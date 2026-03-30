ชาวคิวบาเฮ! เรือบรรทุกน้ำมันรัสเซียพร้อมน้ำมันดิบ 650,000 บาร์เรลจ่อเทียบท่า หลังถูก 'ทรัมป์' ปิดล้อมมา 3 เดือน

เรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติรัสเซียลำหนึ่งล่องเข้าสู่น่านน้ำคิวบาและคาดว่าจะเข้าเทียบท่าภายในวันจันทร์ (30 มี.ค.) ซึ่งถือเป็นการต่อลมหายใจให้กับชาวคิวบาหลังจากประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ส่งสัญญาณผ่อนปรนมาตรการปิดล้อมน้ำมันที่กระทำต่อเกาะในทะเลแคริบเบียนแห่งนี้
ข้อมูลติดตามการเดินเรือพบว่า เรือบรรทุกน้ำมัน Anatoly Kolodkin ติดธงรัสเซียอยู่นอกชายฝั่งทางตะวันออกของคิวบาในวันอาทิตย์ (29) และคาดว่าจะเข้าเทียบท่าเรือ Matanzas ภายวันนี้ (30) ตามรายงานจากเว็บซ์ข่าว Cubadebate
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน ทรัมป์ ส่งสัญญาณผ่อนปรนให้มีการจัดส่งน้ำมันเข้าไปในคิวบาได้ โดยกล่าวว่า “หากประเทศใดประเทศหนึ่งอยากจะส่งน้ำมันเข้าไปยังคิวบาในตอนนี้ ผมก็ไม่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียหรือไม่ก็ตาม”
ทรัมป์ ได้ปิดกั้นการนำเข้าน้ำมันสู่คิวบาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกดดันรัฐบาลฮาวานา ในขณะเดียวกันก็ใช้คำพูดข่มขู่อีกสารพัด
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ซึ่งระบุว่า หน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ เปิดทางให้เรือบรรทุกน้ำมันรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรล่องเข้าไปยังคิวบาได้ และไม่ชัดเจนว่าเพราะเหตุใด แต่การพยายามใช้กำลังขัดขวางเรือลำนี้ก็เสี่ยงที่จะจุดชนวนความตึงเครียดกับรัสเซียในช่วงเวลาอันล่อแหลมของภูมิรัฐศาสตร์โลก
สื่อ Cubadebate เอ่ยถึงการขนส่งน้ำมันครั้งนี้ว่าเป็นการ “ท้าทาย” มาตรการปิดล้อมของสหรัฐฯ โดยตรง หลังจากที่กองทัพเรือรัสเซียได้คุ้มกันเรือลำนี้ล่องผ่านช่องแคบอังกฤษเพื่อมุ่งหน้าสู่ทะเลแคริบเบียน
ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม น้ำมันล็อตนี้ถือเป็นข่าวดียิ่งสำหรับคิวบา ซึ่งรัฐบาลต้องงัดมาตรการปันส่วนน้ำมันอย่างเข้มงวดมาใช้หลังจากที่ถูกสหรัฐฯ ปิดล้อม และกำลังเผชิญกับวิกฤตไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างทั่วประเทศ
เรือ Anatoly Kolodkin ออกเดินทางจากท่าเรือพรีมอร์สก์ในรัสเซียพร้อมกับน้ำมันดิบ 650,000 บาร์เรล ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามการเดินเรือ LSEG ขณะที่รายงานอื่นๆ ชี้ว่าเรือลำนี้บรรทุกน้ำมันดิบ 730,000 บาร์เรล
เมื่อช่วงต้นเดือน มี.ค. สหรัฐฯ ได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียชั่วคราวเพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนอุปทานน้ำมันทั่วโลก หลังจากที่สหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดปฏิบัติการร่วมโจมตีอิหร่าน ซึ่งทำให้เตหะรานตอบโต้โดยการโจมตีโครงสร้างพลังงานของรัฐเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซีย รวมถึงปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ
ที่มา: รอยเตอร์