งานหยาบ!สื่ออิสราเอลตีข่าว อิหร่านล็อคเป้ามหาวิทยาลัยUS-ยิว แก้แค้นถูกโจมตีสถาบันศึกษา

กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) แห่งอิหร่าน ประกาศกร้าวว่าจะเล็งเป้าเล่นงานบรรดามหาวิทยาลัยสหรัฐฯและอิสราเอลในตะวันออกกลาง ตอบโต้สิ่งที่พวกเขากล่าวหาว่ามีการโจมตีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเตหะราน ตามรายงานของทาสนิม สื่อมวลชนกึ่งรัฐของอิหร่าน เมื่อวันเสาร์(28มี.ค.)
ถ้อยแถลงที่เผยแพร่โดยทาสนิม ระบุ "อเมริกาควรตระหนักว่ามหาวิทยาลัยอิสราเอลและอเมริกาทุกแห่ง ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตก จะกลายเป็นเป้าหมายโดยชอบธรรม จนกว่ามหาวิทยาลัย 2 แห่ง จะถูกโจมตี แก้แค้นให้กับมหาวิทยาลัยอิหร่านที่ถูกทำลายไป"
ทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามยังเตือนเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาและพลเรือนที่พักอยู่ใกล้ ให้ออกห่างจากมหาวิทยาลัยต่างๆในรัศมีอย่างน้อย 1 กิโลเมตร "เพื่อรักษาชีวิต"
ในส่วนคำขาดที่ยื่นถึงอเมริกา ทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน บอกว่าเจ้าหน้าที่อเมริกามีเวลาจนถึงวันจันทร์(30 มี.ค.) ในการออกถ้อยแถลง "ประณามการทิ้งระเบิดใส่มหาวิทยาลัย"
ถ้อยแถลงระบุเพิ่มเติมว่า ถ้าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ต้องการหลีกเลี่ยงเหตุโจมตี "อเมริกาจำเป็นต้องหยุดกองกำลังพันธมิตรจากการโจมตีมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยต่างๆ มิเช่นนั้น คำขู่จะยังมีผลและเราจะดำเนินการตามคำขู่"
แม้ทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน อ้างว่าการโจมตีใส่มหาวิทยาลัยในเตหะราน ไม่มีความชอบธรรม แต่ยูเรซาเลมโพสต์ สื่อมวลชนอิสราเอล รายงานในวันพฤหัสบดี(26มี.ค.) ว่ากองกำลังด้านความมั่นคงของอิหร่านใช้หลากหลายวิธีการ หลบหลีกการโจมตีของอิสราเอลและอเมริกา ในนั้นรวมถึงปฏิบัติการในบริเวณใกล้เคียงกับพลเรือน
หนังสือพิมพ์ของอิสราเอลแห่งนี้ อ้างคำบอกเล่าจากพลเรือนอิหร่าน รายงานว่ากองกำลังความมั่นคงเตหะรานเริ่มรวมตัวกันตามจุดต่างๆ อย่างเช่นโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ในความพยายามป้องปรามการโจตี นอกจากนี้พวกสมาชิกกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านและกองกำลังความมั่นคงอื่นๆ มีข่าวว่าแอบประชุมกันในโรงแรมต่างๆ
(ที่มา:เยรูซาเลมโพสต์)