'เจิ้ง ลี่เหวิน' ผู้นำพรรคก๊กมินตั๋งตอบรับคำเชิญ 'สี จิ้นผิง' เยือนจีนในเดือน เม.ย.

เจิ้ง ลี่เหวิน ผู้นำพรรคก๊กมินตั๋ง (KMT) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักของไต้หวัน จะเดินทางเยือนจีนในเดือน เม.ย. โดยเป็นการตอบรับคำเชิญจากประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ตามรายงานของพรรคและสื่อของรัฐบาลจีนเมื่อวันจันทร์ (30 มี.ค.)
เจิ้ง ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือน พ.ย. ยืนกรานที่จะพบกับ สี จิ้นผิง ก่อนการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ ซึ่งทำให้เธอถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากภายในและภายนอกพรรคว่า มีแนวคิดสนับสนุนจีนมากเกินไป
พรรคก๊กมินตั๋งสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและการแลกเปลี่ยนที่มากขึ้นกับปักกิ่งซึ่งอ้างว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนตนเอง และขู่ว่าจะใช้กำลังเพื่อยึดครองไต้หวัน
พรรคก๊กมินตั๋งแถลงว่า เจิ้ง “ยินดีตอบรับ” คำเชิญให้เป็นผู้นำคณะผู้แทนเยือนจีน โดยยืนยันรายงานของสำนักข่าวซินหวา
คำแถลงระบุว่า เจิ้ง “ตั้งตารอความพยายามร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวันอย่างสันติ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน และทำงานเพื่อสันติภาพในช่องแคบไต้หวันและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งสองฝั่ง”
ด้านสื่อของรัฐบาลจีนรายงานว่า คณะผู้แทนไต้หวันจะเยือนมณฑลเจียงซู นครเซี่ยงไฮ้ และกรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 7-12 เมษายน แต่ไม่ได้ระบุว่า เจิ้ง จะพบกับ สี จิ้นผิง หรือไม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอเองพยายามผลักดันอย่างเปิดเผยมาโดยตลอด
หลังจากมีประกาศดังกล่าว เจิ้ง กล่าวว่า เธอหวังที่จะพิสูจน์ว่า "สองฝั่งช่องแคบไต้หวันไม่ได้ถูกกำหนดให้ต้องเกิดสงคราม"
นี่จะเป็นการเยือนจีนครั้งแรกของประธานพรรคก๊กมินตั๋งที่ดำรงตำแหน่งอยู่นับตั้งแต่เดือน พ.ย. ปี 2016 เมื่อ หง ซิ่วจู้ ผู้นำพรรคก๊กมินตั๋งในขณะนั้น ได้พบกับสี จิ้นผิง ที่กรุงปักกิ่ง
มีความกังวลภายในพรรคก๊กมินตั๋งว่า การพบกันระหว่าง เจิ้ง และ สี จิ้นผิง อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งระดับเขตของไต้หวันช่วงปลายปีนี้
แม้ว่าพรรคก๊กมินตั๋งจะสนับสนุนความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับปักกิ่งมานานแล้ว แต่ เจิ้ง กลับถูกพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (DPP) ของประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ กล่าวหาว่าทำตามคำสั่งของปักกิ่ง โดยการขัดขวางแผนการใช้จ่ายด้านกลาโหมของรัฐบาล ทว่าในการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจิ้ง กล่าวว่า การเจรจากับ สี จิ้นผิง จะมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญ และอาจเป็น "รากฐาน" สำหรับความสัมพันธ์ที่สันติสุขระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน
"ดิฉันไม่เชื่อว่าการประชุมเพียงครั้งเดียวจะสามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่สะสมมาเกือบศตวรรษได้ แต่ก็หวังว่าดิฉันจะสามารถสร้างสะพานนั้นได้สำเร็จ” เธอกล่าว
รัฐสภาไต้หวันกำลังอภิปรายข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านกลาโหมพิเศษเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางทหารของเกาะในการรับมือกับการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นจากจีน
รัฐบาลของ ไล่ เสนอให้ใช้งบประมาณ 1.25 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน (39,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่สำคัญ รวมถึงอาวุธจากสหรัฐฯ ในขณะที่พรรคก๊กมินตั๋งต้องการจัดสรรงบประมาณ 380,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวันสำหรับอาวุธจากสหรัฐฯ โดยมีตัวเลือกในการจัดซื้อเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม สมาชิกสภานิติบัญญัติพรรคก๊กมินตั๋งบางส่วนกำลังผลักดันงบประมาณที่สูงกว่าที่พรรคเสนอไว้มาก ซึ่งบ่งชี้ถึงความแตกแยกภายในเกี่ยวกับงบประมาณด้านกลาโหม
หลู ซิ่วเยี่ยน นายกเทศมนตรีเมืองไถจง ศูนย์กลางอุตสาหกรรมของไต้หวัน ซึ่งถูกจับตามองว่าเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรคก๊กมินตั๋งในการเลือกตั้งในปี 2028 เพิ่งกลับจากการเยือนสหรัฐฯ และไฝกล่าวกับสื่อท้องถิ่นว่า "จำนวนเงินที่เหมาะสมที่จะอนุมัติและจัดสรรควรอยู่ระหว่าง 800,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวันถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน"
การเดินทางไปจีนของ เจิ้ง ได้รับการประกาศในขณะที่คณะผู้แทนรัฐสภาสหรัฐฯ จากทั้งสองพรรคกำลังเยือนไต้หวัน ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้มีการใช้จ่ายด้านการทหารมากขึ้น
ที่มา: เอเอฟพี