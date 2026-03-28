ชื่นมื่น! ผู้นำเบลารุสมอบ 'ปืนไรเฟิล' ให้แก่ 'คิม จองอึน' บอกเผื่อเอาไว้ใช้ 'เวลามีศัตรูโผล่มา'

ประธานาธิบดี อเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก แห่งเบลารุส มอบปืนไรเฟิลอัตโนมัติเป็นของขวัญให้แก่ผู้นำ คิม จองอึน แห่งเกาหลีเหนือ ระหว่างการเยือนกรุงเปียงยางครั้งแรก โดยกล่าวติดตลกว่าผู้นำโสมแดงอาจต้องการใช้มัน "ในกรณีที่มีศัตรูโผล่มา"
ทั้งสองประเทศได้ให้ความช่วยเหลือรัสเซียในสงครามในยูเครน โดยเปียงยางส่งกองกำลังภาคพื้นดินและอาวุธ ส่วนมินสก์ทำหน้าที่เป็นฐานสำหรับการรุกรานในปี 2022
ผู้นำทั้งสองลงนามในสนธิสัญญา "มิตรภาพและความร่วมมือ" เมื่อวันพฤหัสบดี (26) หลังจากที่ คิม ให้การต้อนรับ ลูคาเชนโก อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมประกาศว่าสายสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศกำลัง "เข้าสู่เฟสใหม่"
ภาพจากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่โดยสื่อของรัฐเบลารุสแสดงให้เห็นว่า ลูคาเชนโก มอบสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นปืนไรเฟิลอัตโนมัติให้กับ คิม ซึ่งผู้นำ คิม ตอบกลับด้วยการทำท่าทางจำลองการบรรจุกระสุน และกล่าวว่า "ขอบคุณ"
"ถูกต้องแล้ว" ลูคาเชนโก กล่าวเสริม "เผื่อว่ามีศัตรูโผล่มา" ทำให้ คิม หัวเราะร่า
คลิปวิดีโอยังแสดงให้เห็น คิม มอบแจกันโมเสกขนาดใหญ่ที่มีภาพเหมือนของผู้นำเบลารุสให้กับ ลูคาเชนโก โดยผู้นำเกาหลีเหนือดูเหมือนจะอธิบายว่า การสร้างแจกันนี้ใช้เปลือกหอยประมาณ 30 ชิ้น
ทั้งเบลารุสและเกาหลีเหนือต่างร่วมมือกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนและประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียเพื่อสร้าง "โลกหลายขั้ว" และท้าทายอำนาจครอบงำของชาติตะวันตก
ลูคาเชนโก กล่าวว่า มหาอำนาจของโลก "เพิกเฉยและละเมิดบรรทัดฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ" ซึ่งดูเหมือนจะวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐอเมริกา
ด้าน คิม จองอึน กล่าวว่า เกาหลีเหนือคัดค้าน "แรงกดดันที่ไม่ชอบธรรมที่ชาติตะวันตกกระทำต่อเบลารุส"
ที่มา: เอเอฟพี