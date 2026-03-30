มีคนอยากให้ลุกลาม!อิหร่านแฉยูเครนส่งทหารเข้ายูเออี-คูเวต ท่ามกลางศึกสงครามในตะวันออกกลาง

แหล่งข่าวด้านความมั่นคงและการเมืองอิหร่านรายหนึ่ง เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์อัลมายาดีน สื่อมวลชนเลบานอน ในวันอาทิตย์(29มี.ค.) ระบุข่าวกรองยืนยันว่ามีทหารยูเครนประจำการอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และคูเวต ความเคลื่อนไหวที่มีขึ้นแม้เตหะรานส่งคำเตือนถึงบรรดาชาติเพื่อนบ้าน อย่าได้ให้ฝ่ายศัตรูใช้เป็นฐานประจำการทางทหาร
รายงานข่าวของอัลมายาดีน อ้างแหล่งข่าวระบุว่า อิหร่าน ได้ปฏิบัติการโจมตีใส่ทรัพย์สินของอเมริกาและอิสราเอลในยูเออีและคูเวต เล็งเป้าหมายโดยตรงไปที่กองกำลังสหรัฐฯและยูเครน ตามพิกัดที่เจาะจง
ทั้งนี้แหล่งข่าวอิหร่านยังเน้นด้วยว่า ทางเตหะรานเคยประกาศเตือนไปยังบรรดาชาติเพื่อนบ้านก่อนหน้านี้ เรียกร้องให้พวกเขากันตัวเองให้ยังคงอยู่ห่างจากศัตรูของอิหร่าน และบอกว่ากองกำลังฝ่ายปรปักษ์ใดๆที่ประจำการอยู่บนแผ่นดินของพวกเขา จะถูกมองว่าเป็นเป้าหมายโดยชอบธรรม
คำกล่าวอ้างเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของเคียฟ มีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ได้เดินทางเยือนเอเชียตะวันตกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา นำมาซึ่งข้อตกลงด้านกลาโหมจำนวนหนึ่งกับรัฐสำคัญๆในตะวันออกกลาง
เมื่อวันพฤหัสบดี(26มี.ค.) เซเลนสกี ลงนามในข้อตกลงกับซาอุดีอาระเบีย และเน้นย้ำในถ้อยแถลงว่า "ข้อตกลงดังกล่าววางกรอบพื้นฐานสำหรับสัญญาต่างๆในอนาคต เช่นเดียวกับความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการลงทุน ที่จะเป็นประโยชน์กับทั้ง 2 ชาติ"
ต่อมาในวันเสาร์(28 มี.ค.) ประธานาธิบดียูเครน ลงนามในข้อตกลงกับยูเออีและกาตาร์ โดยที่ทั้ง 2 ฝ่ายหาทางบูรณาการความรู้ความชำนาญร่วมกันในขอบเขตด้านกลาโหม หลังจากที่ตั้งต่างๆที่เชื่อมโยงกับสหรัฐฯในอ่าวเปอร์เซีย ตกเป็าเป้าหมายโจมตีของอิหร่าน
อย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนั้น ทางกระทรวงต่างประเทศยูเครน ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่ากองกำลังอิหร่านทำลายที่ตั้งแห่งหนึ่ง ที่ถูกใช้เก็บอาวุธและเป็นฐานดำเนินงานของบุคลากรทางทหารของยูเครน ในดูไบ
รายงานข่าวดังกล่าวมีออกมา ในขณะที่ยูเครนกำลังหล่อหลอมความสัมพันธ์กับบรรดาพันธมิตรในตะวันออกกลาง ใช้ประโยชน์ความเชี่ยวชาญในด้านการสกัดโดรน มอบองค์ความรู้แก่พันธมิตร เพื่อใช้ในการสกัดโดรนอิหร่าน ท่ามกลางสงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่านลากยาวเข้าสู่เดือนที่ 2
สำนักข่าวฟาร์สนิวส์ สื่อมวลชนอิหร่านที่มีความใกล้ชิดกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม รายงานในวันเสาร์(28 มี.ค.) ว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธลูกหนึ่งโจมตีคลังเก็บโดรนยูเครนแห่งหนึ่งในดูไบ พร้อมระบุที่ตั้งดังกล่าวถูกใช้เป็นสถานที่จัดเก็บ "ระบบแอนดีโดรนยูเครน" และมีความเป็นไปได้ว่าจะมีทหารยูเครน 21 นาย เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้
อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยูเครน รุดออกมาตอบโต้ บอกกับพวกผู้สื่อข่าวว่า "มันเป็นคำโกหก เราปฏิเสธอย่างเป็นทางการต่อข้อมูลนี้ บ่อยครั้งที่รัฐบาลอิหร่านปฏิบัติการบิดเบือนข้อมูลลักษณะนี้ และพวกเขาไม่ต่างจากรัสเซีย"
(ที่มา:อัลมายาดีน)