ศัตรูมีหนาว! 'คิม จองอึน' โชว์ทดสอบเครื่องยนต์จรวดแรงขับ 2,500 กิโลนิวตัน คาดใช้ยิงขีปนาวุธข้ามทวีปแบบ 'หลายหัวรบ'

สื่อเกาหลีเหนือรายงานเมื่อวันอาทิตย์ (29 มี.ค.) ว่า ผู้นำ คิม จองอึน ได้เดินทางไปกำกับดูแลการทดสอบภาคพื้นดินของเครื่องยนต์จรวดที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในโครงการอาวุธของประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านกลาโหมเชื่อว่า เกาหลีเหนือวางแผนที่จะใช้เครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงแข็งเหล่านี้สำหรับการยิงขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM)
เครื่องยนต์ประเภทนี้ช่วยให้การยิงขีปนาวุธทำได้เร็วขึ้น เนื่องจากใช้เวลาเตรียมการเพียงเล็กน้อยก่อนการจุดระเบิด
สำนักข่าว KCNA รายงานว่า การทดสอบครั้งล่าสุดนี้ "เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการป้องกันประเทศในระยะ 5 ปี" โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวันที่หรือสถานที่ของการทดสอบ
นี่ยังเป็นการทดสอบเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งแรงขับสูงครั้งแรกที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เดือน ก.ย. ปีที่แล้ว ซึ่งสื่อของรัฐระบุว่าเครื่องยนต์ดังกล่าวสร้างแรงขับสูงสุดได้ 1,971 กิโลนิวตัน
KCNA รายงานว่า การทดสอบครั้งล่าสุดนี้ทำแรงขับได้สูงกว่า โดยอยู่ที่ 2,500 กิโลนิวตัน
ฮง มิน นักวิเคราะห์จากสถาบันเพื่อการรวมชาติเกาหลี กล่าวกับเอเอฟพีว่า การพัฒนาในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึง "ความมุ่งมั่นของเกาหลีเหนือที่จะได้มาซึ่งขีปนาวุธที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั่วโลก"
"เมื่อพิจารณาจากแรงขับสูงสุดที่เพิ่มขึ้น นี่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเกาหลีเหนือที่จะครอบครองขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM) ที่มีระยะโจมตีทั่วโลก รวมถึงความสามารถในการเอาชนะระบบป้องกันขีปนาวุธ"
ภาพถ่ายที่เผยแพร่โดย KCNA แสดงให้เห็นผู้นำ คิม ตรวจสอบสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์ โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่เคียงข้าง และมีอีกภาพหนึ่งที่แสดงให้เห็นเปลวไฟพุ่งออกมาจากเครื่องยนต์ที่ติดตั้งอยู่บนพื้นดิน ส่องสว่างบริเวณโดยรอบสถานที่ทดสอบด้วยแสงสีส้ม
คิม กล่าวว่า ขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศของเกาหลีเหนือได้เข้าสู่ "ช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ" ในการสร้างกำลังทางยุทธศาสตร์
ลี โฮ-รยอง จากสถาบันวิเคราะห์การป้องกันประเทศเกาหลีกล่าวว่า เกาหลีเหนือแสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขามีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่จำเป็นในการยิงขีปนาวุธที่สามารถไปถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐฯ ด้วยเครื่องยนต์ที่มีแรงขับต่ำกว่า
“พวกเขาได้ก้าวข้ามจุดนั้นไปแล้ว” เธอกล่าว พร้อมย้ำว่า คำถามสำคัญในเวลานี้ไม่ใช่ว่าขีปนาวุธจะไปถึงสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่ แต่อยู่ที่มันจะสามารถบรรทุกหัวรบหลายหัวได้หรือไม่ต่างหาก
ขีปนาวุธหลายหัวรบสามารถโจมตีเป้าหมายหลายจุดได้ด้วยการยิงเพียงครั้งเดียว ขณะเดียวกันก็ทำลายระบบป้องกันด้วยหัวรบที่กระจายตัวพร้อมกัน
“ขีปนาวุธหลายหัวรบต้องการแรงขับที่สูงกว่าเนื่องจากมีน้ำหนักมากกว่า” เธอกล่าว
"เพื่อแสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือสามารถยิงขีปนาวุธข้ามทวีปหลายหัวรบได้ พวกเขาจึงจำเป็นต้องมีการทดสอบยิง เพื่อพิสูจน์ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีดังกล่าว"
เปียงยางทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปครั้งล่าสุดในเดือน ต.ค. ปี 2024
นอกจากนี้ คิม จองอึน ยังได้ไปเยี่ยมชมฐานฝึกหน่วยรบพิเศษ โดยตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมซึ่งจากภาพถ่ายจะเผยให้เห็นทหารถืออาวุธต่างๆ รวมถึงขวานและค้อนขนาดใหญ่
สำนักข่าว KCNA กล่าวว่า การสาธิตดังกล่าว "แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางกายภาพและทางเทคนิคที่พวกเขาเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับนักรบร้อยคนที่มีกำปั้นเหล็ก"
ที่มา: เอเอฟพี