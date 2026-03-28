เอาให้น่วมก่อน! ข่าวกรองเผยมกุฎราชกุมารซาอุฯ หนุน 'ทรัมป์' โจมตีอิหร่านต่อ ชี้เป็นโอกาสพลิกโฉมตะวันออกกลาง

แหล่งข่าวกรองของซาอุดีอาระเบียอ้างว่า มกุฎราชกุมาร โมฮัมเหม็ด บิน ซัลมาน ทรงร้องขอให้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ อย่ายุติสงครามกับอิหร่านเร็วเกินไป โดยมองว่าปฏิบัติการร่วมระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลเป็น “โอกาสครั้งประวัติศาสตร์” ที่จะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของตะวันออกกลาง
ตามรายงานของนิวยอร์กไทมส์ ริยาดไม่ได้เพียงแต่เรียกร้องให้ดำเนินการทางทหารต่อไปเท่านั้น แต่ยังเรียกร้องให้ "เพิ่มระดับปฏิบัติการ" ด้วย
ทรัมป์ ดูเหมือนจะสนับสนุนรายงานดังกล่าวในวันอังคาร (24) โดยเอ่ยถึงองค์มกุฎราชกุมารซาอุฯ ว่า “ใช่ เขาเป็นนักรบ เขาต่อสู้เคียงข้างเรา”
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีสัญญาณใดๆ บ่งชี้ว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผยในความขัดแย้งนี้ ซึ่งขณะนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่ 4 แล้ว
โมฮัมเหม็ด อัลฮาเหม็ด นักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ของซาอุดีอาระเบีย ระบุว่า ราชอาณาจักรซาอุฯ อาจพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง หากความพยายามสร้างสันติภาพที่นำโดยปากีสถานล้มเหลว
“สิ่งที่สำคัญในตอนนี้คือการตัดสินใจของอิหร่าน” เขากล่าว
“หากอิหร่านมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ก็ยังมีหนทางที่จะยับยั้งการบานปลายได้ แต่หากอิหร่านปฏิเสธเงื่อนไขและยังคงโจมตี (รัฐริมอ่าว) ต่อไป นั่นจะเป็นจุดที่ซาอุดีอาระเบียต้องลงมือปฏิบัติการ”
อัลฮาเหม็ด ย้ำว่า ซาอุดีอาระเบีย “ไม่ได้ตอบโต้โดยพลการ” และเสริมว่าริยาด “กำลังปรับระดับการตอบสนอง และเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ ซึ่งหากเกิดการบานปลายขึ้นก็จะเป็นไปโดยเจตนาและเด็ดขาด”
เขากล่าวเสริมว่า ริยาด “ไม่ได้ผลักดันให้เกิดสงคราม” และ" พยายามหลีกเลี่ยงการถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่ในขณะเดียวกันก็พิจารณาทางเลือกทุกอย่างไว้”
ซาอุดีอาระเบียตกเป็นเป้าหมายการโจมตีด้วยโดรนของอิหร่าน นับตั้งแต่การโจมตีของสหรัฐฯ-อิสราเอลเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ. รวมถึงการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองยานบูบนชายฝั่งทะเลแดงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ที่มา: LBC