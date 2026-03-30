เอ้าผ่านได้!ทรัมป์บอกสหรัฐฯกำลังควบคุม'ฮอร์มุซ' เนทันยาฮูอ้างพบเห็นรอยร้าวในระบอบอิหร่าน

ประธานาธิบดีโนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ อวดอ้างว่าการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซโดยอเมริกากำลังเกิดขึ้นแล้ว และเน้นย้ำอิหร่านต้องการทำข้อตกลงมากๆ ขณะที่ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล คุยโวเช่นกันปฏัติการทางทหารของพวกเขา กำลังก่อรอยร้าวในระบอบปกครองของเตหะราน
"ใช่ แน่นอน มันกำลังเกิดขึ้นแล้ว" เขากล่าว เมื่อถูกถามว่าสหรัฐฯจะควบคุมน่านน้ำอันสำคัญแห่งนี้ได้หรือไม่ ตามรายงานของผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ชาแนล 14 ของอิสราเอล บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ที่อ้างคำสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีสหรัฐฯเมื่อวันอาทิตย์(29มี.ค.)
ช่องแคบฮอร์มุซ เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันสำคัญยิ่ง คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก
นอกจากนี้แล้วระหว่างให้สัมภาษณ์ ทรัมป์ ยังแสดงความเชื่อมั่นว่า อิหร่าน ต้องการทำข้อตกลงใจจะขาด "ผมคิดว่าพวกเขาต้องการทำข้อตกลงอย่างมากๆ ใครๆ ก็อยากได้ข้อเสนอดีๆ ถ้าคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ ใช่ไหมละ?" ทรัมป์กล่าว
ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล พันธมิตรของสหรัฐฯ ที่ร่วมกันเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน มาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ กล่าวอ้างในวันอาทิตย์(29 มี.ค.) ว่าปฏิบัติการของอิสราเอล กำลังก่อ "รอยร้าวที่มองเห็นได้ในระบอบการปกครองก่อการร้ายของอิหร่าน"
"อิหร่านไม่ใช่อิหร่านแบบเดิม" เขากล่าว "ฮิซบอลเลาะห์ไม่ใช่ฮิซบอลเลาะห์แบบเดิม และฮามาสไม่ใช่ฮามาสแบบเดิม ทั้ง 3 เป็นศัตรูที่บอบช้ำกำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของพวกเขา" นายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าว "แทนที่พวกเขาจะสร้างเซอร์ไพรส์เรา เราเป็นฝ่ายสร้างเซอร์ไพรส์เขา เราเป็นฝ่ายที่กำลังลงมือ เราเป็นฝ่ายที่กำลังโจมตี เราเป็นฝ่ายเริ่ม และเราลุยลึกเข้าไปในดินแดนของพวกเขา"
คำกล่าวนี้ของ เนทันยาฮู มีขึ้นหลังจากไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้า เขาออกคำสั่งให้กองทัพอิสราเอล ขยายขอบเขตการรุกรานเข้าไปยังทางใต้ของเลบานอน อ้างเพื่อจัดการกับฮิซบอลเลาะห์ พันธมิตรของอิหร่าน ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดระดับภูมอภาค อันเนื่องจากสงครามที่อิสราเอลและอเมริกา เปิดศึกกับอิหร่าน
มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,238 ราย นับตั้งแต่เลบานอน ถูกลากเข้าสู่สงครามในวันที่ 2 มีนาคม
(ที่มา:อิหร่านอินไซต์)