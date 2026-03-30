เหน็บแรง! 'โป๊ปเลโอ' ชี้พระเจ้าไม่ทรงรับคำอธิษฐานของพวก 'ผู้นำที่ก่อสงคราม'

สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่ 14 ตรัสเมื่อวันอาทิตย์ (29 มี.ค.) ว่า พระเจ้าย่อมทรงปฏิเสธคำอธิษฐานของผู้นำที่ก่อสงครามและมี “มือเปื้อนเลือด” ในพระดำรัสที่แข็งกร้าวผิดปกติ ขณะที่สงครามอิหร่านยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่ 2
ระหว่างการเทศนาต่อบรรดาชาวคริสต์หลายหมื่นคนในที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ในวันอาทิตย์ใบลาน (Palm Sunday) ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองการเริ่มต้นของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของปีในช่วงก่อนเทศกาลอีสเตอร์สำหรับชาวคาทอลิก 1,400 ล้านคนทั่วโลก สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า พระเยซูไม่สามารถถูกนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการทำสงครามได้
“นี่คือพระเจ้าของเรา: พระเยซู กษัตริย์แห่งสันติภาพ ผู้ทรงปฏิเสธสงคราม ไม่มีใครสามารถใช้พระองค์เป็นข้ออ้างในการทำสงครามได้” โป๊ปเลโอซึ่งทรงเป็นสันตะปาปาองค์แรกจากสหรัฐอเมริกา ตรัสกับฝูงชนท่ามกลางแสงแดดอันสดใส
“(พระเยซู) จะไม่ทรงฟังคำอธิษฐานของผู้ที่ก่อสงคราม แต่ทรงปฏิเสธ โดยตรัสว่า ‘แม้เจ้าจะอธิษฐานมากมายเพียงใด เราก็จะไม่ฟัง เพราะมือของเจ้าเปื้อนเลือด’” พระองค์ตรัสโดยอ้างข้อความจากพระคัมภีร์
ทั้งนี้ โป๊ปเลโอไม่ได้ทรงเอ่ยชื่อผู้นำโลกคนใดโดยเฉพาะ แต่ทรงยกระดับการวิพากษ์วิจารณ์สงครามอิหร่านในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
พระสันตะปาปาซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องการเลือกใช้ถ้อยคำอย่างระมัดระวังทรงเรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้มีการหยุดยิงในทันที และตรัสเมื่อวันจันทร์ (23) ว่าการโจมตีทางอากาศเป็นการกระทำที่ไม่เลือกเป้าหมายและสมควรถูกห้าม
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ บางคนได้อ้างอิงถ้อยคำของชาวคริสเตียนเพื่ออ้างเหตุผลอันชอบธรรมในการโจมตีร่วมกันของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่านเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามที่ขยายวงกว้าง
พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ซึ่งเริ่มนำการสวดมนต์ตามหลักคริสเตียนที่เพนตากอน ได้สวดมนต์ในพิธีเมื่อวันพุธ (25) เพื่อ "การใช้ความรุนแรงอย่างเด็ดขาดต่อผู้ที่ไม่สมควรได้รับความเมตตา"
เมื่อวันอาทิตย์ (29) สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอได้อ้างถึงข้อความในพระคัมภีร์ที่พระเยซู -- ในขณะที่พระองค์กำลังจะถูกจับกุมก่อนการตรึงกางเขน -- ทรงตำหนิสาวกคนหนึ่งที่ใช้ดาบฟันผู้ที่จับกุมพระองค์
โป๊ปตรัสว่า "(พระเยซู) ไม่ได้ติดอาวุธ ไม่ได้ป้องกันตัวเอง หรือต่อสู้ในสงครามใดๆ พระองค์ทรงเผยให้เห็นพระพักตร์อันอ่อนโยนของพระเจ้า ผู้ทรงปฏิเสธความรุนแรงเสมอ แทนที่จะช่วยเหลือตนเอง พระองค์ทรงยอมให้ตนเองถูกตรึงบนไม้กางเขน"
ที่มา: รอยเตอร์