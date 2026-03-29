สื่อนอกรายงาน “ไทย” เฮคว้าข้อตกลงกับ “อิหร่าน” เรือบรรทุกน้ำมันธงชาติไทยวิ่งผ่าน “ช่องแคบฮอร์มุซ” ปลอดภัย “อนุทิน” ไหว้สวยขอโทษวิกฤตขาดน้ำมัน

เอเจนซีส์ – สื่อเยอรมันรายงานอิหร่านบรรลุข้อตกลงไฟเขียวให้เรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติไทยสามารถวิ่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ระหว่างนายกรัฐมนตรีป้ายแดง อนุทิน ชาญวีรกูล ยกมือไหว้ประชาชนชาวไทยสถานการณ์วิกฤตน้ำมันขาดแคลนคนต่อแถวเข้าคิวรอซื้อดีเซลทั่วประเทศ
DPA ของเยอรมันรายงานวันนี้(29 มี.ค)ว่า นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล วันเสาร์(28) ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ไทยสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อไฟเขียวให้เรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติไทยสามารถวิ่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยหลังก่อนหน้าเรือคาร์โกไทย มยุรีนารี โดนโจมตีส่งผลทำให้เรือเสียหายและลูกเรือต้องหนีตายถูกอพยพออกมาอย่างรีบด่วน
นายกฯเปิดเผยว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยผ่อนคลายความวิตกต่อปัญหาการนำเข้าพลังงาน แต่ไม่เปิดเผยในรายละเอียด
ไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศเอเชียที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ ที่เป็นเส้นทางการขนส่ง 20% ของน้ำมันโลก
สื่อเยอรมันชี้ว่า นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูลยังขออภัยต่อประชาชนชาวไทยต่อการจัดการปัญหาวิกฤตน้ำมันในประเทศโดยสื่อในประเทศล้อว่า “นายกฯไหว้สวย” ซึ่งผู้นำไทยอธิบายปัญหาวิกฤตน้ำมันนั้นยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้
คนไทยทั้งประเทศต่างตกใจเมื่อการอุดหนุนพลังงานยกเลิกส่งผลทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงปรากฏตามสถานีน้ำมันในคืนวันพุธ(26)และราคาปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้น
อนุทินเปิดเผยว่า เชื่อว่าความขัดแย้งอิหร่านไม่น่าที่จะยุติได้อย่างรวดเร็วนำไปสู่รัฐบาลของเขาตัดสินใจเปลี่ยนยุทธศาสตร์
เขาร้องขอให้ประชาชนชาวไทยช่วยประหยัดน้ำมันและอยู่ในความสงบ อ้างอิงจากสื่อในประเทศ