สภาล่างสหรัฐฯหัก “เดโมแครต” ผ่าทางตันผ่านร่างกม.งบชั่วคราวดับวิกฤตจนท.สนามบินTSA ไม่ได้เงินเดือนตั้งแต่กุมภาฯทำสนามบินทั่วอเมริกาโกลาหล

เอเจนซีส์ – สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯที่มีพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากผ่านร่างงบชั่วคราวกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯ DHS ดับวิกฤตจนท.สนามบินTSA ไม่ได้เงินเดือนตั้งแต่กุมภาฯทำสนามบินทั่วอเมริกาโกลาหลเมื่อคืนดึกวันศุกร์(27 มี.ค) ด้วยเสียง 213 ต่อ 203 เกิดขึ้นหลังสภาล่างสหรัฐฯไม่รับร่างงบประมาณฉุกเฉินแบบ 2 พรรคร่วมของวุฒิสภาสหรัฐฯ
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันเสาร์(29 มี.ค)ว่า ร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวนี้จะเปิดทางให้งบประมาณแก่กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯ DHS เป็นเวลา 8 สัปดาห์นั้นผ่านด้วยมติ 213 ต่อ 203
หลังสมาชิกพรรครีพับลิกันในสภาล่างสหรัฐฯไม่ยอมรับร่างกฎหมาย 2 พรรคร่วมของสภาสูงสหรัฐฯที่ผ่านในคืนวันพฤหัสบดี(26)โดยมีเนื้อหาที่ให้งบประมาณทุกหน่วยงานของกระทรวงความมั่นคงมตุภูมิสหรัฐฯรวมเจ้าหน้าที่ความมั่นคงทางการขนส่งสหรัฐฯ TSA ไม่ยอมให้งบหน่วยกำกับการควบคุมการเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ ICE และหน่วยงานการควบคุมพรมแดนที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายกวาดล้างผู้อพยพและการเนรเทศครั้งใหญ่ของฝ่ายพรรครีพับลิกันและประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์
กลายเป็นศึกระหว่างพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตที่มี TSA โดนจับเป็นตัวประกันโดยฝ่ายเดโมแครตต้องการบีบให้มีการปฎิรูปหน่วยงานการกำกับการเข้าเมืองสหรัฐฯ ICE ที่ทำการกวาดล้างผู้อพยพในเมืองมินนีโซตาอย่างป่าเถื่อนจนทำให้พลเมืองอเมริกันเสียชีวิต 2 คนและเซ่นเหตุให้รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯ คริสตี โนม โดนสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
แต่กลายเป็นความโกลาหลไปทั่วเมื่อจนทำให้เกิดความอลหม่านตามสนามบินต่างๆหลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงสนามบิน TSA ทั่วประเทศที่ทำหน้าที่ตรวจสัมภาระและตรวจร่างกายผู้โดยสารไม่ได้รับเงินเดือนมาตั้งแต่กลางกุมภาพันธ์
CNN วันเสาร์(28)รายงานว่า ทาเทียนา ฟินเลย์(Tatiana Finlay) เจ้าหน้าที่ TSA เปิดเผยว่า เธอต้องยอมอดอาหารบางมื้อ โดนเจ้าของอพาร์ทเมนท์แจ้งขับออกหลังไม่ได้รับเงินเดือนและจ่ายค่าเช่าไม่ได้ระหว่างรอเงินเดือนที่สภาคองเกรสสหรัฐฯต้องผ่านงบกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯ DHS ออกมา
ขณะที่โอคซานา เคลลีย์(Oksana Kelly) เปิดเผยว่า สามีซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ TSA เช่นกันต้องหาเงินด้วยการเป็นไรเดอร์ส่งอาหารเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไปพลางๆ
แถลงการณ์ของผู้นำเสียงข้างน้อยสภาสูงสหรัฐฯ ชัค ชูเมอร์ (Chuck Schumer) ออกแถลงการณ์ทันทีกล่าวว่า กฎหมายงบประมาณชั่วคราว DHS ของสภาล่างนี้มีสถานะไม่ผ่านมาตั้งแต่แรกสำหรับวุฒิสภาสหรัฐฯและ “รีพับลิกันก็รู้ดี”
ชูเมอร์ยืนยันว่า “พรรคเดโมแครตจะให้งบเฉพาะแต่หน่วยงานสำคัญของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯ DHS แต่พวกเราจะไม่ยอมยื่นเช็กเปล่าให้กลุ่มติดอาวุธร้ายแรงที่ไม่มีขื่อไม่มีแปของทรัมป์โดยปราศจากการปฎิรูปเด็ดขาด”
ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ไมค์ จอห์นสัน ก่อนหน้าเรียกร่างกฎมายงบประมาณชั่วคราวของสภาสูงสหรัฐฯว่า “กลอุบายที่ผ่านเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ช่างไร้สาระ”
ยาฮูนิวส์รายงานวันเสาร์(28)ว่า จอห์นสันเปิดเผบว่า กลุ่มคอคัสรีพับลิกันของเขาปฎิเสธที่จะยกมือโหวตให้ร่างกฎหมายใดๆที่ไม่ยอมให้เงินหน่วยกำกับการเข้าเมืองสหรัฐฯ ICE และหน่วยควบคุมพรมแดนสหรัฐฯ CBP
เดอะการ์เดียนชี้ว่า ส่งผลทำให้สมาชิกพรรครีพับลิกันสภาล่างสหรัฐฯได้โหวตร่างงบประมาณชั่วคราว DHS ของตัวเองที่จะให้เงินอุดหนุนเต็มจำนวนต่อเจ้าหน้าที่ความมั่นคงทางการขนส่งสหรัฐฯ TSA รวมไปถึงเจ้าหน้าที่การเข้าเมืองสหรัฐฯและเจ้าหน้าที่ควบคุมพรมแดนสหรัฐฯ
สื่ออังกฤษชี้ว่า อย่างไรก็ตามทั้งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯและวุฒิสภาสหรัฐฯต้องผ่านร่างกฎหมายฉบับเดียวกันก่อนที่จะส่งไปให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯลงนามบังคับใช้หลังจากนั้น
ยาฮูนิวส์รายงานวันเสาร์(28) ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ก้าวเข้ามาช่วย TSA หลังสภาล่างสหรัฐฯปฎิเสธแผนของสภาสูงสหรัฐฯในการยุติการชัตดาวน์ของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯ DHS
ประธานาธิบดีทรัมป์วันศุกร์(27)ลงนามคำสั่งประธานาธิบดีสั่งการให้รัฐบาลสหรัฐฯจ่ายเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ TSA โดยให้ใช้งบอื่นจากงบประมาณรัฐบาลกลางสหรัฐฯในส่วนอื่นแทน
“ระบบการเดินทางอากาศของอเมริกาได้มาถึงจุดแตกหักแล้ว” อ้างอิงจากคำสั่งและมีเนื้อหาต่อว่า “นี่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน”
ขณะเดียวกันกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯ DHS แถลงว่า เจ้าหน้าที่ TSA สมควรที่จะได้รับเงินเดือนเกิดขึ้นเร็วสุดในวันจันทร์(30)
ยาฮูนิวส์รายงานว่า งบประมาณที่จ่ายสำหรับเงินเดือน TSA มีรายงานว่าจากเงินที่อนุมัติจากกฎหมายงบประมาณครั้งใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่ผ่านเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะเป็นงบที่จ่ายเพียงพอสำหรับเจ้าหน้าที่ TSA ทั้งหมด 60,000 คนหรือไม่