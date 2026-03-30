มีคนทุรนทุราย!ชาวเน็ตเขมรดีดดิ้น ข่าวไทยบรรลุข้อตกลงอิหร่าน ได้ไฟเขียวเรือน้ำมันล่องผ่านฮอร์มุซ

สื่อมวลชนกัมพูชาตีข่าวเกี่ยวกับกรณีที่ไทยบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน เปิดทางให้เรือบรรทุกน้ำมันทั้งหลายของไทยล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ รายงานข่าวนี้เป็นการนำเสนอคำสัมภาษณ์ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย ตามปกติทั่วไป แต่ที่แปลกก็คือในส่วนโพสต์แสดงความคิดเห็นของชาวเน็ตกัมพูชา ที่ออกอาการเดือดดาลทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตนเอง
เมื่อวันเสาร์(28 มี.ค.) แคมโบเดียเนสส์ สื่อมวลชนกัมพูชา นำเสนอข่าวเช่นเดียวกับสื่อมวลชนนานาชาติหลายแห่ง ต่อคำกล่าวอ้างของนายอนุทิน ที่บอกว่าไทยบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน ในการอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันไทยช่องผ่านของแคบฮอร์มุซ หลังจากก่อนหน้านี้กองกำลังอิหร่านแทบปิดตายเส้นทางเดินเรืออันสำคัญดังกล่าว ซึ่งเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติคิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก ระหว่างสงครามในตะวันออกกลาง ที่เริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายเดือนที่แล้ว
"เราบรรลุข้อตกลงหนึ่งๆสำหรับเปิดทางให้เรือบรรทุกน้ำมันของไทย ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย" แคมโบเดียเนสส์ อ้างคำกล่าวของนายอนุทิน ระหว่างแถลงข่าว พร้อมระบุสถานการณ์ดังกล่าวจะช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการนำเข้าเชื้อเพลิง "ด้วยข้อตกลงนี้ มีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่า ความวุ่นวายที่พบเห็นในช่วงเดือนมีนาคม จะไม่เกิดขึ้นอีก"
แม้รายงานข่าวเป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงตามปกติ แต่ในส่วนของความเห็นใต้โพสต์นั้น กลับออกมาในแนวเดือดดาลเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ความบาดหมางระหว่างทั้ง 2 ชาติเพื่อนบ้าน ดูจะหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ หลังระเบิดศึกความขัดแย้งนองเลือดกัน 2 รอบ เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว
"อิหร่านอนุญาตเรือจากโจรไทย หลังจากได้รับเงิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อลำ" ชาวเน็จกัมพูชาที่ใช้ชื่อว่า Bun Ly เขียน อ้างถึงกรณีที่มีข่าวว่า อิหร่าน จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการผ่านทางกับเรือสินค้าบางลำ ที่ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ในจำนวน 2 ล้านดอลลาร์
ส่วนอีกคนโวยวายว่า "ไทยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ อิหร่านต้องไม่ปล่อยให้ไทยผ่านไป" Krisna Khin เขียน กระตุ้นให้ชาวเน็ตคนหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นคนไทย เข้ามาตอบกลับแบบเย้ยหยันว่า "เราเป็นมิตรกับทุกคน ยกเว้นกัมพูชา"
ชาวเน็ตอีกคนที่ใช้ชื่อเป็นภาษาเขมร แสดงความเห็นด้วยอารมณ์โมโหว่า "อิหร่านกำลังทำผิดพลาดใหญ่หลวง ไทยเป็นพันธมิตรนอกนาโตของสหรัฐฯ และเป็นพันธมิตรของอิสราเอลในการพัฒนาอาวุธ ไทยจะเชื่อฟังเจ้านายของมัน" โดยที่ชาวเน็ตอีกราย Santos Smith เขียนไปในทิศทางเดียวกันว่า "ไทยคืออิสราเอลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"
นอกจากความเห็นข้างต้นแล้ว ยังมีชาวเน็ตกัมพูชารับไม่ได้กับข่าวดังกล่าว หลายคนเชื่อว่ามันเป็นข่าวปลอม
(ที่มา:แคมโบเดียเนสส์/mgronline)