อเมริกานั่งไม่ติด! เรือวิจัยจีน 42 ลำ-ระบบเซ็นเซอร์หลายร้อยทำแผนที่ใต้ทะเล “ไต้หวัน-กวม-ช่องแคบมะละกา” ทำสงครามเรือดำน้ำกับสหรัฐฯ

เอเจนซีส์ – ปักกิ่งส่งเครือข่ายเรือวิจัย 42 ลำพร้อมเซ็นเซอร์มหาสมุทรหลายร้อยเร่งทำแผนที่ใต้ทะเลทั่วมหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรอาร์กติก พบเป้าหมายสำคัญใกล้ไต้หวัน เกาะกวม และที่สำคัญ “ช่องแคบมะละกา” ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ไม่ต่างจาก “ช่องแคบฮอร์มุซ” ถึงความเป็นไปได้ในการทำสงครามเรือดำน้ำกับกองทัพสหรัฐฯขณะที่ภาพดาวเทียมเปิดปักกิ่งส่งเครื่องบินซุปเปอร์โซนิก เจ็ต J-6W ไปประจำทั่วช่องแคบไต้หวันบินข้ามถึงไทเปได้ไม่กี่นาที
Army Recognition สื่อการทหารของสหรัฐฯรายงานวันอาทิตย์(29 มี.ค)ว่า จุดเช็กพอยท์ต่างและเส้นทางน่านน้ำสำคัญใกล้ไต้หวัน เกาะกวม และช่องแคบมะละกา กองทัพปักกิ่งได้ทำการศึกษาทำแผนที่ใต้ทะเลจุดสำคัญเหล่านี้ในภูมิภาคที่กองทัพเรือสหรัฐฯและพันธมิตรใช้
รอยเตอร์เคยรายงานเมื่อวันที่ 24 มี.ค ก่อนหน้าถึงความเคลื่อนไหวจีนในการทำแผนที่พื้นมหาสมุทรของปักกิ่งเกิดขึ้นทั่วมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรอาร์กติก เป็นความพยายามเกิดขึ้นมานานหลายปีมีเป้าประสงค์เพื่อในปฎิบัติการต่อต้านเรือดำน้ำของจีนต่อต้านเรือดำน้ำอเมริกันหากมีความขัดแย้งเกิดขึ้น
ไทม์สออฟอินเดียรายงานเมื่อวันที่ 25 มี.ค แสดงถึงความสำคัญของช่องแคบมะละกา โดยระบุว่า “ช่องแคบมะละกา”ที่เชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกเข้ากับมหาสมุทรอินเดียและมีทะเลอันดามันและหมู่เกาะนิโคบาร์นั้นไม่ต่างจากช่องแคบฮอร์มุซในตะวันออกกลางที่ถูกปิดโดยอิหร่านในเวลานี้
สื่ออินเดียอ้างว่าช่องแคบมะละกาเป็นฝันร้ายของปักกิ่งและนิวเดลีก็รู้เรื่องนี้ อินเดียตั้งอยู่ถัดออกไปในมหาสมุทรอินเดียแต่ยังใกล้มากพอที่จะสามารถมอนิเตอร์ กดดัน สร้างความไม่แน่นอนและกดดันทางยุทธศาสตร์ได้ อ้างอิงจาก Dr Ashok Sharma
ผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันกองกำลังการป้องกันประเทศออสเตรเลีย (Australian Defence Force Academy)
สื่อการทหารสหรัฐฯรายงานต่อว่า เรือวิจัยจีน 42 ลำใช้เวลานานกว่า 5 ปีทำการสำรวจด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์ทั่วทั้งเส้นทางน้ำสำคัญเพื่อตรวจจับการเดินทางของเรือดำน้ำ และปฎิบัติการสกัดที่รวมถึงจุดตรวจสำคัญและเส้นทางใกล้ที่ตั้งทางการทหารสำคัญ
ต้องการมีผลกระทบโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวของเรือดำน้ำและความสามารถของระบบโซนาร์
การทำแผนที่พื้นที่มหาสมุทรของปักกิ่งมุ่งไปในจุดที่กองทัพเรืออเมริกันปฎิบัติการรวม First Island Chain ทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ น่านน้ำใกล้ไต้หวันและกวม พื้นที่ใกล้รัฐฮาวายและ Wake Atoll
เจแปนไทม์สของญี่ปุ่นและเดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานว่า ภาพดาวเทียมเมื่อไม่นานมานี้ยังแสดงให้เห็นว่าปักกิ่งส่งฝูงซุปเปอร์เจ็ตJ-6W ที่ดัดแปลงเป็นโดรนโจมตีส่งไปประจำทั่วช่องแคบไต้หวัน
ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ได้ออกคำสั่งให้กองทัพจีน PLA ต้องพร้อมในการโจมตีไต้หวันภายในปี 2027
ภาพถ่ายดาวเทียมเหล่านี้จากลานบินทหารที่ถ่ายไว้เมื่อกุมภาพันธ์ โดย China Airpower Tracker เปิดเผยว่า พบว่ารูปร่างเหล่านี้ที่เรียงเป็นตับคล้ายเครื่องบินขับไล่ J-6 ที่ถูกดัดแปลงให้เป็นโดรนอยู่ที่ฐานทัพ 5 แห่งในมณฑลฝูเจี้ยน(Fujian)และ 1 แห่งในมณฑลกวางตุ้ง( Guangdong) อ้างอิงจาก Mitchell Institute for Aerospace Studies
เครื่องบินขับไล่ซุปเปอร์โซนิก J-6 มีความเร็ว 1,540 กม./ช.ม ความเร็วเหนือเสียง 1.45 mach
ไมเคิล ดาห์ม (Michael Dahm) นักวิจัยประจำสถาบันและอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองประจำกองทัพเรือสหรัฐฯเปิดเผยว่า เชื่อว่ากองทัพจีนส่งมาประจำราว 200 ลำหรือมากกว่านั้น
จีนกำลังพัฒนาโดรนเทคโนโลยีใหม่ รวมโดรนล่องหนโจมตีที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญระบุว่า จะปฎิบัติการมาจากเรือบรรทุกเครื่องบิน
บรรดาทูตการทหารและนักวิเคราะห์ความมั่นคงเปิดเผยว่า ปักกิ่งได้เริ่มต้นทดสอบการใช้โดรนในปฎบัติการลับลวงพรางระหว่างการซ้อมรบบุกไต้หวัน
“เป็นความคิดที่จะเปิดฉากโจมตีด้วยฝูงโดรนในชั่วโมงแรกๆของปฎิบัติการทหารกองทัพจีน" อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองกองทัพสหรัฐฯกล่าว