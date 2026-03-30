อังเคิลไม่ปลื้ม!หลานสาวไม่เอา'อาทรัมป์' เย้ยปลุกคนล้ม'ระบอบอิหร่าน' แต่โดนลุกฮือประท้วงเสียเอง

แมรี แอล.ทรัมป์ หลานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เยาะเย้ยเป้าหมายของอา ในการเปลี่ยนแปลงระบอบปกครองในอิหร่าน สุดท้ายแต่กลับโดนลุกฮือประท้วงเสียเอง
แมรี ซึ่งอายุ 55 ปี จบปริญญาเอกด้านจิตวิทยา และเป็นลูกสาวของเฟร็ด ทรัมป์ จูเนียร์ พี่ชายคนโตของปธน.ทรัมป์ เขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ระบุว่า "ท้ายที่สุดแล้ว โดนัลด์ ก็จะได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจริงๆ แต่ในอเมริกา ไม่ใช่ในอิหร่าน No Kings" เธอเขียน
ความเห็นของเธอ ซึ่งเรียกผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์เข้ามากดไลก์หลายหมื่นไลก์ อ้างถึงคำกล่าวของ ทรัมป์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่อ้างว่าอเมริกาบรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนการปกครองในอิหร่านแล้ ตามหลังปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯและอิสราเอลที่ดำเนินการมานานหลายสัปดาห์
"เราได้เปลี่ยนการปกครองแล้วจริงๆ" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าว "มีการเปลี่ยนแปลงในการปกครอง เพราะพวกผู้นำแต่ละคนล้วนแตกต่างกัน"
โพสต์ล่าสุดของเธอมีขึ้นไม่กี่ชั่งโมง หลังจากคนอเมริกันทั่วประเทศ มากกว่า 7 ล้านคน ตามคำกล่าวอ้างของฝ่ายจัด ลงถนนต่อต้านนโยบายทรัมป์และการก่อสงครามกับอิหร่านเมื่อวันเสาร์ (28 มี.ค.) ซึ่งถือเป็นการรวมพลังมวลชนครั้งที่ 3 ของม็อบ “โน คิงส์” ซึ่งผู้จัดคาดหวังว่า จะเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ
รายงานระบุว่า มีการวางแผนชุมนุมกว่า 3,200 จุดในทั้ง 50 มลรัฐ และหลายเมืองนอกอเมริกา การชุมนุมขนาดใหญ่เกิดขึ้นทั้งที่นิวยอร์ก ดัลลัส ฟิลาเดลเฟีย และวอชิงตัน แต่การชุมนุม 2 ใน 3 ของกลุ่มโน คิงส์เกิดขึ้นนอกเมืองใหญ่ หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 40% จากการชุมนุมใหญ่ครั้งแรกเมื่อเดือน มิ.ย. ปีที่แล้ว
สำหรับ แมรี แอล.ทรัมป์ มีจุดยืนต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์ มาช้านาน เธอมักโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์อาของเธอบ่อยครั้ง นอกจากนี้แล้วเธอเคยยังออกหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ก แฉพฤติกรรมประหลาดของทรัมป์เมื่อหลายปีก่อน ทั้งในเรื่องความเห็นแก่ตัว ไม่มีความกรุณา โกหก กดขี่ รวมไปถึงเหยียดหยามทางเพศ อันเป็นผลกระทบสมัยเด็กที่มาจากบิดา ซึ่งมันทำให้โลกต้องตกอยู่ในความคุกคามด้านสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคง
