่มั่นของกองกำลังรักษาสันติภาพของอินโดนีเซียใกล้หมู่บ้านดังกล่าว
ทั้งนี้ ยูนิฟิลประจำการอยู่ทางใต้ของเลบานอนเพื่อตรวจสอบการสู้รบตามแนวพรมแดนติดกับอิสราเอล ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการปะทะระหว่างกองทหารอิสราเอลกับนักรบฮิซบอลเลาะห์
ยูนิฟิลที่มีกำหนดยุติภารกิจปลายปีนี้ ถูกโจมตีเป็นระยะจากทั้งอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. กองกำลังกานาเผยว่า ศูนย์บัญชาการของตนในกองกำลังรักษาสันติภาพของยูเอ็นในเลบานอนถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธ ทำให้ทหารบาดเจ็บสาหัส 2 นาย ซึ่งต่อมา กองทัพอิสราเอลยอมรับว่า รถถังของตนยิงใส่ที่มั่นของยูเอ็นเพื่อตอบโต้การโจมตีของฮิซบอลเลาะห์ที่ทำให้ทหารอิสราเอลบาดเจ็บ 2 นาย
ยูนิฟิลแถลงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามพันธะสัญญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งรับประกันความปลอดภัยและความมั่นคงของเจ้าหน้าที่และทรัพยากรของยูเอ็นตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงการละเว้นการดำเนินการที่อาจทำให้เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพตกอยู่ในอันตราย
ทางด้านอินโดนีเซียประณามเหตุการณ์ล่าสุด และย้ำว่า การทำให้กองกำลังรักษาสันติภาพได้รับอันตรายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และประณามการโจมตีของอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอน
เลบานอนถูกดึงเข้าสู่สงครามในตะวันออกกลาง หลังจากฮิซบอลเลาะห์ยิงจรวดเข้าสู่อิสราเอลเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับเตหะรานเมื่อวันที่ 2 มี.ค. หรือสองวันหลังจากอิสราเอลและอเมริกาเปิดฉากโจมตีอิหร่าน และนับจากนั้นอิสราเอลได้เริ่มปฏิบัติการทางทหารตอบโต้ฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอีกครั้ง