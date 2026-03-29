จริงหรือ!สื่อโปรอิหร่านอ้างทรัมป์หลุดปาก เรือบรรทุกเครื่องบินถูกถล่มเป็นชุด ต้องหนี'เอาชีวิตรอด'(ชมวิดีโอ)

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เปิดเผยว่ากองกำลังอิหร่าน ทำการโจมตีแบบพร้อมเพรียงจากหลายทิศทางเข้าใส่เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อาร์.ฟอร์ด ในทะเลแดง จนต้องล่าถอยหนีเอาชีวิตรอด คำพูดที่ก่อข้อสงสัยเพิ่มมากขึ้นเกี่่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเรือลำนี้ หลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเหตุไฟไหม้บนเรือ คือสาเหตุที่ทำให้ต้องถอนตัวออกจากภารกิจ ตามรายงานของอัลมายาดีน สื่อมวลชนเลบานอน ที่มีแนวโน้มโปรอิหร่าน อย่างไรก็ตามสื่อตะวันตกไม่ยืนยันคำกล่าวอ้างดังกล่าว
รายงานของอัลมายาดีน ระบุว่าระหว่างกล่าวปราศรัยกับเวทีสัมมนานักลงทุนซาอุดีอาระเบีย ในไมอามี เมื่อวันศุกร์(27 มี.ค.) ทรัมป์ เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเป็น "สถานการณ์ร้ายแรง" สำหรับทหารเรือสหรัฐฯ บ่งชี้ถึงขนาดและความเข้มข้นของปฏิบัติการ ที่หนักหนากว่าที่คาดหมายไว้
"มันเป็นเวลาราวๆตี 1" ทรัมป์กล่าว เล่าย้อนถึงช่วงเวลาที่เรือถูกโจมตีมาจาก 17 ทิศทาง "เรารู้ทันทีว่าเราเจอปัญหาแล้ว พวกเขาอยู่ที่นี่ พวกเราต้องหนีเอาชีวิตรอด มันมาทุกทิศทุกทาง" ประธานาธิบดีสหรัฐฯกล่าว ตามรายงานของอัลมายาดีน อ้างถึงคำบอกเล่าจากผู้บัญชาการทหารเรือรายหนึ่งที่อยู่บนเรือในช่วงเวลาดังกล่าว
เป็นที่น่าสังเกตว่าข่าวการถูกโจมตี 17 ทิศทาง ไม่ถูกพาดพิงอยู่ในรายงานของสื่อกระแสหลักของตะวันตก อย่างเช่นรอยเตอร์, เอพี, บีบีซี หรืออัลจาซีราห์ โดยบางแห่งรายงานเฉพาะคำปราศรัยของทรัมป์ ในส่วนความหนักหน่วงของการโจมตีแก้แค้นของอิหร่าน ขณะเดียวกันไม่ยืนยันเกี่ยวกับคำกล่างอ้าง "หลบหนี" แต่อย่างใด
🚨 Trump on USS Gerald R. Ford:
“Iran attacked from 17 directions. We fled to save our lives. It was all over.” pic.twitter.com/23WRH8ejxT— Globe Observer (@_GlobeObserver) March 28, 2026
เรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส เจรัลด์ อาร์.ฟอร์ด ซึ่งเป็นแก่นกลางของการฉายแสงแห่งอำนาจของกองทัพเรือสหรัฐฯ ถูกส่งเข้าไปยังตะวันออกกลาง ส่วนหนึ่งในปฏิบัติการโจมตีอิหร่านของวอชิงตัน แต่ไม่นานตามหลังเปิดศึกเผชิญหน้า เรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ต้องถอยฉากจากสมรภูมิ ท่ามกลางคำกล่าวอ้างว่ามีเหตุไฟไหม้บนเรือเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ส่งผลให้ลูกเรือหลายคนได้รับบาดเจ็บ และทหารเรือเกือบ 200 นายได้รับผลกระทบจากการสูดควันพิษ ขณะที่พื้นที่ขนาดใหญ่ของเรือได้รับความเสียหาย
ทั้งนี้ยูเอสเอส เจรัลด์ อาร์.ฟอร์ด ได้ถอยไปยังเกาะครีตของกรีซ ก่อนไปเทียบเท่าในโครเอเชียเพื่อทำการซ่อมแซมเป็นการด่วน ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ถูกส่งปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องลากยาวมานานเกือบ 9 เดือน จนประสบปัญหาความขัดข้องทางเทคนิคต่างๆนานาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในนั้นรวมถึงส้วมตัน ซ้ำเติมความกังวลที่มีอยู่ก่อนแล้ว เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของการปฏิบัติภารกิจภายใต้แรงกดดันและความเครียด
แม้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว แต่เพนตากอนยืนยันว่าความเสียหายเหล่านั้น เป็นความเสียหายที่มีบ่อเกิดจากเหตุไฟไหม้ในห้องซักรีด ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการสู้รบ พยายามวางกรอบการถอนตัวจากศึกอิหร่าน ว่าเป็นประเด็นปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นเป็นปกติ ไม่ได้เป็นผลจากการสู้รบในสมรภูมิ
(ที่มา:อัลมายาดีน)