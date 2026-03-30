เตือนเหมือนท้า!US-ยิวโจมตีมหาวิทยาลัยอิหร่านเป็นครั้งที่2 ไม่สนเตหะรานขีดเส้นตายเอาคืนแบบเดียวกัน

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองอิสฟาฮาน ทางภาคกลางของอิหร่าน ตกเป็นเป้าหมายของปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯและอิสราเอลในวันอาทิตย์(29มี.ค.) ถือเป็นครั้งที่ 2 ที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ถูกเล่นงานนับตั้งแต่สงครามปัจจุบันปะทุขึ้นเมื่อ 1 ปีก่อน โหมกระพือความเป็นไปได้ในการโจมตีแก้แค้นของเตหะราน
"ตอน 14.00น.ของวันนี้(ราว 17.30น.ตามเวลาประเทศไทย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอิสฟาฮาน ตกเป็นเป้าหมายครั้งที่ 2 (ระหว่างสงคราม) ของการโจมตีทางอากาศอย่างป่าเถื่อนของพวกผู้รุกรานไซออนิวสต์-อเมริกา" ถ้อยแถลงของมหาวิทยาลัยที่เผยแพร่ผ่านสำนักข่าวฟาร์สนิวส์
"อ้างอิงรายงานข่าวในเบื้องต้น การโจมตีหนึ่งในสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยยังก่อความเสียหายแก่อาคารอื่นๆอีกหลายแห่ง และผลก็คือมีเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 4 ราย"
ก่อนหน้านี้ เอสมาอิล บากาอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ประณามการโจมตีครั้งแรกโดยสหรัฐฯและอิสราเอล ที่เล็งเป้ามหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยต่างๆของอิหร่าน ท่ามกลางสงครามที่กำลังดำเนินอยุ่ โดยบอกว่ามันเป็นลักษณะของการจงใจ
โฆษกรายนี้เขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ว่า "สถาบันต่างอย่างเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอิสฟาฮาน รวมถึงมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิหร่าน ตกเป็นเป้าหมายตลอดเดือนที่แล้ว ซึ่งมันอธิบายอย่างชัดเจนว่าพวกที่โจมตีมีเจตนาฉีกทำลายรากฐานทางวิทยาศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ"
ทางโฆษกรายนี้ปฏิเสธคำกล่าวหาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ว่าเป็น "ข้ออ้างที่ชั่วช้า" และ "โกหกบิดเบือนล้วนๆ" พร้อมระบุการตอบโต้ด้วยการโจมตีที่เล็งเป้าใส่มหาวิทยาลัยอิสราเอลและสหรัฐฯในภูมิภาค เวลานี้ "เป็นเป้าหมายที่ชอบธรรมแล้ว"
คำกล่าวของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ สะท้อนจุดยืนของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่าน ที่ออกมาประกาศกร้าวก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันว่า มหาวิทยาลัยต่างๆของอเมริกาและอิสราเอลในเอเชียตะวันออก จะถูกพิจารณาว่าเป็น "เป้าหมายโดยชอบธรรม" หลังจากศัตรูทั้ง 2 ทิ้งบอมบ์ใส่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเตหะราน
ถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดยทาสนิม ระบุ "อเมริกาควรตระหนักว่ามหาวิทยาลัยอิสราเอลและอเมริกาทุกแห่ง ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตก จะกลายเป็นเป้าหมายโดยชอบธรรม จนกว่ามหาวิทยาลัย 2 แห่ง จะถูกโจมตี แก้แค้นให้กับมหาวิทยาลัยอิหร่านที่ถูกทำลายไป"
ทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามยังเตือนเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาและพลเรือนที่พักอยู่ใกล้ ให้ออกห่างจากมหาวิทยาลัยต่างๆในรัศมีอย่างน้อย 1 กิโลเมตร "เพื่อรักษาชีวิต"
ในถ้อยแถลงยังให้เวลาวอชิงตันถึง 12.00น. ตามเวลาเตหะรานในวันจันทร์(30 มี.ค.) สำหรับประณามอย่างเป็นทางการต่อปฏิบัติการทิ้งบอมบ์ถล่มมหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่เช่นนั้นคำขู่จะยังมีผลและพวกเขาจะทำตามคำขู่
(ที่มา:ไทม์สออฟอิสราเอล/อัลอาราบียาห์)