ใกล้ถึงศึกตัดสิน!เรือยกพลขึ้นบกUSถึงตอ.กลาง สะพัดเสริมเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่3หวังปิดเกมอิหร่าน

เรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก ยูเอสเอส ตริโปลี เดินทางถึงตะวันออกกลางแล้ว จากการเปิดเผยของกองบัญชาการกลางสหรัฐฯในวันเสาร์(28มี.ค.) ท่ามกลางข่าวลือเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการส่งทหารราบเข้าไปยังอิหร่าน ความเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับข่าวลือที่ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินอีกลำ กำลังมุ่งหน้าสู่ภูมิภาคดังกล่าวเช่นกัน
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ระบุว่า เรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกลำนี้ ซึ่งปกติแล้วประจำการอยู่ในญี่ปุ่น เดินทางมาถึงตะวันออกกลางแล้วเมื่อวันศุกร์(27มี.ค.) พร้อมเน้นย้ำว่าเรือยูเอสเอส ตริโปลี เป็นเรือธงสำหรับกองกำลังนาวิกโยธินและลูกเรือราว 3,500 นาย
ขณะเดียวกันกองเรือดังกล่าวยังรวมถึง "เครื่องบินขนส่งและเครื่องบินขับไล่โจมตี เช่นเดียวกับยุทโธปกรณ์ด้านการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกและยุทโธปกรณ์ทางยุทธวิธี" ถ้อยแถลงระบุ ทั้งนี้ในโพสต์มีภาพถ่าย 4 ภาพ ในนั้นภาพหนึ่งเป็นรูปเฮลิคอปเตอร์ซีฮอว์คหลายลำบนดาดฟ้าเรือ เช่นเดียวกับอากาศยาน Osprey aircraft ซึ่งปกติแล้วในการลำเลียงกำลังพล ส่วนอีกภาพมีเครื่องบิน F-35 ลำหนึ่ง รวมอยู่ด้วย
U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026
การเดินทางมาถึงของกองเรือยูเอสเอส ตริโปลี มีขึ้นแม้เมื่อวันศุกร์(27มี.ค.) มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เชื่อว่าวอชิงตันยังสามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆที่วางไว้ในอิหร่าน โดยไม่จำเป็นต้องใช้กองกำลังทางภาคพื้น
อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แสดงท่าทีคลุมเครือในประเด็นนี้มานานหลายสัปดาห์ และสื่อมวลชนอเมริกาหลายแห่งรายงานว่าเขากำลังขบคิดเกี่ยวกับแนวคิดส่งทหารอย่างน้อย 10,000 นายเข้าไปยังตะวันออกกลางในไม่ช้านี้
ในขณะเดียวกันสื่อมวลชนเอบีซีนิวส์ รายงานในวันเสาร์(28มี.ค.) อ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส จอร์จ เอช.ดับเบิลยู. บุช ได้เดินทางออกจากนอร์ฟอล์ค รัฐเวอร์จิเนีย แล้ว และกำลังมุ่งหน้าสู่ตะวันออกกลาง ท่ามกลางสงครามที่อเมริกาและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน ความเคลื่อนไหวที่เพิ่มจำนวนเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯในภูมิภาคเป็น 3 ลำ
เอบีซีนิวส์ รายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส เจรัลด์ อาร์.ฟอร์ด และเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส อับราฮัม ลินคอล์น ปัจจุบันประจำการสนับสนุนปฏิบัติการในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตามเวลานี้ยูเอสเอส เจรัลด์ อาร์.ฟอร์ด ถอยห่างออกมา และเวลานี้อยู่ที่เกาะครีต ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เพื่อทำการซ่อมแซม หลังเกิดไฟไหม้บนเรือเมื่อไม่นานที่ผ่านมา
(ที่มา:เอเอฟพี/เอบีซีนิวส์