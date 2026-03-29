‘แผนเดิมทรัมป์’เรียกร้องเจรจาพร้อมเตรียมบุกตีหัว?! นาวิกโยธินUSส่วนแรกมาถึงตอ.กลางแล้ว ขณะหลายชาติภูมิภาคจัดหารือที่ปากีสถาน ถึงช่องทางยุติสงคราม

อิหร่านแถลงในวันอาทิตย์ (29 มี.ค.) ว่า พร้อมอยู่แล้วที่จะตอบโต้รับมือการโจมตีทางภาคพื้นดินของสหรัฐฯ และกล่าวหาวอชิงตันกำลังเตรียมตัวยกระดับเข้าเล่นงานอิหร่านในลักษณะดังกล่าว ทั้งๆ ที่ยังคงป่าวร้องว่ามุ่งหาทางเจรจากัน ขณะที่ในอีกด้านหนึ่ง บรรดามหาอำนาจในภูมิภาคก็กำลังจัดการพูดจาขึ้นในปากีสถานเพื่อพยายามยุติการสู้รบที่ดำเนินมาครบ 4 สัปดาห์แล้ว
ทางการปากีสถานแถลงว่า รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศตน, ซาอุดีอาระเบีย, ตุรกี, และอียิปต์ กำหนดพบหารือกันในกรุงอิสลามาบัด เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับหนทางต่างๆ ที่จะยุติสงครามซึ่งสหรัฐฯ-อิสราเอลกระทำกับอิหร่านที่ดำเนินมาได้ 1 เดือนแล้ว โดยได้สังหารผู้คนไปหลายพันคน และเป็นเหตุทำให้เกิดการสะดุดติดขัดครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของซัปพลายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของโลก
นายกรัฐมนตรี เชห์บาซ ชาริฟ ของปากีสถาน ระบุด้วยว่า เขากับประธานาธิบดีมาซูด เปเชสเคียน ของอิหร่าน ยังได้มี “การเจรจาหารือกันอย่างกว้างขวาง” เกี่ยวกับความเป็นปรปักษ์กันในภูมิภาค
อย่างไรก็ตาม ประธานรัฐสภาอิหร่าน โมฮัมหมัด บาเกอร์ กอลิบาฟ ออกมาแถลงกล่าวหาสหรัฐฯที่กำลังส่งข้อความเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีการเจรจากันระหว่างวอชิงตันกับเตหะราน แต่เวลาเดียวกันกลับกำลังวางแผนการจัดส่งกองกำลังภาคพื้นดินเตรียมบุกอิหร่าน เขาเสริมด้วยว่าอิหร่านเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วที่จะตอบโต้รับมือสหรัฐฯในเรื่องนี้
“ตราบเท่าที่ฝ่ายอเมริกันยังคงมุ่งหาทางให้อิหร่านยอมจำนน การตอบโต้จากเราก็คือว่า เราจะไม่มีวันยอมรับความอับอายขายหน้า” เขากล่าวในข้อความที่ส่งถึงทั่วทั้งประเทศชาติ
สงครามคราวนี้ ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ จากการที่สหรัฐฯกับอิสราเอลเปิดฉากถล่มโจมตีอิหร่าน กำลังแผ่ลามไปทั่วทั้งตะวันออกกลาง โดยที่ล่าสุดในวันเสาร์ (28) กลุ่มฮูตี ซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านในเยเมน ได้โจมตีใส่อิสราเอลครั้งแรกนับแต่ที่การสู้รบขัดแย้งคราวนี้เริ่มต้นขึ้นมา
การโจมตีของกลุ่มฮูตี ชี้ถึงภัยคุกคามใหม่ที่อาจเกิดขึ้นกับการเดินเรือของโลก ซึ่งถูกกระหน่ำใส่อย่างแรงอยู่แล้วจากการที่อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซในทางเป็นจริง
ทั้งนี้ กลุ่มฮูตี ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เคยเปิดศึกโจมตีอิสราเอลมาก่อน แต่ในระหว่างสงครามกาซา ที่กองทัพรัฐยิวบุกเข้าไปถล่มชาวปาเลสไตน์ที่นั่นอย่างหฤโหด พวกเขายังได้โจมตีเรือต่างๆ ในช่องแคบบับ-เอล-มันเดบ ด้วย โดยช่องแคบแห่งนี้ตั้งอยู่ถัดจากทะเลแดงเข้ามา และเป็นเส้นทางคอขวดแคบๆ มุ่งไปสู่คลองสุเอซ คลองขุดสำคัญที่เป็นทางลัดของการขนส่งทางเรือระหว่างยุโรปกับเอเชีย พวกนักวิเคราะห์บอกว่า การที่ฮูตีกลับมาทำการโจมตีอีกครั้งนี้เช่นนี้ จะยิ่งเป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อซัปพลายเชื้อเพลิงของโลก และเศรษฐกิจโลกโดยรวม
นาวิกโยธินสหรัฐฯเริ่มมาถึงตะวันออกกลาง
สำหรับวอชิงตันซึ่งกำลังจัดส่งทหารนาวิกโยธินรวมเป็นจำนวนหลายพันนายเข้ามายังตะวันออกกลางนั้น ทางกองทัพสหรัฐฯแถลงว่า หน่วยแรกจากจำนวน 2 หน่วยกำลังเดินทางมาถึงแล้วบนเรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก หรือก็คือเรือโจมตียกพลขึ้นบก “ยูเอสเอส ตริโปลี” ซึ่งปกติประจำการอยู่ที่เกาะโอกินาวะ, ญี่ปุ่น ทั้งนี้หมู่เรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกนี้ ที่ประกอบด้วยเรือหลายลำ มีกำลังนาวิกโยธินราว 2,500 นาย และกลาสีอีกกว่า 2,000 นาย
ทางด้านหมู่เรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบอกอีกหมู่หนึ่งที่นำโดยเรือ “ยูเอสเอส บ็อกเซอร์” ได้รับคำสั่งให้เคลื่อนจากที่ตั้งซึ่งอยู่ที่เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ และกำลังมุ่งหน้าสู่ตะวันออกกลางเช่นกัน
นอกจากนั้น ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า เพนตากอนยังสั่งให้กองพลทหารพลร่มที่ 82 เคลื่อนกำลังอย่างน้อย 1,000 นายมายังภูมิภาคนี้เช่นกัน ขณะที่ในตะวันออกกลางซึ่งมีฐานทัพสหรัฐฯตั้งอยู่หลายแห่ง รวมกันแล้วก็จะมีกำลังทหารราว 50,000 นายอยู่แล้ว
สื่อวอชิงตันโพสต์ในสหรัฐฯ อ้างคำบอกเล่าของพวกเจ้าหน้าที่อเมริกันระบุว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (เพนตากอน) กำลังเตรียมการมาหลายสัปดาห์แล้วสำหรับการปฏิบัติการภาคพื้นดินในอิหร่าน โดยเป็นไปได้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการบุกจู่โจมทั้งด้วยกองทหารรบพิเศษ และกองทหารราบตามแบบแผนปกติ
ประธานาธิบดีทรัมป์จะอนุมัติแผนการให้กองทหารสหรัฐฯบุกอิหร่านภาคพื้นดินหรือไม่นั้น วอชิงตันโพสต์บอกว่ายังคงไม่มีความแน่นอน
ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โค รูบิโอ แถลงในวันเสาร์ (28) ว่า สหรัฐฯสามารถที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายต่างๆ ของตนได้โดยไม่ต้องใช้กองทหารภาคพื้นดิน แต่กำลังจัดส่งกำลังเหล่านี้เข้ามายังตะวันออกกลาง ก็เพื่อให้ทรัมป์มีความยืดหยุ่น “ระดับสูงสุด”
(ที่มา: รอยเตอร์, เอพี, MGRonline)