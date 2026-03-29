กบฏฮูตีร่วมบู๊สงครามตะวันออกกลาง อิหร่านขู่โจมตีมหาวิทยาลัยยิว-สหรัฐฯ

เอพี – กบฏฮูตีในเยเมนเข้าสู่สงครามในตะวันออกลางเต็มตัว หลังอ้างว่า ยิงขีปนาวุธ 2 ลูกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ (28 มี.ค.) ขณะที่นาวิกโยธินสหรัฐฯ 2,500 นายที่ผ่านการฝึกยกพลขึ้นบกทางทะเลเดินทางถึงตะวันออกกลางแล้ว และอิหร่านออกคำเตือนเป็นครั้งแรกว่า จะโจมตีมหาวิทยาลัยอิสราเอลและอเมริกาเพื่อตอบโต้ยิว ด้านปากีสถานจัดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ ตุรกี และซาอุดีอาระเบียในวันอาทิตย์ (29 มี.ค.) เพื่อหาทางยุติสงคราม
อเมริกาและอิสราเอลยังคงรุมกินโต๊ะอิหร่าน ขณะที่เตหะรานตอบโต้ด้วยการถล่มเป้าหมายหลายแห่งในอิสราเอลและประเทศอ่าวเปอร์เซีย
วันอาทิตย์ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) เตือนเป็นครั้งแรกว่า มหาวิทยาลัยของอิสราเอลและอเมริกาในตะวันออกกลางอาจเป็นเป้าหมายโจมตีอันชอบธรรม ยกเว้นรัฐบาลอเมริกันออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการประณามการทิ้งระเบิดใส่มหาวิทยาลัย 2 แห่งของอิหร่านภายในเที่ยงวันจันทร์ (30 มี.ค.) รวมทั้งต้องเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการโจมตีมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยของอิหร่าน
คำขู่นี้มีขึ้นหลังจากมีการโจมตีมหาวิทยาลัยหลายแห่งของอิหร่าน ซึ่งกองทัพอิสราเอลประกาศความรับผิดชอบโดยอ้างว่า มหาวิทยาลัยเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาวุธ
พลจัตวา ยาห์ยา ซารี ของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน ประกาศผ่านสถานีทีวีผ่านดาวเทียม อัล-มาซิราห์ ว่าฮูตีได้เริ่มยิงขีปนาวุธโจมตีที่ตั้งทางทหารที่อ่อนไหวทางใต้ของอิสราเอลเมื่อวันเสาร์
การเข้าร่วมสงครามของฮูตีอาจทำให้การขนส่งสินค้าของโลกได้รับผลกระทบมากขึ้น หากกลุ่มกบฏนี้ล็อกเป้าโจมตีเรือที่ผ่านช่องแคบบับเอล-มันเดบในทะเลแดง ซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้า 12% ของทั่วโลก
อาเหม็ด นากี นักวิเคราะห์อาวุโสของอินเตอร์เนชันแนล ไครซิส กรุ๊ป ชี้ว่า ถ้าฮูตีโจมตีเรือสินค้าแบบที่เคยทำมา อาจทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอีกและบ่อนทำลายเสถียรภาพความมั่นคงทางทะเลทั้งหมด ไม่ได้จำกัดเฉพาะตลาดพลังงานเท่านั้น
ช่องแคบ บับเอล-มันเดบ ที่อยู่ปลายสุดของคาบสมุทรอาหรับ เป็นเส้นทางสำคัญสำหรับเรือที่มุ่งหน้าสู่คลองสุเอซผ่านทางทะเลแดง ซาอุดีอาระเบียส่งน้ำมันผ่านช่องแคบนี้วันละหลายล้านบาร์เรลหลังจากช่องแคบฮอร์มุซถูกอิหร่านปิด
ระหว่างเดือน พ.ย. 2023 - ม.ค. 2025 ฮูตีโจมตีเรือสินค้ากว่า 100 ลำด้วยขีปนาวุธและโดรน และจมเรือ 2 ลำ โดยประกาศว่า เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับชาวปาเลสไตน์ในกาซาระหว่างสงครามอิสราเอล-ฮามาส
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของฮูตีอาจสร้างปัญหากับการส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน ยูเอสเอส เจอรัลด์ อาร์. ฟอร์ด ที่เดินทางถึงโครเอเชียเมื่อวันเสาร์เพื่อทำการซ่อมบำรุง กลับสู่ตะวันออกกลาง เนื่องจากหากแล่นผ่านทะเลแดงอาจถูกโจมตีแบบเดียวกับเรือยูเอสเอส ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ในปี 2024 และเรือยูเอสเอส แฮร์รี เอส. ทรูแมนเมื่อปีที่แล้ว
ปากีสถานเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ ตุรกี และซาอุดีอาระเบียเป็นเวลา 2 วัน โดยเริ่มต้นเมื่อวันอาทิตย์ โดยบาดร์ อับเดลัตตี รัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ เปิดเผยเมื่อวันเสาร์ระหว่างแวะที่กาตาร์ว่า เป้าหมายการหารือคือ เพื่อให้มีการพูดคุยกันโดยตรงระหว่างอเมริกากับอิหร่าน
ทางด้านนายกรัฐมนตรี เชห์บาซ ชารีฟ ของปากีสถาน เผยว่า ได้หารือเชิงลึกกับประธานาธิบดี มาซูด เปเซชเคียน ของอิหร่านเมื่อวันเสาร์
สตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่า วอชิงตันได้ส่งรายการดำเนินการ 15 ข้อสำหรับความเป็นไปได้ในการหยุดยิงให้อิหร่าน พร้อมข้อเสนอในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซและจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ซึ่งเป็นประเด็นหลักของความขัดแย้งครั้งนี้
เตหะรานปฏิเสธรายการดำเนินการของอเมริกา และยื่น 5 ข้อเสนอที่รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายจากสงคราม และการยอมรับอธิปไตยของอิหร่านเหนือช่องแคบฮอร์มุซ
ขณะเดียวกัน เรือของกองทัพสหรัฐฯ พร้อมนาวิกโยธินราว 2,500 นายที่ผ่านการฝึกยกพลขึ้นบกทางทะเล เดินทางถึงตะวันออกกลางแล้ว เพื่อสมทบกับกำลังพลเดิมซึ่งถือเป็นการระดมกองกำลังครั้งใหญ่ที่สุดของอเมริกาในภูมิภาคนี้ในรอบกว่าสองทศวรรษ นอกจากนั้นยังมีทหารพลร่มอีกอย่างน้อย 1,000 นายจากกองพลหน่วยพลร่มที่ 82 ที่ผ่านการฝึกกระโดดร่มลงในดินแดนของศัตรูเพื่อเข้ายึดที่มั่นสำคัญและสนามบิน ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปยังตะวันออกกลางก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ดี มาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ยืนยันว่า อเมริกาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดโดยไม่ต้องส่งทหารบุกภาคพื้นดิน
ขณะเดียวกัน แหล่งข่าวสองคนเผยว่า ทหารอเมริกันกว่า 20 คนที่ฐานทัพอากาศปรินซ์สุลต่านในซาอุดีอาระเบียได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของอิหร่าน รวมแล้วอเมริกาเสียทหารในสงครามครั้งนี้อย่างน้อย 13 นาย และบาดเจ็บกว่า 300 นาย
ทางด้านกองทัพอิสราเอลแถลงเมื่อเช้าวันอาทิตย์ว่า ทหารอเมริกัน-อิสราเอล 1 นายจากคอนเน็กติกัต เสียชีวิต และมีทหารอิสราเอลอีก 3 นายได้รับบาดเจ็บในการสู้รบทางใต้ของเลบานอน รวมแล้วมีทหารอิสราเอลเสียชีวิต 5 นายนับจากสู้รบกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เมื่อวันที่ 2 มี.ค.
ส่วนอิหร่านนั้นเผยว่า มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,900 คน ขณะที่มีรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตในอิสราเอล 19 คน กว่า 1,100 คนในเลบานอน และ 20 คนในประเทศอ่าวเปอร์เซีย