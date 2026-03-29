“เซเลนสกี” เซ็นสัญญาต่อต้านโดรนกับ “กาตาร์-ซาอุฯ” ระหว่างเยือนตะวันออกกลาง เปิดข้อมูล “ปูติน” ป้อนภาพดาวเทียม “เกาะดิเอโก การ์เซีย-ฐานอเมริกันในซาอุฯ” ให้ “อิหร่าน” โจมตีตรงสหรัฐ

เอแจนซีส์ – ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี วันเสาร์(28 มี.ค) ลงนามข้อตกลงความมั่นคงกับกาตาร์และซาอุดีอาระเบียและตามมาด้วยยูเออีหลังจากนั้นสำหรับเทคโนโลยีล้ำสมัยที่คิดค้นระหว่างสงครามพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงและราคาถูกในการต่อต้านมิสไซล์และโดรนรัสเซีย ก่อนเผยได้ข่าวกรองว่าดาวเทียมจารกรรมลับรัสเซียแอบจับภาพดาวเทียมฐานลับเกาะดิเอโก การ์เซีย รวมถึงฐานกองกำลังสหรัฐฯในซาอุดีอาระเบีย และสนามบินคูเวตและหลุมน้ำมันในประเทศอ่าวอาหรับ
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(29 มี.ค)ว่า กาตาร์และยูเครนลงนามข้อตกลงความมั่นคงร่วมกันในวันเสาร์(258) ที่รวมถึงความร่วมมือการต่อต้านภัยคุกคามจากมิสไซล์และโดรน อ้างอิงจากแถลงการณ์รัฐบาลกาตาร์ ระหว่างที่สงครามอิหร่านพ่นพิษเตหะรานเปิดฉากโจมตีประเทศเพื่อนบ้านทางอากาศเพื่อกดดันสหรัฐฯ
เมื่อช่วงต้นของวันเสาร์(28)เซเลนสกีเดินทางมาเยือนตะวันออกกลางไปยังประเทศต่างๆด้วยเที่ยวบินปิดลับที่ไม่เปิดเผย
ยูเครนกลายเป็นที่จับตาไปทั่วโลกหลังอิหร่านใช้โดรนโจมตีไปทั่วตะวันออกกลางทำให้ดูไบที่เคยเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวกลายเป็นเมืองร้าง เคียฟกลายเป็นผู้นำการพัฒนาระบบโดรนอินเตอร์เซ็ปเตอร์ล้ำยุคระหว่างการทำสงครามกับรัสเซียและสามารถสกัดโดรน Geran-2 ของรัสเซียไว้ได้สำเร็จ
“พวกเรากำลังพูดถึงความร่วมมือนาน 10 ปี พวกเราได้ลงนามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับซาอุดีอาระเบีย พวกเราเพิ่งลงนามสัญญาที่คล้ายกันกับกาตาร์และเป็นระยะเวลานาน 10 ปี พวกเราจะลงนามกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์” เซเลนสกีกล่าวในการแถลงข่าว
สื่ออังกฤษชี้ว่าในทางกลับกัน ฝ่ายยูเครนต้องการระบบมิสไซล์ต่อต้านล้ำยุคจากบรรดาชาติอ่าวอาหรับที่มีครอบครองเพื่อใช้ต่อต้านการโจมตีจากรัสเซีย
ทั้งนี้ผู้นำยูเครนได้แสดงความเห็นกับ NBC News ของสหรัฐฯว่า จะเป็น “ความผิดพลาด” หากว่าระบบต่อต้านมิสไซล์ของสหรัฐฯที่สมควรต้องส่งให้กับเคียฟนี้จะถูกเปลี่ยนไปส่งให้ชาติอ่าวอาหรับทั้งหลายเพื่อต่อต้านการโจมตีโดยอิหร่าน
ในการให้สัมภาษณ์ที่ตะวันออกกลาง ยูเครนซึ่งกำลังติดพันสงครามเช่นกันนั้นต้องการสร้างสัมพันธ์ระยะยาวกับบรรดาเหล่าประเทศตะวันออกกลาง
เดลีเมลของอังกฤษรายงานเพิ่มว่า และในเวลาเดียวกันประธานาธิบดีเซเลนสกีเปิดเผยว่า ดาวเทียมจารกรรมลับของรัสเซียได้ป้อนข้อมูลข่าวกรองลับให้อิหร่านเป็นภาพถ่ายไซต์ฐานลับทางการทหารของอเมริกันและอังกฤษ
ในการแถลงผ่านโพสต์แพลตฟอร์ม X ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่า เขสได้ข่าวกรองลับในวันเสาร์(28)เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวดาวเทียมรัสเซีย
เซเลนสกีกล่าวว่าในวันที่ 24 มี.ค พวกเขาได้จับภาพฐานการทหารลับ US-UK บนเกาะดิเอโก การ์เซีบ (Diego Garcia) ที่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะคากอสกลางมหาสมุทรอินเดีย
และกล่าวว่า พวกเขาจับภาพท่าอากาศยานนานาชาติคูเวตและบางส่วนของโครงสร้างพื้นฐานของหลุมน้ำมัน Greater Burgan
ผู้นำยูเครนโพสต์ต่อว่า วันที่ 25 มี.ค คนเหล่านั้นจับภาพฐานทัพอากาศเจ้าชายซุลต่าน(Prince Sultan Air Base)ในซาอุดีอาระเบีย หลุมน้ำมันและก๊าซ Shaybah ในซาอุดีอาระเบีย
รวมไปถึงฐานทัพอากาศ Incirlik ที่ตุรกีและฐานทัพอากาศ Al Udeid ในกาตาร์
เซเลนสกีกล่าวว่า พิกัดที่ว่าเหล่านี้ทั้งหมดถูกดาวเทียมจารกรรมลับรัสเซียจับภาพไว้เมื่อวันที่ 26 มี.ค